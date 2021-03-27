Увеличение производства вакцин от коронавируса COVID-19 привело к дефициту лекарств в США

Беспрецедентное увеличение медицинского производства вакцин против коронавируса Covid-19 привело к большим сбоям в поставках многих других важнейших лекарств в США, в том числе и различных средств для лечения инфекционных заболеваний, а также инъекционных препаратов для предотвращения слепоты у людей.