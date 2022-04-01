ТАССЦБ смягчил ограничения на переводы средств за рубеж для физических лицБанк России принял решение смягчить ограничения на переводы средств за рубеж для физических лиц.ТАССЧерез компании, оказывающие услуги по переводу денежных средств без открытия счета, можно перевести в месяц не более $5 тыс. или в эквиваленте в другой валюте.Finam.RuПереводы за рубеж средств физлиц и юрлиц из стран, поддерживающих санкции, со счетов российских брокеров также приостановлены.Frank MediaПеревод денег можно осуществлять ежемесячно, сообщает сайт ЦБ РФ.Вечерняя МоскваЧитать далееСвернутьРидусРидусФАНFrank MediaСтерлеградИзвестияВечерняя МоскваRT на русскомБизнес журналРоссийская газетаНародные новостиКомсомольская правдаDP.RUVesiskitim.ruRZN.infoGazeta.SPbАМИТЕЛСтупинская панорамаПодробнее о событииЦБ объявил об ограничениях для нерезидентов из недружественных странРБК02:46Центробанк ограничил продажу наличной валюты физлицам до 9 сентябряТелеканал Санкт-Петербург29 марта в 14:31Банк России смягчил ограничения на переводы средств за рубеж для физлицRT на русском02:23Банк России смягчает ограничения на переводы средств за рубеж для физлицГлас Народа02:08Банк России ввел ограничения на эквайринговые комиссииPrimpress.ruвчера в 00:10ЦБ установил лимиты на предоплаты и авансы по контрактам с нерезидентскими фирмамиВремя Бухгалтера30 марта в 05:49Центральный банк смягчил ограничения на переводы средств за рубеж для физлицРИА Новости02:45Показать ещёОценить223Поделиться