Банк России считает вполне справедливой текущую цену на нефть, заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов. По его словам, регулятор считает, что она уже высокая.

Сергей Швецов футболист Но еще раз, я не знаю будущего, но наше ощущение, что цена нефти - она вполне справедлива на сегодняшний день, и мы не считаем ее низкой. DixiNews

С чего всё началось Центробанк назвал цену на нефть справедливой Банк России считает справедливой текущую цену на нефть, об этом заявил первый заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Швецов. "Что касается цен на нефть, мы считаем, что она уже высокая. РИА Новости вчера в 10:57