Экономика
КоммерсантъЦБ сменил директора департамента кредитно-денежной политики
Господин Заботкин назначен заместителем председателя этой организации, сообщает пресс-служба ЦБ. Назначения вступят в силу 1 июня. Кирилл Тремасов в 2014–2017 годах был директором департамента макроэкономического прогнозирования Минэкономики России.
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Общество
Москва начинает первый этап смягчения ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале первого этапа ослабления ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости 02:07
Происшествия
Пассажирский самолет упал в Пакистане
Газета.Ru 06:12
Общество
Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей
Одна из поддержанных мер увеличивает вдвое пособие по уходу за первым ребенком.
Российская газета 05:41
Экономика
Госдума приняла закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в связи с распространением коронавирусной инфекции, включая налоговые каникулы на второй квартал 2020 года для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от COVID отраслей.
РИА Новости 05:39
Религия
Храмы в России могут открыться дли прихожан к концу мая
В свою очередь, источник в РПЦ подтвердил «Интерфаксу», что рабочая группа при патриархе обсуждает сроки открытия храмов и формат их работы в ближайшее время.
Эхо Москвы 05:31
Общество
Кадырова поместили под медицинское наблюдение из-за коронавируса
Глава Чечни Рамзан Кадыров помещен под медицинское наблюдение из-за подозрения на заражение коронавирусом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в медицинских кругах Москвы.
Lenta.ru вчера в 10:38
Экономика
Минтруд оценил средний размер страховой пенсии по старости в 2019 году
«Средний размер страховой пенсии по старости для неработающих граждан за 2019 год увеличился на 1089 рублей, или на 7,6%, и составил 15 496 рублей», – сказал Котяков.
Rambler News Service вчера в 08:16
Общество
Глава Тульской области поддержал медсестру, надевшую бикини под костюм
Газета.Ru вчера в 15:10
Происшествия
ФСИН винит France 24 в дезинформации о бунте в иркутской ИК
Руководство УФСИН Иркутской области выступило с обвинением в адрес телеканала France24, который ранее отметился репортажем о бунте в исправительной колонии в Ангарске.
Политика Сегодня 05:34
Общество
Доктор Мясников предположил причины «русского чуда» во время эпидемии
Причинами низкой смертности от коронавируса в России могут быть микробиом населения, высокий уровень вакцинации или развитая система стационаров.
РБК 00:25
Наука
Назван простой способ сделать жирную пищу более полезной
Высококалорийная пища считается вредной из-за своей способности вызывать хронические воспалительные реакции.
Planet Today 04:41
Общество
МФЦ Петербурга возобновят работу с 25 мая
Многофункциональные центры Петербурга возобновят работу с 25 мая.
Телеканал Санкт-Петербург 06:27
Общество
Президент России назвал дату проведения ЕГЭ
Президент России Владимир Путин 21 мая во время совещания о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции сказал, что ЕГЭ начнётся 29 июня.
Zabnews.ru вчера в 08:34
Игры
Популярную ролевую игру «Ведьмак» можно забрать бесплатно и навсегда
В онлайн-магазине игр GOG проходит интересная акция — там мало того что раздают популярную ролевую игру "Ведьмак" бесплатно и навсегда, так еще за это отдают бочку карт для игры “Гвинт”.
Ferra вчера в 06:04
Общество
Минздрав оценил сроки появления вакцины от COVID
Первые результаты испытаний вакцины от коронавируса появятся в конце июля, тогда же она станет доступна для более широкого применения.
РБК вчера в 14:20
Общество
Госдума приняла закон о праве пассажира вернуть деньги за билет при ЧС
Государственная дума приняла в третьем чтении закон о праве пассажиров отказаться от поездки и вернуть деньги за билет на самолёт, поезд и водный транспорт в случае угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации либо при режиме повышенной готовности.
RT на русском 05:51
Происшествия
Новосибирские пожарные косили траву ножницами
Сотрудники пожарной части в Новосибирской области сняли на видео, как они косят траву ножницами.
РИА Новости 05:23
Здоровье
Вирусолог заявил о прохождении пика эпидемии коронавируса в России
Пик заболеваемости COVID-19, вызываемой новым коронавирусом, в России, скорее всего, уже пройден, заявил вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в эфире НСН.
Rambler News Service вчера в 01:05
Армия и оружие
В ДНР заявили, что подавили огневые точки силовиков
Подразделения самопровозглашенной Донецкой народной республики подавили ответным огнем точки силовиков, которые вели огонь по территории ДНР, сообщил журналистам представитель Народной милиции республики.
РИА Новости 04:35
Религия
День памяти Николая Чудотворца празднуют православные
СеверИнформ 01:18
Космос
Получены самые убедительные свидетельства рождения новой планеты
Вести.Ru вчера в 05:05
Происшествия
Жительницу Тульской области подозревают в реабилитации нацизма
Следователи по материалам УМВД возбудили уголовное дело в отношении жительницы Тульской области по подозрению в реабилитации нацизма.
ТАСС вчера в 05:35
Общество
На Среднем Урале выявили ещё 135 человек с коронавирусом
Екатеринбург, 22 мая 2020, 11:00 — REGNUM В Свердловской области подтвердили ещё 135 случаев выявления нового коронавируса.
REGNUM 04:00
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже с роста. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru 03:26
Общество
Минобороны подписало контракт на постройку двух вертолетоносцев
В России построят два универсальных десантных корабля. Министерство обороны подписало контракт на возведение вертолетоносцев.
Российская газета 02:51
Общество
Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском вчера в 06:12
Происшествия
Апелляционный суд отменил продление ареста экс-сенатора Арашукова
Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении до 24 июля ареста бывшему сенатору Рауфу Арашукову, а также его отцу Раулю Арашукову.
Коммерсантъ 05:27
Армия и оружие
Лукашенко пообещал развивать ракетное производство
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что страна будет развивать ракетное производство, передает БЕЛТА.
Lenta.ru 04:17
Политика
Россия не намерена выходить из Договора по открытому небу
Напомним, ранее Вашингтон объявил о том, что США 22 мая официально уведомят участников Договора по открытому небу о своем выходе и спустя шесть месяцев будут свободны от обязательств.
Журналистская правда 03:23