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ЦБ сможет в 2022 году приостанавливать операции банков на срок до полугода

Президент России Владимир Путин подписал закон, который наделяет Банк России правом в 2022 году приостанавливать на срок до полугода проведение операций и сделок кредитными и некредитными финансовыми организациями.
РИА Новости
Президент также разрешил Банку России временно менять тарифы по страхованию гражданской ответственности владельцев автомобилей и опасных объектов чаще, чем раз в год.
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Помимо того, уточняется, что совет директоров ЦБ сможет устанавливать периоды, в течение которых ограничение по размеру полной стоимости потребительского кредита не применяется, в зависимости от категории кредита, в том числе от вида кредитора.
РИА Новости
Закон был разработан правительством РФ для защиты национальных интересов России от недружественных действий иностранных государств и международных организаций.
ТАСС

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