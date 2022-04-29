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ЦБ снизил ключевую ставку до 14%

Банк России снизил ключевую ставку с 17% до 14% годовых до.
Коммерсантъ
В пресс-релизе
 регулятор отметил, что внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую работу.
Компания
Основным аргументом в пользу смягчения политики сейчас стало замедление инфляции в апреле по сравнению с мартом.
РБК
В середине марта Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 20% годовых.
Коммерсантъ

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ЦБ понизил ключевую ставку до 14%
Экономика сегодня06:33
ЦБ РФ понизил ключевую ставку до 14% годовых
BFM.ru06:33
Банк России понизил ключевую ставку с 17% до 14% годовых
ПРАЙМ06:30
ЦБ снизил ключевую ставку до 14%
Коммерсантъ06:32
ЦБ снизил ключевую ставку до 14%
ТАСС06:31
Центральный банк снизил ключевую ставку с 17 до 14 процентов
РИА Новости06:32
ЦБ снизил ключевую ставку на 3 п.п., до 14%
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