Экономика
Газета.RuВ Совфеде спрогнозировали дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ
Как уточняется, оптимальное значение ключевой ставки — 4%. На данный момент, после шестого подряд снижения она составляет 6%. По мнению Калашникова, наблюдается общемировая тенденция к снижению ключевой ставки, которая будет продолжаться и в следующем году.
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Раскрыты перспективы рынка ипотеки после снижения ключевой ставки ЦБ
Строительная Газетавчера в 09:33
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Экономика
Как Ухань уронил юань. Россияне поверили в сенсационную историю про китайское руководство, обманувшее западный мир при помощи коронавируса
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В МИД Украины заявили, что разочарованы принятой Советом Европы (СЕ) процедурой реагирования на нарушение устава членами организации.
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Адвокаты гражданки Израиль Наамы Иссахар, осужденной за контрабанду наркотиков и помилованной президентом России, намеревается подать кассационную жалобу на приговор, а также обратится в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
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Устроившего стрельбу в Таиланде военного ликвидировали
Военнослужащего Джакрапанта Томму (Jakrapanth Thomma), который ранил и расстрелял десятки людей при захвате торгового центра в Таиланде, ликвидировали.
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В квартире главы петербургского муниципалитета нашли подпольное казино
По версии правоохранительных органов, сеть подпольных казино, к которым принадлежит и квартира Калядина, была раскрыта в Санкт-Петербурге год назад.
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 24 января заявлял, что инициативу поддержали КНР и Франция, не получены ответы от США и Великобритании.
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Немецкая марка Volkswagen опубликовала официальные дизайнерские скетчи нового поколения модели Polo для РФ.
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Число жертв коронавируса в материковом Китае выросло до 811, заражены более 37,1 тысячи человек, выздоровели и выписаны 2649 человек, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
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В срыве своей карьеры Пугачеву обвинил певец Михаил Муромов
Алла Борисовна, опасаясь конкуренции, постаралась «убрать» всех на своем пути.
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Дерипаска рассказал о подножках правительству Мишустина
Российский миллиардер Олег Дерипаска прокомментировал снижение ключевой ставки до 6%. По мнению бизнесмена, такое решение Центрального банка — «первая подножка» в адрес нового правительства РФ.
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Папу Франциска пригласили на Украину
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил Папу Римского Франциска на Украину.
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Четвертый сезон сериала «Очень странные дела» станет последним
Четвертый сезон «Очень странных дел» будет состоять из двух частей и станет последним, сообщает портал Wegotthiscovered.
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Украинский телеканал «1+1» снял сериалы на русском языке
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Ульяновский губернатор опроверг новости о взрыве атомного реактора
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов обратился в полицию, потребовав найти и наказать авторов фейковой новости о взрыве реактора на площадке Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР) в Димитровграде.
Экономика
В Амурской области наказали бизнесменов за спекуляцию на овощах
Происшествия
В Казахстане восемь человек погибли в массовой драке
Массовая драка в Кордайском районе Жамбылской области на юге Казахстана стала результатом бытового конфликта.
Общество
Жена футболиста Морозюка в нижнем белье надругалась над гимном Украины
Жена украинского футболистка Николая Морозюка Ирина Морозюк исполнила гимн Украины в нижнем белье и рискует оказаться за решеткой.
Экономика
Жертвы будущей реформы — почему украинским пенсионерам не на что рассчитывать
На днях представители Пенсионного фонда Украины (ПФУ) выступили с громким заявлением, в котором подчеркнули, что уже через 10-15 лет у украинского государства не останется денег для бесперебойных выплат ежемесячного содержания престарелым гражданам, находящихся на заслуженном отдыхе.
Шоу-бизнес
Дочь Ларисы Гузеевой: «Надеюсь, что засну и никогда не проснусь»
Вчера Лариса Гузеева опубликовала в социальных сетях снимок из комнаты дочери Оли с подписью «проверка психического состояния».
Общество
Врач-онколог назвал провоцирующий рак продукт
По словам врача, избыточное потребление химически обработанного красного мяса и уменьшение количества клетчатке в рационе может спровоцировать развитие рака.
Наука
Найден вероятный промежуточный хозяин китайского коронавируса
Промежуточные результаты исследования показали, что, скорее всего, хозяином нового смертельного коронавируса является животное панголин.
Общество
Бывший летчик рассказал, почему в Китае увольняют пилотов из России
Китайские авиакомпании решили уволить российских пилотов в связи со снижением пассажиропотока на фоне вспышки коронавируса в КНР.
Спорт
Большунов завоевал бронзу в спринте на этапе Кубка мира в Фалуне
На девятом этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в Фалуне (Швеция), завершилась мужская спринтерская гонка классическим стилем.
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Лауреаты премии «Оскар» будут объявлены в Лос-Анджелесе
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Здоровье
Испанский диетолог рассказал, как распознать жировую болезнь печени
Испанский диетолог Айтор Санчес пояснил, употребление каких продуктов необходимо избегать человеку с жировой болезнью печени.
Армия и оружие
Американские военные погибли после обстрела в Афганистане
По меньшей мере пять американских военнослужащих погибли в результате обстрела в Афганистане. Об этом сообщает The New York Times.
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Авторы Doom Eternal показали систему модернизации оружия и брони
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Неизвестная ошибка «кошмарит» пользователей Windows 7
Ошибка неизвестного происхождения, из-за которой пользователи Windows 7 не могут безопасно выключить или перезагрузить компьютер, появилась в последние пару дней, 8 февраля сообщает ZDNet.