В своем повествовании отечественные обозреватели ссылаются на заявление заместителя председателя Комитета начальников штабов ВС США генерала Джона Хайтена, который заявил, что речь ведется просто об энергии света, использование которой позволит экономически выгодным способом бороться как с крылатыми, так и с баллистическими ракетами.
Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США отклонило запрос на массовое применение дополнительных (бустерных) доз вакцины против коронавируса Comirnaty, разработанной американской и германской фармацевтическими компаниями Pfizer и BioNTech.
Падение доходности государственных облигаций США и Европы, похоже, прекратилось, поскольку доходность 10-летних облигаций Германии отскакивает от дна более динамично, чем доходность казначейских облигаций США, говорит Helaba.
17 - Reuters - Американские чиновники занимаются расследованиями возможных манипуляций и инсайдерских сделок в Бинансе, « Bloomberg News », о которых сообщалось в пятницу, потенциально увеличивая тепло в обмен на криптовалюту, который во многих странах стал объектом регулирования.
Российский бизнесмен, основатель TCS Group Олег Тиньков договорился с американским Минюстом об урегулировании предъявленных ему налоговых претензий, пишет РБК со ссылкой на материалы, переданные в суд Калифорнии.