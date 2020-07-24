Финансы
Газета.RuЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%
ЦБ снова изменил ключевую ставку на фоне обвала деловой активности. Но на этот раз обошелся без революционных мер. Ставка полегчала всего на четверть процента - до 4,25%.
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Итоги дня: ЦБ вновь снизил ставку, прокуратура заинтересовалась потопами в Казани
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Вышел первый трейлер американской версии сериала «Утопия»
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Хор Турецкого выступит в День ВМФ в Севастополе
Стало известно, что знаменитые музыканты коллектива дадут большой праздничный концерт на площади Нахимова, посвященный празднованию Дня Военно-Морского Флота.
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Президент Турции провел переговоры с главой ПНС Ливии
Стамбул, Турция, 25 июля 2020, 19:59 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж провели переговоры за «закрытыми дверями» в Стамбуле.
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Россиянам начнут выплачивать повышенные пенсии с августа
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Похищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии
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Мел Гибсон переболел COVID >> По данным Минздрава Украины, на территории государства зарегистрировано более 60 тыс. случаев COVID-19.
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Минздрав спрогнозировал ситуацию с коронавирусом в России осенью
Заболеваемость COVID-19 осенью в России может вырасти, но значительного прироста новых случаев не ожидается.
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Бывший глава МИД Украины Павел Климкин призвал Киев создать из Крыма внутреннюю и внешнюю проблему для России.
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ВТО поддержала Россию в споре с ЕС по энергокорректировкам
Группа арбитров Всемирной торговой организации (ВТО) поддержала позицию России в споре с Евросоюзом по методике антидемпинговых мер.
Газета.Ru вчера в 11:32
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Новый карантин в Краснодарском крае 2020: число заболевших растет, но ограничения пока не введут
Рост заболевших коронавирусом в регионе продолжается. За последние сутки врачи получили 90 положительных тестов.
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Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
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Дмитрия Шепелева суд обязал выплатить 7 млн рублей семье Фриске
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Муляж гранаты нашли на станции метро «Новокузнецкая»
В сумке, как рассказал РИА Новости источник в экстренных службах, находился муляж гранаты Ф-1.
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Олимпийский чемпион Иваницкий найден мёртвым в Подмосковье
Олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе Александр Иваницкий был найден мёртвым в подмосковном лесу.
RT на русском 08:47
Происшествия
На Кубани подтвердили 92 новых случая заражения коронавирусом
92 новых случая заражения коронавирусом подтверждено на территории Краснодарского края за минувшие сутки, сообщили 25 июля в региональном оперштабе.
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800 миллионов лет назад на Землю обрушился астероидный ливень
800 лет назад Земля пострадала от мощного астероидного ливня.
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Уральский представитель Transparency International задержана в Казани
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Мурашко озвучил сроки вакцинации от коронавируса людей из группы риска
Вакцинацию россиян из групп риска от коронавируса могут начать уже в августе, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
РИА Новости 23 июля в 12:05