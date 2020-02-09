Финансы

РИА НовостиРИА НовостиЦБ снизил ключевую ставку. Что будет с рублем, ипотекой и вкладами

Банк России шестой раз подряд уменьшил ключевую ставку — до шести процентов. Потребительские кредиты и ипотека опять подешевеют, но понизится и доходность банковских вкладов. РИА Новости выясняло, каких предложений стоит ждать от банков в ближайшее время.
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ЦБ снизил ключевую ставку. Что будет с рублем, ипотекой и вкладами

РИА Новостивчера в 00:00

Банки РФ заранее подготовились к снижению ключевой ставки ЦБ

ПРАЙМ07 февраля в 19:15

ЦБ РФ сделал ещё один шаг по возвращению ипотеки к 2015 году

Э Вестивчера в 04:44

В России подешевеют ипотечные и потребительские кредиты

MySLO.ru04:08
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Происшествия

Пассажирский Boeing компании Utair совершил жесткую посадку в Коми

Самолет Boeing 737 авиакомпании Utair совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска (Республика Коми).
РБК 06:25
Общество

В Антарктиде зафиксировали 18,3 градуса тепла

Предыдущий рекорд на станции Эсперанса был поставлен 24 марта 2015 года. Тогда воздух прогрелся до +17,5 градуса, сообщает RNS.
Известия 07 февраля в 09:44
Политика

Лех Валенса: От Варшавы всегда было ближе до Москвы, чем до Вашингтона

Накануне нашей беседы первый президент послекоммунистической Польши вернулся в Гданьск с ежегодной встречи Нобелевских лауреатов премии мира (Лех Валенса был награжден в 1983-м).
Собеседник 07 февраля в 09:10
Спорт

Британская пловчиха-чемпионка решила выступать за Россию

Британская пловчиха Татьяна Белоногофф приняла решение выступать за сборную России.
Lenta.ru 06:40
Политика

Посол США: Трамп рассматривает идею Путина о встрече лидеров СБ ООН

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает предложение российского лидера Владимира Путина о проведении встречи лидеров стран, входящих в постоянный состав Совета безопасности (СБ) ООН.
Газета.Ru 06:06
Происшествия

Депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета

В результате крушения вертолета Bell-407 в Татарстане погиб депутат Государственной думы РФ Айрат Хайруллин.
РЕН ТВ 07 февраля в 20:07
Армия и оружие

Посадку на базе Хмеймим уходящего от обстрела лайнера сняли на видео

Телеканал "Звезда" опубликовал запись с камеры на авиабазе Хмеймим, где приземлился уходящий от обстрела пассажирский самолет.
РИА Новости 02:45
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов забрал Анастасию Костенко из роддома

Российский футболист Дмитрий Тарасов встретил свою супругу Анастасию Костенко с новорожденной дочерью из родильного дома.
Пятый канал вчера в 08:49
Технологии

Пользователей Android предупредили о ряде опасных приложений

Эксперты по кибербезопасности предупредили о 24 потенциально опасных приложениях для Android, установка которых несет в себе значительные риски для владельцев смартфонов.
Газета.Ru 06 февраля в 04:24
Происшествия

В Чечне отреагировали на нападение на журналистку из Москвы

Газета.Ru 07 февраля в 08:21
Единоборства

Валентина Шевченко победила Чукагян техническим нокаутом

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе из Киргизии Валентина Шевченко (19-3) победила американку Кэтлин Чукагян (13-3) техническим нокаутом в третьем раунде и в третий раз защитила титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе.
News.ru 00:12
Политика

Голосование на выборах в парламент началось в Азербайджане

В 08.00 по местному времени (07.00 по мск) открылись 5573 избирательных участка, на которых смогут проголосовать 5 миллионов 329 тысяч 460 избирателей, передает со ссылкой на главу Центризбиркома Мазахира Панахова корреспондент "Кавказского узла".
Кавказский узел 00:20
Общество

В Испании подтвердили второй случай заражения новым коронавирусом

Министерство здравоохранения Испании подтвердило второй случай заражения коронавирусом 2019-nCoV в стране.
ТАСС 04:45
Хоккей

