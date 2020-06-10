Финансы
Аргументы и ФактыЦБ считает возможным снижать ключевую ставку более решительно
Центробанк считает возможным снижать ключевую ставку более решительно. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, пишет РИА Новости.
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Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 19:08, Ашберн
Общество
Поезда в Крым пойдут по новым маршрутам с конца июня
Российская газета 13:38
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру вчера в 10:28
Происшествия
Михаил Ефремов пытался покончить с собой
Культуромания 10:49
Происшествия
Обвиняемый в убийстве аспирантки историк Соколов лишился адвоката
Петербургский историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве и расчленении аспирантки Анастасии Ещенко, лишился третьего адвоката.
Российская газета 15:00
Происшествия
Прокурор потребовал передать дело Ефремова в ГУ МВД Москвы
Коммерсантъ 11:52
Игры
Фоторежим появится в The Last of Us Part II с патчем первого дня
Релиз The Last of Us Part II ожидается 19 июня текущего года эксклюзивно на PlayStation 4. Первые рецензии на новое творение Naughty Dog появятся ровно за неделю до выхода, то есть 12 июня.
3DNews вчера в 01:43
Общество
В Москве скончались еще 53 пациента с коронавирусом
"В Москве скончались 53 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал представитель штаба.
Интерфакс 17:51
Происшествия
В Петербурге автомобиль наехал на остановку
Санкт-Петербург, 11 июня 2020, 01:14 — REGNUM Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга в результате наезда легкового автомобиля Toyota на остановку общественного транспорта пострадали три человека.
REGNUM 18:14
Происшествия
Автомобильный мост обрушился в ТиНАО
В ТиНАО обрушился автомобильный мост через реку Незнайку, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Москва 24 11:24
Политика
Кремль не пригласил Зеленского на парад Победы
Ведомости 06:46
Политика
Климкин предложил отобрать Крым у России
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин отреагировал на слова президента своей страны Владимира Зеленского о том, что России «станет стыдно» за Крым, и предложил отобрать полуостров.
Известия 16:41
Политика
Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление.
RT на русском 16:55
Авто
До российских дилеров добралась обновленная Kia Optima
Новая KIA Optima, чье название и моторная гамма для России стали известны буквально на днях, добралась до российских дилеров.
Автоновости дня вчера в 03:03
Происшествия
Жириновский потребовал для Ефремова 12 лет колонии
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский потребовал жесткого наказания для актера Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом — 12 лет колонии.
Daily Storm вчера в 06:58
Общество
В Подмосковье могут открыть ТЦ и летние веранды перед выходными
Торговые центры и летние веранды могут открыться в Московской области перед этими выходными, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 13:49
Общество
Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Коммерсантъ 06:48
Происшествия
Дело против Ефремова переквалифицировано на более тяжкую часть статьи
Говорит Москва вчера в 02:53
Футбол
Роналду может уйти из «Ювентуса»
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду может сменить клубную прописку во время летнего трансферного окна.
Газета.Ru вчера в 23:45
Футбол
«Спартак» объявил об уходе Шишкина, Дьякова и еще 7 игроков
«Спартак» сообщил об уходе сразу девяти игроков.
Vprognoze.ru вчера в 13:04
Игры
Опубликован геймплейный видеоролик Port Royale 4
Разработчики из студии Gaming Minds совместно с издательством Kalypso представили общественности видеозапись игрового процесса новой стратегии Port Royale 4. Известно, что официальный релиз Port Royale 4 состоится уже совсем скоро.
Vevby.ru 17:54
Экономика
Сбербанк рефинансировал россиянам кредиты на сумму около 1 трлн рублей
Сбербанк на конец мая реструктурировал по государственным и собственным типовым программам, а также по индивидуальным решениям корпоративные кредиты, общая сумма задолженности по которым превышает 1 трлн рублей.
ТАСС вчера в 08:40
Наука
Нуждаться во сне тоже может искусственный мозг
ToDay News Ufa 08 июня в 12:21
Политика
Республиканцы предложили ввести новые санкции против России
Конгрессу предлагается наложить вторичные санкции на компании, поддерживающие российские нефтегазовые проекты, ввести ограничения на приобретение нового российского суверенного долга, а также принять предложенный сенатором Линдси Грэмом законопроект "о защите американской безопасности от Кремля" (DASKAA).
РИА Новости 14:28
Авто
«Автокод» назвал основные ошибки при покупке автомобиля с пробегом
Эксперт сервиса «Автокод» Александр Кульчицкий назвал четыре основных ошибки, совершаемых покупателями на вторичном рынке.
Автоновости дня 04:50
Общество
Словами Юлии Латыниной о коронавирусе заинтересовались следователи
Правоохранительные органы заинтересовались словами журналистки о неготовности некоторых регионов России к борьбе с коронавирусом, которые она произнесла в эфире «Эха Москвы» в апреле.
Lenta.ru 08:02
Общество
Работающие в день голосования по Конституции получат повышенную оплату
Россияне, которые будут работать 1 июля, в день общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию, получат повышенную оплату труда.
Известия 13:24
Экономика
ФРС США сохранила нулевую процентную ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США ожидаемо оставила диапазон базовой процентной ставки без изменений - на минимальном уровне 0-0,25%.
Российская газета 14:17
Происшествия
В Подмосковье задержан «авторитет» Вася Бандит
Игорь Кокунов (Вася Бандит), который 27 лет координировал действия криминалитета, задержан в Московской области.
Коммерсантъ 05:36