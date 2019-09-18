Финансы

СаминвесторСаминвесторЦБ считает правильным блокировку личных счетов ИП

Сегодня, 18 сентября 2019 года, стало известно, что Центробанк РФ поддерживает обязанность банков блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей (ИП) в рамках взыскания задолженности по налогам и сборам.
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с чего всё началось

Предприниматели заявили о рисках при заморозке личных счетов за налоговые долги

Налоговые службы с начала лета 2019 года стали массово требовать от банков блокировать средства на личных счетах индивидуальных предпринимателей (ИП) в связи с налоговой задолженностью, следует из информации Ассоциации банков России (АБР).
ТАСС17 сентября в 02:42

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Коммерсантъ17 сентября в 18:01

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ТАСС17 сентября в 19:20

Эксперт объяснил позицию ЦБ по счетам индивидуальных предпринимателей

Известия18 сентября в 07:59
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 01:11, Вашингтон
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РБК 00:05
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Задержанные суда КНДР прибыли в Находку

Представитель погрануправления ФСБ России по Приморскому краю заявил, что задержанные суда КНДР, экипаж которого напал на пограничников из России, прибыли в Находку.
Газета.Ru вчера в 23:32
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Петербургский дневник 18 сентября в 06:55
Шоу-бизнес

Победительница «Холостяка» Дарья Клюкина вышла замуж

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В Бурятии задержан шедший в Кремль якутский шаман

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Гончаренко объяснил, почему Чалов остался в запасе

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко постарался объяснить причины крупного поражения от "Лудогорца" в рамках группового этапа Лиги Европы (1:5).
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Происшествия

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Президент России Владимир Путин наградил государственными наградами членов Совета федерации Владимира Лаптева и Татьяну Гигель, представляющих Новосибирскую область и Республику Алтай соответственно.
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В Саудовской Аравии показали обломки ракет и дронов, атаковавших НПЗ

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Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк готовят к удалению опухоли

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РБК вчера в 18:32
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Появилось видео с пролетевшим между гор в Крыму Су-27

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Известия вчера в 08:38
Происшествия

В Омской области трое подростков изнасиловали школьницу

Трое подростков подозреваются в изнасиловании 14-летней девочки в одном из сёл Омской области.
REGNUM вчера в 01:19
Политика

Россия предложила Турции купить самолёты SuperJet и МС-21

Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) предложила авиакомпаниям Турции приобрести российские самолёты МС-21 и Superjet 100.
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«Роскосмос» выяснил причины появления отверстия в корпусе «Союза»

Сам отсек сгорел при схождении корабля.
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В России самые высокие показатели общей заболеваемости среди детей до 14 лет зафиксированы в Ненецком автономном округе (343 297,1 болезни на 100 тысяч детского населения).
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Барановскую застали за поцелуями с солистом «Иванушек»

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«Ъ»: в России могут отменить некоторые профессиональные праздники

Правительство РФ в рамках "регуляторной гильотины" может отменить несколько профессиональных праздников, введенных еще в СССР.
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Мамаев может сегодня расторгнуть контракт с «Краснодаром»

Контракт игрока с клубом действует до конца декабря этого года. Мамаев не заявлен на матчи чемпионата России и еврокубков.
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