Планы на выходные: семь комиксов по рекомендации основателя первого уральского гик-фестиваля

В колонке 66.RU основатель гик-фестиваля «Гиккон» Сергей Сивопляс рассказал о комиксах, которые будут интересны тем, кто только начинает свой путь в их мир и кто уже перечитал всю классику Marvel и DC и хочет испытать что-то более интересное.