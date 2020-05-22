Господин Заботкин назначен заместителем председателя этой организации, сообщает пресс-служба ЦБ. Назначения вступят в силу 1 июня. Кирилл Тремасов в 2014–2017 годах был директором департамента макроэкономического прогнозирования Минэкономики России.

Политика Путин предупредил о возможности второй волны эпидемии коронавируса Президент Владимир Путин предупредил о возможности второй волны эпидемии коронавируса в стране и попросил Минздрав приготовиться к ней. 45

Энергетика Цена на нефть марки Brent снизилась почти на 5% Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 22 мая. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив $31,84 за баррель. 25

Общество Собянин заявил о необходимости продления режима изоляции в Москве Ограничения, введенные в Москве для борьбы с коронавирусом COVID-19, следует продлить, заявил мэр города Сергей Собянин.

Происшествия В Пакистане разбился пассажирский самолет По предварительным данным, на борту находились 98 человек. Самолет разбился рядом с аэропортом Карачи, число жертв уточняется. 408

Происшествия Россияне встали на защиту избивших педофила полицейских 21 мая перед зданием следственного управления СКР в Боровичах собрались около ста местных жителей, которые встали на защиту полицейских и потребовали их отпустить, сообщает 47News. 443

Политика США официально уведомили РФ о выходе из Договора по открытому небу Ранее США заявили, что 22 мая официально уведомят участников Договора по открытому небу о своем выходе.

Шоу-бизнес Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа. 266

Происшествия Апелляционный суд отменил продление ареста экс-сенатора Арашукова Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении до 24 июля ареста бывшему сенатору Рауфу Арашукову, а также его отцу Раулю Арашукову. 176

Происшествия В Казани по подозрению в мошенничестве задержали проректора КФУ Одного из проректоров Казанского федерального университета задержали по подозрению в мошенничестве.

Политика Третий этап снятия ограничений в России может начаться в июне Директор противочумного института "Микроб" Владимир Кутырев рассказал о послаблениях ограничений, вызванных коронавирусом, в России.

Общество Опубликовано фото кораблей из «Аватара 2»: съемки возобновляются Продюсер Джон Ландау сообщил в Instagram о том, что съемочная группа фильма "Аватар 2" готова отправиться в Новую Зеландию на следующей неделе для возобновления съемок, прерванных из-за пандемии. 3

Здоровье Кардиолог Кореневич назвала самые опасные продукты для сердца Продукты, которые лучше исключить из рациона, чтобы улучшить работу сердечно-сосудистой системы, назвала врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич на своем YouTube-канале. 54

Игры Время играть: в этом году глобальная распродажа PlayStation начнётся 3 июня В этом году глобальная распродажа «Время играть» в России начнётся 3 июня и продлится две недели, до 17 числа.

Экономика Госдума приняла закон о неотложных мерах поддержки экономики России Госдума в пятницу, 22 мая, приняла в третьем, окончательном чтении закон о неотложных мерах поддержки экономики России в период пандемии коронавируса. 15

Политика Ким Чен Ын снова не появлялся на публике в течение 3 недель Во второй половине апреля СМИ сообщали об ухудшении здоровья северокорейского руководителя после перенесенной операции.