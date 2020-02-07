с чего всё началось

Последний раз Центробанк снижал ключевую ставку в конце 13 декабря 2019 года на 0,25 базисных пункта, до 6,25% годовых. Следующее заседание Совета директоров состоится 22 марта.

Шоу-бизнес Организаторы отменили концерты Наргиз Закировой Исполнительница призналась подписчикам, что некоторое время назад промоутеры, которые занимались организацией концертов и продажей билетов, внезапно отменили запланированные мероприятия.

Политика Валенса высмеял требование Польшей репараций от России Бывший президент Польши Лех Валенса считает оторванным от реальности требование Варшавы репараций от Москвы за якобы нанесенный ущерб во время вхождения в состав СССР и Вторую мировую войну.

Происшествия Депутат Госдумы Хайруллин погиб при крушении вертолета под Казанью При крушении вертолета Bell 407 в окрестностях Казани погиб зампредседателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Айрат Хайруллин, сообщили «РИА Новости» в экстренных службах.

Общество Власти Китая дали новому коронавирусу временное название NCP ВОЗ рекомендовала присвоить новому коронавирусу временное название "острое респираторное заболевание 2019-nCoV", цифры означают год, когда заболевание выявили, а буквы — сокращение от "новый тип коронавируса".

Политика В Азербайджане начались внеочередные парламентские выборы Выборы будут признаны состоявшимися в любом случае — обязательный порог явки в законах страны не предусмотрен.

Политика Посольство РФ обвинило Норвегию в нарушении Договора о Шпицбергене В посольстве не ставят суверенитет Осло над архипелагом под вопрос, но напоминают, что это "не исконно норвежская территория", поскольку архипелаг получен скандинавской страной на условиях Договора о Шпицбергене.

Происшествия В Петербурге арестовали политолога по делу о мошенничестве Пушкинский районный суд Петербурга арестовал политолога Александра Ольшевского по делу о мошенничестве: следствие считает, что он обещал экс-ректору Аграрного университета Виктору Ефимову сохранить статус свидетеля в уголовном деле о хищениях в вузе, за что получил 16 миллионов рублей.

Технологии Microsoft внезапно выпустила ещё одно обновление для Windows 7 Компания Microsoft внезапно выпустила ещё одно обновление для операционной системы Windows 7, хотя её поддержка для частных пользователей была завершена в середине прошлого месяца.