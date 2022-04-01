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ЦБ смягчил ограничения на переводы средств за рубеж для физических лиц

Банк России принял решение смягчить ограничения на переводы средств за рубеж для физических лиц.
ТАСС
Через компании, оказывающие услуги по переводу денежных средств без открытия счета, можно перевести в месяц не более $5 тыс. или в эквиваленте в другой валюте.
Finam.Ru
Переводы за рубеж средств физлиц и юрлиц из стран, поддерживающих санкции, со счетов российских брокеров также приостановлены.
Frank Media
Перевод денег можно осуществлять ежемесячно, сообщает сайт
 ЦБ РФ.
Вечерняя Москва

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