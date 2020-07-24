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Газета.Ru
Газета.Ru

ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%

ЦБ снова изменил ключевую ставку на фоне обвала деловой активности. Но на этот раз обошелся без революционных мер. Ставка полегчала всего на четверть процента - до 4,25%.В источнике
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ТК Звезда

Банк России снизил ключевую ставку до рекордного уровня

ТК Звезда17:33
ФедералПресс

Центробанк снизил ключевую ставку до 4,25 процента

ФедералПрессвчера в 06:32
Реальное время

Итоги дня: ЦБ вновь снизил ставку, прокуратура заинтересовалась потопами в Казани

Реальное времявчера в 12:00
ТАСС

Главный экономист ВЭБ.РФ допустил еще одно снижение ставки ЦБ в этом году

ТАССвчера в 09:48
Московский Комсомолец

«Россияне будут терять деньги»: названы последствия снижения ключевой ставки

Московский Комсомолецвчера в 10:59
REGNUM

Банк России оставил себе пространство для манёвра — о ключевой ставке

REGNUMвчера в 10:33
Finam.Ru

Высокие ставки по банковским вкладам остались в прошлом

Finam.Ruвчера в 09:25
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Российские пранкеры позвонили Монике Левински от имени Греты Тунберг

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) поговорили от имени экоактивистки Греты Тунберг с бывшей сотрудницей Белого дома Моникой Левински, известной романом с экс-президентом США Биллом Клинтоном.
Известиявчера в 16:06
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Путин поздравил следователей с профессиональным праздником

Каждое процессуальное решение, принятое следователем, должно быть грамотным и безукоризненным и гарантировать полноту расследования, а допущенные ошибки нужно своевременно исправлять, заявил президент РФ Владимир Путин в поздравлении сотрудникам и ветеранам органов следствия России.
РИА Новости17:26
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Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым

Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
Lenta.ruвчера в 11:51
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Пентагон показал новые кадры российских Су-24 в Ливии

По данным американского ведомства, на представленных снимках видно расположение наших специалистов в Сирте и авиабазе Аль-Хадим рядом с Бенгази, где замечены бронеавтомобили "Тигр", ЗРПК "Панцирь-С1", военно-транспортные самолеты Ил-76 и бомбардировщики Су-24.
Утро.ruвчера в 14:12
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