Финансы
REGNUMБанк России снизил ключевую ставку до 6%
Последний раз Центробанк снижал ключевую ставку в конце 13 декабря 2019 года на 0,25 базисных пункта, до 6,25% годовых. Следующее заседание Совета директоров состоится 22 марта.
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с чего всё началось
Это явно ниже графика — глава Банка России в своем заявлении признала снижение инфляции ниже прогнозной траектории, в пресс-релизе ЦБ низкий спрос указывается основным дезинфляционным фактором.Коммерсантъ07 февраля в 14:58
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В ДОМ.РФ заявили, что средний уровень ипотечных ставок опустится до 8,7% до июля
ТАСС07 февраля в 08:53
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Культура
Новое шоу Ксении Собчак обвинили в плагиате
Происшествия
МВД Казахстана назвало причину массовых беспорядков
Хоккей
Ковальчук принес победу «Монреалю» в матче против «Торонто»
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль Канадиенс" оказался сильнее "Торонто Мэйпл Лифс".
Шоу-бизнес
Организаторы отменили концерты Наргиз Закировой
Исполнительница призналась подписчикам, что некоторое время назад промоутеры, которые занимались организацией концертов и продажей билетов, внезапно отменили запланированные мероприятия.
Политика
Валенса высмеял требование Польшей репараций от России
Бывший президент Польши Лех Валенса считает оторванным от реальности требование Варшавы репараций от Москвы за якобы нанесенный ущерб во время вхождения в состав СССР и Вторую мировую войну.
Армия и оружие
Посадку на базе Хмеймим уходящего от обстрела лайнера сняли на видео
Посадку пассажирского самолета Airbus-320 со 172 людьми на борту, уходящего от обстрела на базе Хмеймим, сняли видео.
Общество
Акция против системы распознавания лиц пройдет в воскресенье в Москве
Акция против системы распознавания лиц пройдет в воскресенье, 9 февраля, в Москве.
Футбол
Б. Силва: нынешний розыгрыш АПЛ стал огромным разочарованием для «Манчестер Сити»
Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва поделился мнением о выступлении «горожан» в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии.
Политика
В Иране заявили об отражении «самой масштабной» кибератаки
Замминистра информационных и коммуникационных технологий Ирана Хамид Фатахи заявил, что иранские специалисты отразили «самую масштабную» кибератаку в истории страны.
Происшествия
Депутат Госдумы Хайруллин погиб при крушении вертолета под Казанью
При крушении вертолета Bell 407 в окрестностях Казани погиб зампредседателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Айрат Хайруллин, сообщили «РИА Новости» в экстренных службах.
Общество
Власти Китая дали новому коронавирусу временное название NCP
ВОЗ рекомендовала присвоить новому коронавирусу временное название "острое респираторное заболевание 2019-nCoV", цифры означают год, когда заболевание выявили, а буквы — сокращение от "новый тип коронавируса".
Политика
В Азербайджане начались внеочередные парламентские выборы
Выборы будут признаны состоявшимися в любом случае — обязательный порог явки в законах страны не предусмотрен.
Происшествия
Девушка застрелила инструктора тира после ссоры с парнем в Полтаве
Общество
Еще трое пассажиров круизного лайнера в Японии заражены коронавирусом
Наука
Новые причины возникновения рака раскрыли ученые
Ученым удалось раскрыть новые механизмы и генетические мутации, способствующие развитию заболевания.
Гаджеты
Джим Келлер обещает смену архитектуры CPU Intel каждые пять лет
Инженер заявил, что собирается ввести практику разработки процессорной архитектуры с нуля каждые пять лет.
Экономика
Счетная палата оценила влияние коронавируса на экономику
Эпидемия коронавируса 2019-nCoV окажет негативное влияние на мировую и российскую экономику, сообщили ТАСС в Счетной палате.
Футбол
Мамаев заявил, что его семью преследует женщина
Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев рассказал о том, что его семья страдает от "сталкера".
Происшествия
В Таиланде уточнили число жертв военного, устроившего стрельбу в ТЦ
Количество жертв стрельбы, которую устроил военнослужащий в таиландском городе Накхонратчасима (Корат) достигло 25, сообщают местные СМИ ссылаясь на правоохранительные органы.
Политика
На интеграции России и Белоруссии поставили крест
Что касается интеграции, то на ней, судя по всему поставлен жирный крест.
Политика
Посольство РФ обвинило Норвегию в нарушении Договора о Шпицбергене
В посольстве не ставят суверенитет Осло над архипелагом под вопрос, но напоминают, что это "не исконно норвежская территория", поскольку архипелаг получен скандинавской страной на условиях Договора о Шпицбергене.
Происшествия
В Петербурге арестовали политолога по делу о мошенничестве
Пушкинский районный суд Петербурга арестовал политолога Александра Ольшевского по делу о мошенничестве: следствие считает, что он обещал экс-ректору Аграрного университета Виктору Ефимову сохранить статус свидетеля в уголовном деле о хищениях в вузе, за что получил 16 миллионов рублей.
Технологии
Microsoft внезапно выпустила ещё одно обновление для Windows 7
Компания Microsoft внезапно выпустила ещё одно обновление для операционной системы Windows 7, хотя её поддержка для частных пользователей была завершена в середине прошлого месяца.
Экономика
Исследование: россияне в январе стали активно покупать валюту
Сразу после новогодних праздников 2020 года россияне стали активно покупать доллары и евро.
Энергетика
В Баку рассказали о влиянии коронавируса на цены на нефть
Страны ведут обсуждения с коронавирусом в формате ОПЕК, координация этих обсуждений ведется со стороны секретариата ОПЕК.
Происшествия
Пропавшая неделю назад в Петербурге девушка утонула
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Воронежем
Три человека погибли, еще шестеро пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузовика в Воронежской области, сообщает в субботу, 8 февраля, РЕН ТВ.
Общество
Онколог назвал основной продукт, способствующий развитию рака
Избыточное потребление красного мяса, прошедшего химическую обработку, может спровоцировать развитие рака, заявил онколог Андрей Пылев в интервью телеканалу "Звезда".
Хоккей
Стал известен состав сборной России на матч Евротура со Швецией
Ранее сообщалось, что трое хоккеистов сборной России пропустят матч со Швецией на Евротуре.