Финансы

REGNUMREGNUMБанк России снизил ключевую ставку до 6%

Последний раз Центробанк снижал ключевую ставку в конце 13 декабря 2019 года на 0,25 базисных пункта, до 6,25% годовых. Следующее заседание Совета директоров состоится 22 марта.
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с чего всё началось
Это явно ниже графика — глава Банка России в своем заявлении
 признала снижение инфляции ниже прогнозной траектории, в пресс-релизе ЦБ низкий спрос указывается основным дезинфляционным фактором.
Коммерсантъ07 февраля в 14:58

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ЦБ снизил ключевую ставку. Что будет с рублем, ипотекой и вкладами

РИА Новостивчера в 00:00

Банки РФ заранее подготовились к снижению ключевой ставки ЦБ

ПРАЙМ07 февраля в 19:15

Райффайзенбанк меняет ставки по накопительным счетам с 18 февраля 2020 года

SIA.ru07 февраля в 13:03

Центробанк РФ впервые в 2020 году понижает ключевую ставку

Единый банк07 февраля в 09:16

Банк России снизил ключевую ставку до 6% годовых

Эхо Москвы07 февраля в 10:24

В ДОМ.РФ заявили, что средний уровень ипотечных ставок опустится до 8,7% до июля

ТАСС07 февраля в 08:53

ЦБ снизил ключевую ставку до 6% годовых

Газета.Ru07 февраля в 07:21
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Культура

Новое шоу Ксении Собчак обвинили в плагиате

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МВД Казахстана назвало причину массовых беспорядков

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Хоккей

Ковальчук принес победу «Монреалю» в матче против «Торонто»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль Канадиенс" оказался сильнее "Торонто Мэйпл Лифс".
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Организаторы отменили концерты Наргиз Закировой

Исполнительница призналась подписчикам, что некоторое время назад промоутеры, которые занимались организацией концертов и продажей билетов, внезапно отменили запланированные мероприятия.
StarHit.ru вчера в 12:00
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Валенса высмеял требование Польшей репараций от России

Бывший президент Польши Лех Валенса считает оторванным от реальности требование Варшавы репараций от Москвы за якобы нанесенный ущерб во время вхождения в состав СССР и Вторую мировую войну.
Газета.Ru 03:37
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Посадку на базе Хмеймим уходящего от обстрела лайнера сняли на видео

Посадку пассажирского самолета Airbus-320 со 172 людьми на борту, уходящего от обстрела на базе Хмеймим, сняли видео.
Известия 04:35
Общество

Акция против системы распознавания лиц пройдет в воскресенье в Москве

Акция против системы распознавания лиц пройдет в воскресенье, 9 февраля, в Москве.
Эхо Москвы вчера в 06:33
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Б. Силва: нынешний розыгрыш АПЛ стал огромным разочарованием для «Манчестер Сити»

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В Иране заявили об отражении «самой масштабной» кибератаки

Замминистра информационных и коммуникационных технологий Ирана Хамид Фатахи заявил, что иранские специалисты отразили «самую масштабную» кибератаку в истории страны.
RT на русском 05:01
Происшествия

Депутат Госдумы Хайруллин погиб при крушении вертолета под Казанью

При крушении вертолета Bell 407 в окрестностях Казани погиб зампредседателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Айрат Хайруллин, сообщили «РИА Новости» в экстренных службах.
Коммерсантъ 07 февраля в 10:53
Общество

Власти Китая дали новому коронавирусу временное название NCP

ВОЗ рекомендовала присвоить новому коронавирусу временное название "острое респираторное заболевание 2019-nCoV", цифры означают год, когда заболевание выявили, а буквы — сокращение от "новый тип коронавируса".
РИА Новости вчера в 21:11
Политика

В Азербайджане начались внеочередные парламентские выборы

Выборы будут признаны состоявшимися в любом случае — обязательный порог явки в законах страны не предусмотрен.
Коммерсантъ вчера в 23:18
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Девушка застрелила инструктора тира после ссоры с парнем в Полтаве

