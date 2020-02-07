Экономика

Газета.RuГазета.RuВ Совфеде спрогнозировали дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ

Как уточняется, оптимальное значение ключевой ставки — 4%. На данный момент, после шестого подряд снижения она составляет 6%. По мнению Калашникова, наблюдается общемировая тенденция к снижению ключевой ставки, которая будет продолжаться и в следующем году.
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ЦБ снизил ключевую ставку. Что будет с рублем, ипотекой и вкладами

РИА Новости00:00

ЦБ понизил ключевую ставку. Каковы плюсы и минусы?

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В Совете Федерации оценили решение ЦБ по ключевой ставке

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Раскрыты перспективы рынка ипотеки после снижения ключевой ставки ЦБ

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В Совфеде спрогнозировали дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ

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Банки РФ заранее подготовились к снижению ключевой ставки ЦБ

ПРАЙМвчера в 19:15

Сенатор отметил тренд на снижение ключевых ставок в мире

Парламентская газетавчера в 06:42
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Экономика

Как Ухань уронил юань. Россияне поверили в сенсационную историю про китайское руководство, обманувшее западный мир при помощи коронавируса

В связи с ситуацией в Ухане юань стал резко падать, но Центральный банк ничего не делал, чтобы поддержать курс юаня.
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Политика

Украина разочарована новой санкционной процедурой Совета Европы

В МИД Украины заявили, что разочарованы принятой Советом Европы (СЕ) процедурой реагирования на нарушение устава членами организации.
Газета.Ru 20:37
Футбол

Сотни бразильских фанатов встретили в аэропорту бывшего игрока ЦСКА

В аэропорту экс-армейца встречали сотни бразильских фанатов.
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Общество

Защита израильтянки Иссахар подаст жалобу в ЕСПЧ

Адвокаты гражданки Израиль Наамы Иссахар, осужденной за контрабанду наркотиков и помилованной президентом России, намеревается подать кассационную жалобу на приговор, а также обратится в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
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Происшествия

Устроившего стрельбу в Таиланде военного ликвидировали

Военнослужащего Джакрапанта Томму (Jakrapanth Thomma), который ранил и расстрелял десятки людей при захвате торгового центра в Таиланде, ликвидировали.
Lenta.ru 21:19
Происшествия

В квартире главы петербургского муниципалитета нашли подпольное казино

По версии правоохранительных органов, сеть подпольных казино, к которым принадлежит и квартира Калядина, была раскрыта в Санкт-Петербурге год назад.
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Политика

Посол: США прорабатывают предложение Путина о саммите «пятерки» СБ ООН

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 24 января заявлял, что инициативу поддержали КНР и Франция, не получены ответы от США и Великобритании.
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Volkswagen показал новый Polo для России

Немецкая марка Volkswagen опубликовала официальные дизайнерские скетчи нового поколения модели Polo для РФ.
Somanyhorses 06 февраля в 10:28
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В Китае число жертв коронавируса выросло до 811 человек

Число жертв коронавируса в материковом Китае выросло до 811, заражены более 37,1 тысячи человек, выздоровели и выписаны 2649 человек, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
РИА Новости 19:30
Шоу-бизнес

В срыве своей карьеры Пугачеву обвинил певец Михаил Муромов

Алла Борисовна, опасаясь конкуренции, постаралась «убрать» всех на своем пути.
Privet-Rostov.ru вчера в 11:00
Экономика

Дерипаска рассказал о подножках правительству Мишустина

Российский миллиардер Олег Дерипаска прокомментировал снижение ключевой ставки до 6%. По мнению бизнесмена, такое решение Центрального банка — «первая подножка» в адрес нового правительства РФ.
URA.Ru вчера в 09:56
Политика

Папу Франциска пригласили на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил Папу Римского Франциска на Украину.
Вести.Ru 11:56
Культура

Четвертый сезон сериала «Очень странные дела» станет последним

Четвертый сезон «Очень странных дел» будет состоять из двух частей и станет последним, сообщает портал Wegotthiscovered.
Культуромания 01:32
Культура

Украинский телеканал «1+1» снял сериалы на русском языке

ИнфоСМИ вчера в 12:53
Общество

Ульяновский губернатор опроверг новости о взрыве атомного реактора

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов обратился в полицию, потребовав найти и наказать авторов фейковой новости о взрыве реактора на площадке Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР) в Димитровграде.
Газета.Ru 11:49
Экономика

В Амурской области наказали бизнесменов за спекуляцию на овощах

Амур.инфо вчера в 22:47
Происшествия

В Казахстане восемь человек погибли в массовой драке

Массовая драка в Кордайском районе Жамбылской области на юге Казахстана стала результатом бытового конфликта.
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Жена футболиста Морозюка в нижнем белье надругалась над гимном Украины

Жена украинского футболистка Николая Морозюка Ирина Морозюк исполнила гимн Украины в нижнем белье и рискует оказаться за решеткой.
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Жертвы будущей реформы — почему украинским пенсионерам не на что рассчитывать

На днях представители Пенсионного фонда Украины (ПФУ) выступили с громким заявлением, в котором подчеркнули, что уже через 10-15 лет у украинского государства не останется денег для бесперебойных выплат ежемесячного содержания престарелым гражданам, находящихся на заслуженном отдыхе.
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Дочь Ларисы Гузеевой: «Надеюсь, что засну и никогда не проснусь»

Вчера Лариса Гузеева опубликовала в социальных сетях снимок из комнаты дочери Оли с подписью «проверка психического состояния».
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Врач-онколог назвал провоцирующий рак продукт

По словам врача, избыточное потребление химически обработанного красного мяса и уменьшение количества клетчатке в рационе может спровоцировать развитие рака.
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Найден вероятный промежуточный хозяин китайского коронавируса

Промежуточные результаты исследования показали, что, скорее всего, хозяином нового смертельного коронавируса является животное панголин.
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Бывший летчик рассказал, почему в Китае увольняют пилотов из России

Китайские авиакомпании решили уволить российских пилотов в связи со снижением пассажиропотока на фоне вспышки коронавируса в КНР.
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Спорт

Большунов завоевал бронзу в спринте на этапе Кубка мира в Фалуне

На девятом этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в Фалуне (Швеция), завершилась мужская спринтерская гонка классическим стилем.
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Лауреаты премии «Оскар» будут объявлены в Лос-Анджелесе

Американская академия киноискусств в воскресенье объявит имена новых обладателей премии "Оскар" - одной из самых престижных в мире наград в области кинематографа.
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Испанский диетолог рассказал, как распознать жировую болезнь печени

Испанский диетолог Айтор Санчес пояснил, употребление каких продуктов необходимо избегать человеку с жировой болезнью печени.
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Американские военные погибли после обстрела в Афганистане

По меньшей мере пять американских военнослужащих погибли в результате обстрела в Афганистане. Об этом сообщает The New York Times.
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Авторы Doom Eternal показали систему модернизации оружия и брони

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Неизвестная ошибка «кошмарит» пользователей Windows 7

Ошибка неизвестного происхождения, из-за которой пользователи Windows 7 не могут безопасно выключить или перезагрузить компьютер, появилась в последние пару дней, 8 февраля сообщает ZDNet.
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