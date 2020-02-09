Финансы

РИА НовостиРИА НовостиЦБ снизил ключевую ставку. Что будет с рублем, ипотекой и вкладами

Банк России шестой раз подряд уменьшил ключевую ставку — до шести процентов. Потребительские кредиты и ипотека опять подешевеют, но понизится и доходность банковских вкладов. РИА Новости выясняло, каких предложений стоит ждать от банков в ближайшее время.
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ЦБ снизил ключевую ставку. Что будет с рублем, ипотекой и вкладами

РИА Новостивчера в 00:00

Банки РФ заранее подготовились к снижению ключевой ставки ЦБ

ПРАЙМ07 февраля в 19:15

ЦБ РФ сделал ещё один шаг по возвращению ипотеки к 2015 году

Э Вестивчера в 04:44

В России подешевеют ипотечные и потребительские кредиты

MySLO.ru04:08
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Происшествия

В Ленинградской области погибла провалившаяся под лед девочка

В Ленинградской области двое детей провалились под лед, сообщил РБК со ссылкой на МЧС. Инцидент произошел в Тосненском районе.
РИА Новости вчера в 06:55
Происшествия

Названа предварительная причина жесткой посадки самолета в Коми

Недолет мог стать причиной жесткой посадки самолета Utair в аэропорту Усинска в Республике Коми.
Известия 06:49
Спорт

Лыжник Большунов выиграл масс-старт на этапе КМ в Фалуне

RT на русском 05:09
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В Таиланде солдат расстрелял десятки человек

В настоящее время сообщается о 20 погибших и около 20 раненых. Еще порядка 16 человек он удерживает в торговом центре.
Planet Today вчера в 11:44
Спорт

Гимнастка Солдатова призналась, что больна булимией

Позже в Instagram тренера гимнастки появилось видео, на котором Солдатова заверила, что об этом не может быть и речи, а в больнице она оказалась из-за бытового пореза.
Газета.Ru 06:46
Общество

Юристы рекомендуют пенсионерам снимать всю пенсию с банковских карт

Юристы советуют пенсионерам не держать пенсию на банковской карте, рассказав о трех случаях, которые могут привести к потере всех денег на ней.
Discover24 02:24
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В Белоруссии заявили о планах покупать нефть у России по мировым ценам

Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что белорусские НПЗ будут покупать нефть у российских компаний по ценам мирового рынка.
RT на русском 07:21
Культура

Скончался композитор Сергей Слонимский

Россия – Культура 07:36
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Российские студенты изнасиловали девушку на вечеринке

Lenta.ru 07:50
Футбол

«Рубин» разгромил юрмальский «Спартак» в Турции, Бакаев оформил дубль

Футболисты казанского "Рубина" одержали крупную победу над юрмальским "Спартаком" в заключительном товарищеском матче на втором тренировочном сборе в Турции.
РИА Новости 06:24
Политика

Песков прокомментировал слова Лукашенко перед встречей с Путиным

РИА Новости 07:45
Общество

Наталья Поклонская объявила себя «русской украинкой» и прошла тест ДНК

Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская сообщила, что прошла ДНК-тест в одной из московских клиник, чтобы «развеять мифы вокруг себя».
Lenta.ru 05:32
Общество

Голикова пообещала проверки завышающим цены на маски аптекам

Вице-премьер по социальной политике Татьяна Голикова заявила, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит аптеки, которые завышают цены на противовирусные препараты и маски, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:48
Общество

Под Челябинском закрывают карантинный пункт после протестов жителей

В челябинской Ужёвке власти решили закрыть карантинный пункт по коронавирусу, в котором находятся шестеро граждан Китая.
REGNUM 07:50
Общество

HeadHunter: у 7% вакансий зарплата указана выше 100 тысяч рублей

Больше всего — 800 тыс. руб. — работодатели готовы были заплатить гендиректору в Новосибирске (сфера деятельности компании не указана) и главному инженеру нефтеперерабатывающего завода (регион не указан).
Коммерсантъ вчера в 00:29
Армия и оружие

Американских военных обстреляли в Афганистане

Известия вчера в 16:04
Хоккей

МОК и IIHF готовы принять условия НХЛ для участия игроков в ОИ-2022

Международный олимпийский комитет (МОК) и Международная федерация хоккея (IIHF) готовы выполнить требования НХЛ для заключения сделки с лигой, которая позволит игрокам принять участие в Олимпийских играх 2022 года в Пекине, сообщает журналист Sportsnet Эллиотт Фридман.
РИА Новости 05:37
Происшествия

В Казахстане в массовой драке погибли восемь человек

В результате бытового конфликта в пятницу вечером на юге Казахстана погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
BFM.ru вчера в 01:46
Экономика

Банки начали тестировать программы контроля за доходами и расходами россиян

В России банки начали тестировать новое программное обеспечение, которое будет отслеживать переводы россиян на банковские карты.
Московская газета 06 февраля в 07:41
Шоу-бизнес

Актриса Юлия Михалкова обнародовала очередную порцию «голых» фото

Автором фото стала подруга Михалковой. Актриса отметила, что фото вызвали массу сообщений от пользователей соцсети.
Уралинформбюро 02:03
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом на Кузбассе увеличилось до 23

Число пострадавших при столкновении автобуса и грузовика в Яшкинском районе Кемеровской области выросло до 22 человек.
ТАСС 07:18
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
РИА Новости 07 февраля в 12:04
Армия и оружие

Сирийские военные освободили в Идлибе 18 городов и деревень

REGNUM 02:48
Экономика

Коронавирус выбил главу Canada Goose из числа миллиардеров

На фоне снижения котировок исполнительный директор компании Дани Рейсс перестал быть миллиардером, теперь его состояние оценивается в $874 млн, пишет Forbes.
РБК 04:17
Экономика

Аргентина решила не отдавать долги МВФ

Власти Аргентины приняли решение прекратить выплаты долгов Международному валютному фонду.
Ruposters.ru 06:36
Экономика

Росстат сообщил о росте среднего размера пенсий в 2019 году на 6%

Средний размер назначенных в 2019 году пенсий вырос в России на 6% и составил 14 163 рубля, следует из обнародованного доклада Росстата о социально-экономическом положении страны.
RT на русском 07 февраля в 09:10
Армия и оружие

Посадку уходящего от обстрела самолета на базе Хмеймим сняли на видео

Российская газета 07:29
Кино

Российская школьница экранизирует рассказ Стивена Кинга

Вечерняя Москва 02:24
Политика

В Анкаре завершились переговоры между Россией и Турцией по Идлибу

В Анкаре завершились переговоры между турецкой и российской делегациями по ситуации в сирийской провинции Идлиб.
Газета.Ru вчера в 12:55
Единоборства

Джон Джонс защитил титул чемпиона UFC, победив Доминика Рейеса

В Хьюстоне завершился турнир UFC 247, главным событием которого стал бой за титул в полутяжелой весовой категории.
Российская газета 02:01
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