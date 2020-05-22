Экономика
КоммерсантъЦБ сменил директора департамента кредитно-денежной политики
Господин Заботкин назначен заместителем председателя этой организации, сообщает пресс-служба ЦБ. Назначения вступят в силу 1 июня. Кирилл Тремасов в 2014–2017 годах был директором департамента макроэкономического прогнозирования Минэкономики России.
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Апелляционный суд отменил продление ареста экс-сенатора Арашукова
Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении до 24 июля ареста бывшему сенатору Рауфу Арашукову, а также его отцу Раулю Арашукову.
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Фотоизображения, ставшие основой для исследования, производились посредством многозональных сканирующих устройств космических аппаратов серии «Метеор-М».
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В Казани по подозрению в мошенничестве задержали проректора КФУ
Одного из проректоров Казанского федерального университета задержали по подозрению в мошенничестве.
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По словам Гинцбурга, ученые ввели себе вакцину сами — больше для собственной защиты от коронавируса, чем для исследований.
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В правительстве заявили об успешных испытаниях Су-57
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