Швеция разгромила Россию в матче Евротура

В первом матче команда Алексея Кудашова уступила Финляндии со счётом 0:3.
RT на русском вчера в 12:47
Экономика

Россия и Белоруссия договорились о поставках нефти и газа

RT на русском 07 февраля в 15:53
Спорт

Гимнастка Солдатова объяснила причину паузы в карьере

Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова заявила, что взяла паузу в спортивной карьере.
Вести.Ru 06:30
Политика

В МИД Украины разочарованы новой санкционной процедурой Совета Европы

Министерство иностранных дел Украины разочаровано принятым комитетом министров Совета Европы решением о введении комплементарной процедуры реагирования на нарушения уставных обязательств странами — членами этой организации, говорится в заявлении министерства на сайте в субботу.
РИА Новости вчера в 15:08
Спорт

Большунов выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Фалуне

Победителем масс-старта стал российский лыжник Александр Большунов, который сумел преодолеть дистанцию в 15 км за 33 минуты 10,3 секунды.
Газета.Ru 05:16
Общество

Джеки Чан пообещал 1 млн юаней за лекарство от коронавируса

Газета.Ru 01:27
Происшествия

В Сочи произошел пожар в здании школы

В здании школы в Сочи произошел пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
РБК 04:41
Хоккей

МОК и IIHF готовы принять условия НХЛ для участия игроков в ОИ-2022

Международный олимпийский комитет (МОК) и Международная федерация хоккея (IIHF) готовы выполнить требования НХЛ для заключения сделки с лигой, которая позволит игрокам принять участие в Олимпийских играх 2022 года в Пекине, сообщает журналист Sportsnet Эллиотт Фридман.
РИА Новости 05:37
Шоу-бизнес

Экс-солистка «Тату» Юлия Волкова перенесла новую операцию

Певица Юлия Волкова перенесла новое хирургическое вмешательство. Артистка сообщила об этом на своей странице в Instagram.
Пятый канал вчера в 10:52
Происшествия

В Таиланде число погибших при стрельбе выросло до 26 человек

Двадцать семь человек погибли при стрельбе в Таиланде, включая самого преступника, ранения получили 57 человек, заявил на пресс-конференции премьер-министр Таиланда генерал Прают Чан Оча.
РИА Новости 00:39
Общество

Александр Друзь рассказал о невозможности прожить на свою пенсию

Знаток не стал называть сумму, но отметил, что она меньше, чем у телеведущей Елены Ханги, пожаловавшейся на пенсию в 23 тысячи рублей, которых ей не хватает на жизнь.
Lenta.ru 06:32
Шоу-бизнес

Яна Троянова отправила с острова Настю Рыбку, повздорившую со звездами

Яна Троянова отправила с острова Настю Рыбку, повздорившую со звездами В первой серии шоу «Последний герой» уральской актрисе пришлось спасать модель от мужчин.
Екатеринбург-ТВ 02:50
Происшествия

Президент Казахстана заявил о стабилизации ситуации после беспорядков

В Казахстане стабилизировалась ситуация после массовых беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области в ночь на субботу.
РЕН ТВ 00:33
Происшествия

Тело семилетнего ребенка обнаружено в Симферополе

Тело семилетнего мальчика с множественными колото-резанными ранениями обнаружено в Симферополе, сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) России по Крыму и Севастополю.
Газета.Ru 05:06
Происшествия

В Петербурге арестовали политолога по делу о мошенничестве

Пушкинский районный суд Петербурга арестовал политолога Александра Ольшевского по делу о мошенничестве: следствие считает, что он обещал экс-ректору Аграрного университета Виктору Ефимову сохранить статус свидетеля в уголовном деле о хищениях в вузе, за что получил 16 миллионов рублей.
РИА Новости 04:31
Футбол

Роналду установил рекорд Серии А, а его «Ювентус» проиграл «Вероне»

В 23-м туре Серии А крепкий середняк «Верона» играла против лидера чемпионата Италии, «Ювентуса».
Евро-футбол.ру вчера в 16:47
Происшествия

Челябинцы вышли на митинг против карантинного центра

REGNUM 03:57
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