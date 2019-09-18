Налоговые службы с начала лета 2019 года стали массово требовать от банков блокировать средства на личных счетах индивидуальных предпринимателей (ИП) в связи с налоговой задолженностью, следует из информации Ассоциации банков России (АБР).

с чего всё началось

Сегодня, 18 сентября 2019 года, стало известно, что Центробанк РФ поддерживает обязанность банков блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей (ИП) в рамках взыскания задолженности по налогам и сборам.

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