Финансы
СаминвесторЦБ считает правильным блокировку личных счетов ИП
Сегодня, 18 сентября 2019 года, стало известно, что Центробанк РФ поддерживает обязанность банков блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей (ИП) в рамках взыскания задолженности по налогам и сборам.
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с чего всё началось
Налоговые службы с начала лета 2019 года стали массово требовать от банков блокировать средства на личных счетах индивидуальных предпринимателей (ИП) в связи с налоговой задолженностью, следует из информации Ассоциации банков России (АБР).ТАСС17 сентября в 02:42
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