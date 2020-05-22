Экономика
Российская газетаТремасов возглавит Департамент денежно-кредитной политики ЦБ РФ
Департамент денежно-кредитной политики Банка России с 1 июня возглавит Кирилл Тремасов, а нынешний руководитель департамента Алексей Заботкин с того же дня станет заместителем председателя Банка России, курирующим ДКП.
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Экономика
Сечин останется главой «Роснефти» еще на пять лет
Совет директоров "Роснефти" утвердил Игоря Сечина на должность главного исполнительного директора еще на 5 лет.
Реальное время 02:58
Происшествия
В Пакистане разбился пассажирский самолет
Самолет «Пакистанских международных авиалиний» (PIA) потерпел крушение в Карачи, сообщил телеканал Geo.
Ведомости 06:42
Происшествия
В Петербурге следователь полиции задержана за взятку в миллион рублей
В Петербурге следователя Главного следственного управления регионального ГУ МВД России задержали за получение взятки в особо крупном размере.
Российская газета 03:50
Общество
Госдума установила особенности возврата денег за туры
Москва, 21 мая 2020, 13:31 — REGNUM Госдума во втором чтении приняла законопроект об особенностях возврата денег за туры на фоне пандемии коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 21 мая.
REGNUM вчера в 06:31
Общество
Медведев раскритиковал самоизоляцию
Медведева попросили рассказать, что он думает об ограничительных мерах в период изоляции на онлайн-конференции Startup Village.
Телеканал 360° вчера в 08:27
Музыка
Клип Little Big UNO стал самым «быстрорастущим» в истории Евровидения
Всего за два месяца видео набрало 100 миллионов просмотров Клип российской группы Little Big на песню UNO набрал 100 миллионов просмотров и стал самым быстрорастущим видео в истории YouTube-канала Евровидения, сообщает "Радио Sputnik".
АМИТЕЛ 07:05
Происшествия
В Хасавюртовском районе обнаружили группу бандитов
РИА Новости 06:45
Общество
Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет
Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ 07:28
Футбол
Семин высказался об интервью гендиректора «Локомотива» Кикнадзе
Наставник "Локомотива" Юрий Семин высказался об интервью гендиректора "железнодорожников" Василия Кикнадзе, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 05:34
Армия и оружие
В ДНР заявили об уничтожении огневых точек ВСУ
Российская газета 07:16
Авто
Volkswagen начнет выпускать в России три новых автомобиля
Компания Volkswagen до 2028 года начнет выпускать в России как минимум три новые модели.
Автоновости дня 01:05
Общество
Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском вчера в 06:12
Общество
Менее 3 тыс. человек заболели коронавирусом в Москве за сутки
Добавим, что второй день подряд суточный прирост заболеваемости немного снижается: в городе отмечено меньше 3 тыс. новых случаев.
Росбалт вчера в 03:36
Происшествия
Стала известна причина массового убийства бойцов Нацгвардии Украины
Ранее 22 мая сообщалось, что в результате стрельбы погибли семь человек, в том числе бойцы батальона Нацгвардии имени генерала Сергея Кульчицкого.
Lenta.ru 07:10
Футбол
Воспитанник «ПСЖ» скончался в возрасте 24 лет
В четверг в Париже в возрасте 24 лет скончался бывший футболист «ПСЖ» Жордан Диакисе.
Sport24.ru 06:05
Авто
Nissan GT-R за 78 миллионов рублей стал серийным
Модель будет выпущена всего в 50 экземплярах стоимостью от 990 тысяч евро (около 78 млн рублей) каждый.
Автоновости дня 20 мая в 07:47
Общество
Президент России назвал дату проведения ЕГЭ
Президент России Владимир Путин 21 мая во время совещания о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции сказал, что ЕГЭ начнётся 29 июня.
Zabnews.ru вчера в 08:34
Игры
Продажи GTA 5 превысили 130 миллионов копий
Cyber.sports.ru вчера в 04:03
Происшествия
Владельца журнала «Флирт» снова заподозрили в организации проституции
Известия вчера в 05:11
Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 13:31
Путешествия
Греция открывает авиасообщение для туристов с 15 июня
Сезонные отели в стране начнут открываться с 15 июня, а уже с 1 июля начнут прибывать первые международные чартеры.
Сайт интересных новостей вчера в 14:25
Политика
США назвали сроки выхода из Договора по открытому небу
Госсекретарь США Майкл Помпео назвал сроки выхода страны из Договора по открытому небу (ДОН).
Lenta.ru вчера в 16:02
Экономика
России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19
Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
Российская газета 03:38
Общество
В Петербурге с 25 мая возобновят работу МФЦ
Многофункциональные центры по оказанию государственных услуг (МФЦ) возобновят свою работу в Петербурге с 25 мая, сообщили в пресс-службе Смольного.
РИА Новости 06:36
Финансы
Набиуллина: ускорение темпа роста цен исчерпано
«Что касается инфляции, по-видимому, ускорение темпа роста цен, связанное с ослаблением рубля и временным увеличением спроса на товары первой необходимости, исчерпано»,-- сказала госпожа Набиуллина (цитата по сайту ЦБ).
Коммерсантъ 06:59
Политика
В Крыму призвали ООН отреагировать на водную блокаду полуострова
Мусаев призвал ООН найти ресурсы для решения этой проблемы, подчеркнув, что вопрос подачи воды должен решаться с учетом того, что полуостров - российская территория.
Российская газета вчера в 21:59
Футбол
ФК «Оренбург» сменил главного тренера
Футбольный клуб «Оренбург» не станет продлевать контракт с главным тренером Константином Емельяновым.
Коммерсантъ 07:08
Шоу-бизнес
Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии
Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 17:15