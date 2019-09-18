Финансы
СаминвесторЦБ считает правильным блокировку личных счетов ИП
Сегодня, 18 сентября 2019 года, стало известно, что Центробанк РФ поддерживает обязанность банков блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей (ИП) в рамках взыскания задолженности по налогам и сборам.
Читать в источнике
Оценить47
с чего всё началось
Налоговые службы с начала лета 2019 года стали массово требовать от банков блокировать средства на личных счетах индивидуальных предпринимателей (ИП) в связи с налоговой задолженностью, следует из информации Ассоциации банков России (АБР).ТАССвчера в 02:42
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 23:01, Вашингтон
Армия и оружие
В США начали сборку первого лётного образца бомбардировщика В-21
Военное обозрение вчера в 08:12
Политика
Украина обвинила Россию в срыве нормандского саммита
Встреча представителей дипломатической группы «нормандского формата» не состоялась из-за России.
Lenta.ru 09:07
Игры
Call of Duty: Modern Warfare содержит сцены пыток и убийства детей
News.ru вчера в 04:06
Шоу-бизнес
Врач сообщил детали первого обследования Заворотнюк
Накануне «Московский комсомолец» сообщал, что хирурги из Германии сделали Заворотнюк трепанацию черепа, чтобы добраться до злокачественной опухоли.
РБК 14:57
Космос
«Роскосмос» выяснил причины появления отверстия в корпусе «Союза»
Сам отсек сгорел при схождении корабля.
Телеканал Санкт-Петербург 09:50
Происшествия
Якутского шамана похитили в Бурятии
Каким образом узнали о похищении, если в шаманском лагере нет связи - остается загадкой.
Байкал24 22:38
Футбол
ЦСКА отправился в Болгарию на матч с «Лудогорцем»
Игроки ЦСКА отправились в Болгарию на матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Лудогорцем».
Чемпионат 03:19
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru вчера в 01:56
Футбол
«Уфа» предложила РПЛ сменить логотип после трюка Евсеева
«Уфа» в своём официальном «твиттере» обратилась к Российской Премьер-Лиге после матча с «Динамо» в 9-м туре чемпионата (0:0). Уфимцы опубликовали новый логотип для первенства, выполненный в стиле немецкой Бундеслиги.
Чемпионат вчера в 08:58
Шоу-бизнес
Состояние Заворотнюк улучшилось
13 сентября сообщалось о госпитализации Анастасии Заворотнюк в крайне тяжелом состоянии.
Lenta.ru 12:03
Происшествия
Прерванный матч: на Ямайке молния ударила в футболистов во время игры
На Ямайке молния ударила в футболистов прямо во время матча, передает «МИР 24». Инцидент произошел на 82-й минуте встречи юношеских команд.
МИР 24 07:14
Футбол
Жена Новосельцева считает, что её муж хуже Кокорина и Мамаева
Жена футболиста Ивана Новосельцева, бывшая баскетболистка Катерина Кейру после очередного заседания по бракоразводному процессу сравнила сочинского защитника с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, заявив, что он гораздо хуже их.
News.ru 12:25
Наука
Новый биореактор поглощает столько же углерода, сколько 4 000 квадратных метров леса
Создатели заявили, что он поглощает столько же углерода, сколько и 400 деревьев.
Хайтек 11:41
Политика
В НАТО рассказали о «море Азимова»
В статье эксперт Пол Бекли рассказывает о проблемах безопасности в международных водах, а также подчеркивает важность свободного доступа к морям для национальной экономики, инфраструктуры и образа жизни.
Lenta.ru 22:10
Культура
Калягин предложил Кадырову проводить в Чечне театральный фестиваль
Председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин в ходе встречи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым предложил организовать в республике ежегодный международный театральный фестиваль.
Вестник Кавказа вчера в 02:53
Происшествия
Останки 20 человек обнаружили у ТРЦ в Краснодаре
В Краснодаре мужчина обнаружил у торгово-развлекательного центра останки 20 человек.
Газета.Ru 09:22
Происшествия
Троих российских пограничников ранили при нападении в Японском море
Три российских военнослужащих получили ранения при нападении экипажа северокорейской шхуны в Японском море.
Piter.tv вчера в 09:07
Экономика
Экономисты объяснили невозможность сокращения рабочей недели в России
Переход на четырехдневную рабочую неделю без снижения заработных плат возможен только в отдаленном будущем при росте производительности труда и стабилизации численности рабочей силы в России, пишут экономисты РАНХиГС в мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения.
РБК 06:28
Шоу-бизнес
Дарья Клюкина сыграет свадьбу в Италии
В феврале 25-летняя победительница шоу «Холостяк» объявила, что выходит замуж за 39-летнего топ-менеджера одного из крупнейших медиахолдингов Владимира Чопова.
StarHit.ru вчера в 01:30
Политика
Помпео объяснил провал Patriot при атаке против Саудовской Аравии
Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему средства противоракетной обороны (ПВО) Саудовской Аравии, в том числе американские Patriot, не смогли остановить атаку дронов на нефтяные объекты государственной компании Saudi Aramco.
Lenta.ru 19:30
Здоровье
В Минздраве рассказали, сколько алкоголя можно выпивать ежедневно
В Министерстве здравоохранения России сообщили, сколько алкоголя можно выпивать каждый день.
Газета.Ru 20:59
Происшествия
В пригороде Лос-Анджелеса произошла стрельба
В пригороде Лос-Анджелеса произошла стрельба, в результате которой погиб по меньшей мере один человек.
Известия 20:22
Общество
Сразу 13 вузов РФ вошли в список лучших по трудоустройству выпускников
Пятерка российских вузов с самыми востребованными выпускниками выглядит так: МГУ им. Ломоносова, СПбГУ, МГИМО - эти образовательные гиганты входят в топ-200, а МГТУ им. Баумана и Высшая школа экономики - заняли места в топ-250.
Российская газета 17:32
Происшествия
Невеста умерла на пути к свадьбе
В штате Сан-Паулу в Бразилии беременная невеста умерла на пути к собственной свадьбе. Об этом пишет издание Daily Mail.
Газета.Ru 22:41
Общество
Артисты запустили флешмоб в поддержку Павла Устинова
Московский Комсомолец вчера в 14:41
Шоу-бизнес
Свадьба Фёдора Бондарчука и Паулины Андреевой проходит в Петербурге
Свадьбу Бондарчука и Андреевой решено устроить в Петербурге потому, что это - родной город Паулины.
Газета Metro вчера в 04:20
Происшествия
Из дела ФСБ нашелся выход
Заговорщики попали в разработку УСБ ФСБ: Валерия Михеева и Владимира Заречнева задержали, а Константину Уварову удалось скрыться.
Коммерсантъ 18:03