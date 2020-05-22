Экономика
Российская газетаТремасов возглавит Департамент денежно-кредитной политики ЦБ РФ
Департамент денежно-кредитной политики Банка России с 1 июня возглавит Кирилл Тремасов, а нынешний руководитель департамента Алексей Заботкин с того же дня станет заместителем председателя Банка России, курирующим ДКП.
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Политика
Путин предупредил об угрозе второй волны коронавируса в России
В России осенью возможна вторая волна заболеваемости COVID-19, заявил Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.
РИА Новости 09:22
Происшествия
В Пакистане Airbus A320 упал на жилой квартал
Пассажирский самолет Airbus A320 «Пакистанских авиалиний» разбился рядом с аэропортом Карачи, он упал на жилой квартал, передает телеканал Geo TV.
Коммерсантъ 06:16
Общество
Появилось расписание ЕГЭ по всем предметам
Сегодня, 21 мая, Роспотребнадзор опубликовал новое расписание проведения Единого государственного экзамена по всем предметам.
ЛОТ вчера в 12:00
Политика
Порошенко вызвали на допрос в ГБР
Бывшего украинского президента Петра Порошенко вызвали на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) в качестве свидетеля в рамках дела о незаконном перемещении через украинскую границу коллекции картин.
RT на русском 04:06
Футбол
Семин высказался об интервью гендиректора «Локомотива» Кикнадзе
Наставник "Локомотива" Юрий Семин высказался об интервью гендиректора "железнодорожников" Василия Кикнадзе, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 05:34
Политика
Украина обратилась в морской трибунал с претензиями в отношении России
МИД Украины передал в Международный трибунал по морскому праву меморандум с претензиями против России в связи с задержанием кораблей при входе в Керченский пролив в конце 2018 года.
РБК 08:02
Музыка
Группа «СБПЧ» порадовала фанатов первым синглом с нового альбома
Петербургская инди-группа «Самое большое простое число» на своей странице в социальных сетях опубликовала первую песню из своего нового альбома.
Петербургский дневник вчера в 01:44
Политика
Эксперт объяснил намерение США выйти из Договора по открытому небу
По информации газеты New York Times, Вашингтон намерен уведомить Россию о своем выходе из Договора по открытому небу.
Подмосковье Сегодня 05:40
Музыка
Пятый клип Little Big преодолел отметку в 100 миллионов просмотров
Российская группа Little Big снова удивила публику. Клип на песню Uno собрал свыше ста миллионов просмотров на YouTube-канале «Евровидения».
Городовой 03:37
Общество
Собянин объявил о смягчении ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о смягчении ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 14:20
Авто
КамАЗ начал продажи тягачей нового поколения
Российский автопроизводитель «КамАЗ» начал продажи магистральных тягачей нового поколения «КамАЗ-54901».
Известия вчера в 05:35
Экономика
Власти Китая отказались от постановки цели по росту ВВП из-за вируса
Решение отказаться от постановки цели по росту ВВП, которая задается в Китае с 1994 года, Ли Кэцян объяснил последствиями пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 05:58
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Головко» спустят на воду уже завтра
В пятницу, 22 мая, ПАО «Северная верфь» спустит на воду фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко».
Петербургский дневник вчера в 01:01
Космос
На орбите Юпитера обнаружили аномальный астероид
Ученые обнаружили в Солнечной системе аномальный астероид, который внешним видом больше напоминает комету. Ему присвоили название 2019 LD2.
МИР 24 03:16
Политика
Путин внёс в Думу поправки о воспитательной работе в сфере образования
Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму поправки в закон об образовании, направленные на укрепление воспитательной составляющей.
RT на русском вчера в 09:36
Общество
Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет
Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ 07:28
Здоровье
Прокуратура проверит факт снижения зарплаты медикам из Новомосковска
Прокуратура Тульской области организовала проверку по факту видеообращения медиков.
Тульская служба новостей 06:30
Культура
Познер высказался о скандале вокруг выпуска «Бесогона» Михалкова
Выпуск авторской программы «БесогонТВ» режиссера Никиты Михалкова, посвященный чипизации людей, мог навредить некоторым россиянам.
URA.Ru вчера в 23:53
Общество
В Свердловской области продлили ограничительные меры
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил ограничительные меры до первого июня.
Российская газета 09:31
Армия и оружие
В МИД призвали США вывести ядерное оружие из Европы
США для нормализации обстановки и перевода дискуссии в более спокойное русло следовало бы вывести из Европы свое нестратегическое ядерное оружие, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
РИА Новости 09:14
Финансы
Набиуллина: ускорение темпа роста цен исчерпано
«Что касается инфляции, по-видимому, ускорение темпа роста цен, связанное с ослаблением рубля и временным увеличением спроса на товары первой необходимости, исчерпано»,-- сказала госпожа Набиуллина (цитата по сайту ЦБ).
Коммерсантъ 06:59
Общество
В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG.
Газета.Ru 20 мая в 13:18
Политика
Путин порадовался, что не заразился коронавирусом
Президент России Владимир Путин пошутил во время онлайн-совещания с членами правительства.
Московский Комсомолец 09:05
Происшествия
В спецоперации против боевиков в Дагестане пострадал силовик
Российская газета 09:05
Шоу-бизнес
Надежда Михалкова показала детей, рожденных от Резо Гигинеишвили
Актриса Надежда Михалкова поделилась со своими поклонниками в Инстаграм снимком, на котором запечатлены ее дети, рожденные в браке с режиссером Резо Гигинеишвили.
Bimru.ru 08:24
Шоу-бизнес
Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии
Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 17:15
Общество
Чубайс раскритиковал идею раздавать деньги всем россиянам просто так
Глава корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс раскритиковал идею раздавать деньги всем россиянам просто так в условиях пандемии коронавируса.
Lenta.ru 08:27