КоммерсантъЦБ снизил ключевую ставку до 14%Банк России снизил ключевую ставку с 17% до 14% годовых до.КоммерсантъВ пресс-релизе регулятор отметил, что внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую работу.КомпанияОсновным аргументом в пользу смягчения политики сейчас стало замедление инфляции в апреле по сравнению с мартом.РБКВ середине марта Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 20% годовых.КоммерсантъЧитать далееСвернутьREGNUMREGNUMНижний сейчасВечерняя МоскваГазета.RuГлас НародаПласБН.руe1.ruГлавный региональныйBanknn.ruLife.ruПодробнее о событииЦБ понизил ключевую ставку до 14%Экономика сегодня06:33ЦБ РФ понизил ключевую ставку до 14% годовыхBFM.ru06:33Банк России понизил ключевую ставку с 17% до 14% годовыхПРАЙМ06:30ЦБ снизил ключевую ставку до 14%Коммерсантъ06:32ЦБ снизил ключевую ставку до 14%ТАСС06:31Центральный банк снизил ключевую ставку с 17 до 14 процентовРИА Новости06:32ЦБ снизил ключевую ставку на 3 п.п., до 14%РБК06:30Показать ещёОценить103Поделиться