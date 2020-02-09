Финансы
РИА НовостиЦБ снизил ключевую ставку. Что будет с рублем, ипотекой и вкладами
Банк России шестой раз подряд уменьшил ключевую ставку — до шести процентов. Потребительские кредиты и ипотека опять подешевеют, но понизится и доходность банковских вкладов. РИА Новости выясняло, каких предложений стоит ждать от банков в ближайшее время.
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