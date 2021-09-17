США разрабатывают простой способ сбить российские «Авангарды» без ракет

В своем повествовании отечественные обозреватели ссылаются на заявление заместителя председателя Комитета начальников штабов ВС США генерала Джона Хайтена, который заявил, что речь ведется просто об энергии света, использование которой позволит экономически выгодным способом бороться как с крылатыми, так и с баллистическими ракетами.