Экономика

Российская газетаРоссийская газетаТремасов возглавит Департамент денежно-кредитной политики ЦБ РФ

Департамент денежно-кредитной политики Банка России с 1 июня возглавит Кирилл Тремасов, а нынешний руководитель департамента Алексей Заботкин с того же дня станет заместителем председателя Банка России, курирующим ДКП.
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ЦБ назначил нового главу департамента монетарной политики

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Департамент денежно-кредитной политики ЦБ возглавил Кирилл Тремасов

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Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России

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Менее 3 тыс. человек заболели коронавирусом в Москве за сутки

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Президент России назвал дату проведения ЕГЭ

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В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
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США назвали сроки выхода из Договора по открытому небу

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В Петербурге с 25 мая возобновят работу МФЦ

Многофункциональные центры по оказанию государственных услуг (МФЦ) возобновят свою работу в Петербурге с 25 мая, сообщили в пресс-службе Смольного.
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