«Ответка» прилетела: «Газпром» с каменным лицом переиграл Европу в газовый покер

Хотя ситуация продолжает стремительно меняться, уже сейчас можно с уверенностью говорить, что в этой истории есть выигравшая сторона, и это «Газпром» и стоящий за ним Кремль.