На экраны кинотеатра в Краснодаре 16 сентября в прокат выходит криминальный триллер «Молчание ягнят» 1990 года Фильм о серийном убийце Ганнибале Лектере режиссер Джонатан Демми снял по мотивам одноименного романа Томаса Харриса, опубликованного в 1988 году.
Судья Симоновского районного суда Москвы Наталья Репникова, которая заменила условный срок Алексею Навальному (учредитель ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признанного экстремистской организацией) на реальный, умерла.