Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Коммерсантъ

ЦБ считает справедливой текущую цену на нефть

Банк России считает вполне справедливой текущую цену на нефть, заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов. По его словам, регулятор считает, что она уже высокая.В источнике
Экономика сегодня
ФАН
РБК
News.ru
Pravda.Ru
Kadara.ru
Вестник Кавказа
Инфо24
Газета.Ru
РИА Новости
ПРАЙМ
Политическая Экспертиза
БИЗНЕС Online
РИАМО
DixiNews
RT на русском
Парламентская газета
Lenta.ru
Сергей Швецовфутболист
Но еще раз, я не знаю будущего, но наше ощущение, что цена нефти - она вполне справедлива на сегодняшний день, и мы не считаем ее низкой.DixiNews
С чего всё началось

Центробанк назвал цену на нефть справедливой

Банк России считает справедливой текущую цену на нефть, об этом заявил первый заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Швецов. "Что касается цен на нефть, мы считаем, что она уже высокая.
РИА Новости10:57

Подробнее о событии

Банк России считает вполне справедливой текущую цену на нефть

Финмаркет10:54

ЦБ считает справедливой текущую цену на нефть

Коммерсантъ13:47

В ЦБ считают, что цена на нефть находится вблизи справедливых значений

ТАСС11:43

ЦБ назвал справедливой текущую цену на нефть

РБК14:55

ЦБ счёл справедливой текущую стоимость нефти

News.ru10:52

В Банке России прокомментировали цены на нефть

RT на русском10:46

Банк России назвал справедливой текущую стоимость нефти

ПРАЙМ10:26
Интересное

Путин после прививки от коронавируса держал рядом градусник

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что готовился к проявлению побочных симптомов после прививки от коронавируса, которую он сделал на минувшей неделе, на всякий случай, на тумбочке у него лежал градусник.
Интерфакс13:31

В Хибинах пропал турист

Спасатели в Мурманской области выдвинулись на поиски одного из трех участников лыжного похода, который, возможно, упал со склона в Хибинах, сообщили в ГУ МЧС по региону.
РИА Новости15:35

В ГД назвали угрозы Киева выдворить россиян из Крыма несостоятельными

Министру по вопросам "временно оккупированных территорий" Украины Алексею Резникову следует обеспокоиться своей карьерой, а не судьбой Крыма, заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.
РИА Новости13:49

Россия — Словения 2:1

Сборная России на своем поле победила команду Словении в матче 2-го тура отборочного цикла чемпионата мира-2022.
Матч ТВ11:52