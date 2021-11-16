Манипулирование рынком ценных бумаг через каналы в соцсетях является серьезным вызовом не только для Банка России, но и для других регуляторов, заявила первый зампредседателя ЦБ РФ Ксения Юдаева на онлайн-конференции "Противодействие инсайду и манипулированию: в поисках новой парадигмы".В источнике
Мы иногда видим практики, которые на западных рынках не распространены, которые на грани манипулирования. Например, обещания роста акций компании или еще какие-то комментарии, которые направлены именно на то, чтобы привлечь тех, у кого, может быть, ниже финансовая грамотность, к этому активу.РБК Инвестиции
Армения просит РФ помочь защитить ее территориальную целостность в рамках двустороннего договора 1997 года и готовит соответственное письменное обращение, заявил во вторник секретарь Совбеза Армен Григорян в эфире общественного телевидения страны.
Министерство энергетики ФРГ назвало приостановку сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода "Северный поток 2" регуляторным вопросом и промежуточным этапом в этом процессе, который не скажется на энергоснабжении Германии, заявила РИА Новости представитель ведомства Сузанне Унград.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении максимального размера пособия по безработице в 2022 году до 12792 рубля, соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Продолжен обмен мнениями по миграционному кризису на границах Белоруссии со странами Евросоюза с учетом прошедшей накануне беседы Александра Лукашенко по телефону с исполняющей обязанности федерального канцлера Германии Ангелой Меркель", - говорится в сообщении.