Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЦБ сменил директора департамента кредитно-денежной политики

Господин Заботкин назначен заместителем председателя этой организации, сообщает пресс-служба ЦБ. Назначения вступят в силу 1 июня. Кирилл Тремасов в 2014–2017 годах был директором департамента макроэкономического прогнозирования Минэкономики России.
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Заботкин назначен зампредседателя Банка России

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Глава корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс раскритиковал идею раздавать деньги всем россиянам просто так в условиях пандемии коронавируса.
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Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении до 24 июля ареста бывшему сенатору Рауфу Арашукову, а также его отцу Раулю Арашукову.
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Одного из проректоров Казанского федерального университета задержали по подозрению в мошенничестве.
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Продюсер Джон Ландау сообщил в Instagram о том, что съемочная группа фильма "Аватар 2" готова отправиться в Новую Зеландию на следующей неделе для возобновления съемок, прерванных из-за пандемии.
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По словам Гинцбурга, ученые ввели себе вакцину сами — больше для собственной защиты от коронавируса, чем для исследований.
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