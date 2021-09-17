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ЦБ считает возможным повышение ключевой ставки на ближайших заседаниях

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ не исключает повышение ключевой ставки на ближайших заседаних совета директоров.
Бизнес журнал
«Чтобы мы могли начать опускать ставку, нужно, чтобы снизились инфляционные ожидания, повысилась склонность людей к сбережениям», — цитирует ТАСС Набиуллину.
RT на русском
Госпожа Набиуллина рассказала, что ЦБ считает возможным «повышение или несколько шагов повышения ставки» на ближайших заседаниях совета директоров регулятора.
Коммерсантъ
10 сентября сообщалось, что Центробанк России принял решение повысить ключевую ставку до 6,75%.
RT на русском

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