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Еще трое пассажиров круизного лайнера в Японии заражены коронавирусом

REGNUM 07 февраля в 20:29
Наука

Новые причины возникновения рака раскрыли ученые

Ученым удалось раскрыть новые механизмы и генетические мутации, способствующие развитию заболевания.
Privet-Rostov.ru 06 февраля в 10:39
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Джим Келлер обещает смену архитектуры CPU Intel каждые пять лет

Инженер заявил, что собирается ввести практику разработки процессорной архитектуры с нуля каждые пять лет.
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Экономика

Счетная палата оценила влияние коронавируса на экономику

Эпидемия коронавируса 2019-nCoV окажет негативное влияние на мировую и российскую экономику, сообщили ТАСС в Счетной палате.
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Футбол

Мамаев заявил, что его семью преследует женщина

Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев рассказал о том, что его семья страдает от "сталкера".
Газета.Ru вчера в 13:59
Происшествия

В Таиланде уточнили число жертв военного, устроившего стрельбу в ТЦ

Количество жертв стрельбы, которую устроил военнослужащий в таиландском городе Накхонратчасима (Корат) достигло 25, сообщают местные СМИ ссылаясь на правоохранительные органы.
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Биатлон

Подчуфарова не выступит за Словению на чемпионате мира по биатлону

Sport24.ru 03:19
Политика

На интеграции России и Белоруссии поставили крест

Что касается интеграции, то на ней, судя по всему поставлен жирный крест.
Московский Комсомолец 07 февраля в 18:06
Политика

Посольство РФ обвинило Норвегию в нарушении Договора о Шпицбергене

В посольстве не ставят суверенитет Осло над архипелагом под вопрос, но напоминают, что это "не исконно норвежская территория", поскольку архипелаг получен скандинавской страной на условиях Договора о Шпицбергене.
Российская газета 02:16
Происшествия

В Петербурге арестовали политолога по делу о мошенничестве

Пушкинский районный суд Петербурга арестовал политолога Александра Ольшевского по делу о мошенничестве: следствие считает, что он обещал экс-ректору Аграрного университета Виктору Ефимову сохранить статус свидетеля в уголовном деле о хищениях в вузе, за что получил 16 миллионов рублей.
РИА Новости 04:31
Технологии

Microsoft внезапно выпустила ещё одно обновление для Windows 7

Компания Microsoft внезапно выпустила ещё одно обновление для операционной системы Windows 7, хотя её поддержка для частных пользователей была завершена в середине прошлого месяца.
UfaTime.ru вчера в 15:15
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Исследование: россияне в январе стали активно покупать валюту

Сразу после новогодних праздников 2020 года россияне стали активно покупать доллары и евро.
ТАСС 02:03
Энергетика

В Баку рассказали о влиянии коронавируса на цены на нефть

Страны ведут обсуждения с коронавирусом в формате ОПЕК, координация этих обсуждений ведется со стороны секретариата ОПЕК.
РИА Новости 05:12
Происшествия

Пропавшая неделю назад в Петербурге девушка утонула

РБК вчера в 13:50
Происшествия

Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Воронежем

Три человека погибли, еще шестеро пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузовика в Воронежской области, сообщает в субботу, 8 февраля, РЕН ТВ.
Известия 07 февраля в 19:55
Общество

Онколог назвал основной продукт, способствующий развитию рака

Избыточное потребление красного мяса, прошедшего химическую обработку, может спровоцировать развитие рака, заявил онколог Андрей Пылев в интервью телеканалу "Звезда".
РИА Новости вчера в 12:40
Хоккей

Стал известен состав сборной России на матч Евротура со Швецией

Ранее сообщалось, что трое хоккеистов сборной России пропустят матч со Швецией на Евротуре.
RT на русском вчера в 09:40
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