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Газета.Ru
Газета.Ru

ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%

ЦБ снова изменил ключевую ставку на фоне обвала деловой активности. Но на этот раз обошелся без революционных мер. Ставка полегчала всего на четверть процента - до 4,25%.В источнике
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RT на русском

Банк России снизил ключевую ставку до 4,25% годовых

RT на русском10:41
ТАСС

Главный экономист ВЭБ.РФ допустил еще одно снижение ставки ЦБ в этом году

ТАСС09:48
Finam.Ru

Высокие ставки по банковским вкладам остались в прошлом

Finam.Ru09:25
Общественная служба новостей

ЦБ снизил ключевую ставку до исторического минимума

Общественная служба новостей07:01
ФедералПресс

Центробанк снизил ключевую ставку до 4,25 процента

ФедералПресс06:32
ПРАЙМ

ЦБ хочет видеть более слабый рубль

ПРАЙМ07:59
ТК Звезда

ЦБ снизил ключевую ставку до нового исторического минимума

ТК Звезда07:32
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В Минздраве ожидают снятия всех ограничений по коронавирусу в феврале

"Да, мы движемся этим курсом, мы хотели бы, чтобы путь по формированию популяционного иммунитета, в том числе с помощью лекарственных препаратов, был доведен, и тогда мы будем говорить спокойно, что мы переходим новую фазу возвращения к обычной привычной нашей жизни", - сказал Мурашко журналистам, отвечая на вопрос, остается ли тот же прогноз, что все ограничения могут быть сняты к февралю.
РИА Новости06:07
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Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

По аналогии с главным конкурентом в лице Sony компания Microsoft провела презентацию, на которой показала игры для консоли нового поколения Xbox Series X. Какие трейлеры увидели зрители - в материале "Газеты.Ru".
Газета.Ru02:25
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Продажи Ghost Of Tsushima в Японии превзошли ожидания Sony

Издание отмечает, что ранее Япония показывала себя как менее ёмкий рынок консольных видеоигр, в отличие от рынков ЕС и США, поскольку в этой стране лучше продаются игры для мобильных платформ. https: / / twitter.com / PlayStation_jp / status / 1285801898054844416 Релиз Ghost Of Tsushima состоялся 17 июля 2020 года, разработкой игры занималась студия из США Sucker Punch Productions.
REGNUM22 июля в 16:46
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Суд в Харькове арестовал вероятного сообщника захватчика из Луцка

Орджоникидзевский районный суд Харькова в пятницу арестовал с залогом на сумму более 6 тысяч долларов харьковчанина Дмитрия Михайленко, который контактировал с захватившим автобус с заложниками в Луцке Максимом Кривошем, сообщил пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко.
РИА Новости09:43
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