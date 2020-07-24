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Газета.Ru
Газета.Ru

ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%

ЦБ снова изменил ключевую ставку на фоне обвала деловой активности. Но на этот раз обошелся без революционных мер. Ставка полегчала всего на четверть процента - до 4,25%.В источнике
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РИА Новости

ЦБ опустил ставку до минимума. Что будет с вкладами, ипотекой и рублем

РИА Новости01:00
Finam.Ru

Высокие ставки по банковским вкладам остались в прошлом

Finam.Ruвчера в 09:25
Комсомольская правда

Банк России снизил ключевую ставку до 4,25% годовых

Комсомольская правда20:16
ТК Звезда

Банк России снизил ключевую ставку до рекордного уровня

ТК Звезда17:33
Реальное время

Итоги дня: ЦБ вновь снизил ставку, прокуратура заинтересовалась потопами в Казани

Реальное времявчера в 12:00
REGNUM

Банк России оставил себе пространство для манёвра — о ключевой ставке

REGNUMвчера в 10:33
Эхо Москвы

Российский Центробанк снизил ключевую ставку до рекордного минимума в 4,25%

Эхо Москвы00:33
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В Коми число случаев коронавируса превысило пять тысяч

Фото Виктора Бобыря из архива БНК, инфографика стопкоронавирус.рф, ИКЦ Каждый новый случай подозрения на коронавирус переходит в категорию подтвержденных только после того, как соответствующее решение принимается федеральной лабораторией на основе проведенных исследований.
ИА БНК03:35
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В России могут ввести дополнительный сбор с продаж алкоголя и табака

Член Общественной палаты России и глава Федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев предлагает взимать дополнительный сбор с прибыли от продаж алкоголя и табака, который пойдет на развитие здравоохранения.
Газета.Ruвчера в 15:40
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Opel снова вернулся в Россию: Начались продажи моделей отечественной сборки

Появлению в шоурумах дилерских центров всей модельной линейки помешала самоизоляция и обещанные Opel Vivaro калужской сборки, вместе с немецкими кроссоверами Opel Grandland X, их только начинают поставлять к продавцам.
Car.ru01:39
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