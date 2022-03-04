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ЦБ снижал долю доллара в резервах по мере нарастания геополитических рисков

Банк России осознавал санкционные риски и последовательно снижал долю доллара в резервах, а также дополнительно снижал долю доллара в резервах по мере нарастания геополитических рисков.
ТАСС
Согласно документу, правительству предоставят право в 2022 году ввести мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса, сообщается на сайте kp.ru.
Известия
С 1 марта смягчается регулирование выдачи необеспеченных потребительских кредитов и ипотеки в рублях.
Говорит Москва
4 марта замглавы Минфина России Ирина Окладникова заявила, что ведомство рассчитывает на то, что Центральный банк восстановит доступ к золотовалютным резервам в результате переговоров с Евросоюзом, сообщается на сайте aif.ru.
Известия

Подробнее о событии

Банк России рассказал о своих действиях на фоне геополитических рисков
Известия12:01
В ЦБ РФ проинформировали о своих действиях на фоне геополитических рисков
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ЦБ России рассказал о своих действиях на фоне геополитических рисков
RT на русском10:28
В ЦБ рассказали о действиях на фоне геополитических рисков
Говорит Москва10:42
ЦБ снижал долю доллара в резервах по мере нарастания геополитических рисков
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