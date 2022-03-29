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Банк России понизил официальные курсы доллара и евро на 30 марта

Банк России повысил официальный курс рубля относительно евро и доллара на среду, 30 марта.
Экономика сегодня
Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" на ЕТС Московской биржи снизился на 164,34 копейки по сравнению с результатом предыдущих торгов и составил 101,5999 руб./EUR1.
Интерфакс
24 марта Центробанк РФ понизил
 на 25 марта официальный курс доллара до 96,0458 рубля, что на 7,11 рубля ниже по сравнению с предыдущим показателем.
Известия
Курс доллара на Мосбирже сегодня, 29 марта, рос до 86 руб./$.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

Доллар и евро показали резкое снижение на биржевых торгах в России 29 марта: меньше 86 и 95 рублей
ТУТ НЬЮС07:13
Курс доллара и евро к рублю упал в ходе торгов на Московской бирже
ИА SM-Newsвчера в 04:08
ЦБ понизил курсы доллара и евро на 29 марта до 93,71 руб. и 102,67 руб
Коммерсантъвчера в 11:18
Центробанк снизил официальный курс доллара на 29 марта до уровня 93,71 рубля
РИА Новостивчера в 10:29
Курсы доллара и евро снизились на Мосбирже
Интерфаксвчера в 12:04
Курсы доллара и евро снизились на открытии торгов
РБК Инвестициивчера в 03:48
Курс доллара и евро к рублю снизился в ходе торгов на Московской бирже
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