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Газета.Ru
Газета.Ru

ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%

ЦБ снова изменил ключевую ставку на фоне обвала деловой активности. Но на этот раз обошелся без революционных мер. Ставка полегчала всего на четверть процента - до 4,25%.В источнике
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РБК

ЦБ понизил ставку до рекордных 4,25%. Что это значит для инвестора

РБКвчера в 07:39
Finam.Ru

Высокие ставки по банковским вкладам остались в прошлом

Finam.Ru24 июля в 09:25
ТК Звезда

Банк России снизил ключевую ставку до рекордного уровня

ТК Звездавчера в 17:33
Реальное время

Итоги дня: ЦБ вновь снизил ставку, прокуратура заинтересовалась потопами в Казани

Реальное время24 июля в 12:00
ТАСС

Главный экономист ВЭБ.РФ допустил еще одно снижение ставки ЦБ в этом году

ТАСС24 июля в 09:48
ФедералПресс

Центробанк снизил ключевую ставку до 4,25 процента

ФедералПресс24 июля в 06:32
РИА Новости

ЦБ опустил ставку до минимума. Что будет с вкладами, ипотекой и рублем

РИА Новостивчера в 01:00
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Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом
Полит.рувчера в 04:05
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СМИ: Спортивный директор «Милана» ведёт переговоры по трансферу Алексея Миранчука

Спортивный директор итальянского футбольного клуба «Милан» Рики Массара начал переговоры с представителями московского «Локомотива» о трансфере полузащитника российской команды Алексея Миранчука.
RT на русском03:54
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Два российских фильма вошли в программу Венецианского кинофестиваля

Российские фильмы «Конференция» и «Китобой» вошли в программу Венецианского кинофестиваля Giornate degli Autori (Дни Венеции — независимая секция кинофестиваля, проводимая параллельно и совместно с ним), сообщает пресс-служба Роскино.
Коммерсантъ24 июля в 12:47
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Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста

Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
Известиявчера в 09:43
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