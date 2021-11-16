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ЦБ считает серьезным вызовом манипулирование рынком через каналы в соцсетях

Манипулирование рынком ценных бумаг через каналы в соцсетях является серьезным вызовом не только для Банка России, но и для других регуляторов, заявила первый зампредседателя ЦБ РФ Ксения Юдаева на онлайн-конференции "Противодействие инсайду и манипулированию: в поисках новой парадигмы".В источнике
Ксения Юдаевароссийский экономист
Мы иногда видим практики, которые на западных рынках не распространены, которые на грани манипулирования. Например, обещания роста акций компании или еще какие-то комментарии, которые направлены именно на то, чтобы привлечь тех, у кого, может быть, ниже финансовая грамотность, к этому активу.РБК Инвестиции

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Юдаева: Центробанку стоит обратить внимание на манипулирование рынком через соцсети
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ЦБ считает серьезным вызовом манипулирование рынком через каналы в соцсетях
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