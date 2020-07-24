Финансы
RT на русскомБанк России снизил ключевую ставку до 4,25% годовых
Как полагают аналитики, до конца года показатель способен опуститься до 3,5%. В пятницу, 24 июля, совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,25% годовых.
Читать в источнике
Оценить776
с чего всё началось
Совет директоров Банка России сегодня принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 п. п. — с 4,5% до 4,25% годовых, сообщается на сайте регулятора.БИЗНЕС Online06:30
Подробнее о событии
Показать все источники
«Россияне будут терять деньги»: названы последствия снижения ключевой ставки
Московский Комсомолец10:59
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 13:50, Ашберн
Общество
В Пензенской области режим повышенной готовности продлен до 31 июля
В Пензенской области режим повышенной готовности решено продлить еще на неделю — до пятницы, 31 июля.
Пензенская правда 11:22
Армия и оружие
США обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия
Вашингтон, 24 июля 2020, 14:14 — REGNUM Космическое командование США и Британское космическое управление обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия.
REGNUM 07:14
Авто
«АвтоВАЗ» начал продавать внедорожники Niva под брендом Lada
Отечественный автопроизводитель начал продажи внедорожника Niva с логотипом марки Lada.
Моя Москва.онлайн вчера в 13:15
Экономика
ЦБ получил предложение о введении пенсионного налогового вычета
Авторы считают, что пенсионный налоговый вычет может стать «мощным стимулом» для россиян, чтобы начать копить деньги на старость.
BFM.ru 04:55
Шоу-бизнес
Дмитрия Шепелева суд обязал выплатить 7 млн рублей семье Фриске
Дмитрий Шепелев обязан выплатить 7 миллионов рублей родителям покойной Жанны Фриске.
Вестник вчера в 12:20
Кино
Опубликован тизер и первые две минуты фильма «Новые мутанты»
Релиз супергеройской картины несколько раз переносили и сейчас он намечен на 27 августа.
Evo-rus.com 06:22
Политика
Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым
Глава штаба украинской партии "Европейская солидарность" Александр Турчинов заявил, что в случае штурма Крыма он готов встать в первые ряды штурмового батальона, передает "Страна.ua".
Газета.Ru 13:24
Происшествия
В Москве произошла стычка выходцев из Армении и Азербайджана
Конфликт в Москве произошел на фоне продолжающегося противостояния на границе Азербайджана и Армении.
РБК 04:28
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 03:56
Технологии
Microsoft расширило принудительное обновление Windows 10
Обновление Windows 10 May 2020 Update будет принудительно устанавливаться на старые версии операционной системы, сообщается 22 июля на сайте компании.
ИА Красная Весна 13:41
Технологии
«Подводную МКС» за $135 млн построит внук Жака-Ива Кусто
Новый подводный исследовательский центр под названием Proteus планируют опустить на глубину 18 м возле острова Кюрасао в Карибском море.
Evo-rus.com 01:17
Происшествия
Ребенок повредил бюст XVIII века в Царском Селе
Известия вчера в 20:40
Происшествия
В Подмосковье пропал в лесу олимпийский чемпион Иваницкий
В Подмосковье пропал олимпийский чемпион по вольной борьбе Александр Иваницкий.
Газета.Ru 05:51
Гаджеты
Apple может перенести презентацию iPhone 12 на конец октября
Сроки ежегодного мероприятия, на которых американская компания Apple традиционно представляет новые модели своих телефонов линейки iPhone могут быть сдвинуты, 23 июля сообщает портал 9to5mac со ссылкой на отчет Macotakara.
ИА Красная Весна 04:37
Шоу-бизнес
Екатерина Гордон вступилась за скандального отца Сергия
Журналистка и юрист Екатерина Гордон заступилась за основателя Среднеуральского женского монастыря, лишенного сана, схимонаха отца Сергия (Романова).
Paparazzi.ru 12:02
Религия
Первый за 86 лет намаз завершился в мечети Святой Софии
Первый после 1934 года пятничный намаз завершился в превращенном в мечеть соборе Святой Софии в Стамбуле в пятницу, 24 июля.
Известия 08:41
Энергетика
«Роснефть» открыла новое месторождение с запасами более 20 млн т нефти
Интерфакс вчера в 08:11
Наука
Немецкие ученые связали передачу COVID-19 с работой кондиционеров
Проанализировав вспышку болезни, произошедшую в мае на крупнейшем в Германии мясокомбинате (заболели более 1,4 тыс. человек), ученые из Центра по исследованию инфекционных заболеваний имени Гельмгольца в Брауншвейге (HZI) пришли к выводу, что при определенных условиях вирус может передаваться от одного человека другому, даже если между ними не 1,5–2 метра, а все восемь.
РБК 11:50
Экономика
Forbes назвал российских миллиардеров, разбогатевших во время пандемии
Журнал Forbes представил список российских миллиардеров, которые больше других разбогатели во время пандемии коронавируса.
Коммерсантъ 02:01
Политика
Суд прекратил уголовное дело против президента Украины Зеленского
Как отмечается в решении суда, Зеленский имеет неприкосновенность, и на время исполнения им президентских полномочий против него нельзя возбудить уголовное дело.
ИА Красная Весна 13:16
Хоккей
Олимпийский чемпион по хоккею Александр Гусев похоронен в Москве
Чемпион Олимпийских игр 1976 года в Инсбруке в составе сборной СССР по хоккею Александр Гусев похоронен на Троекуровском кладбище в Москве, сообщается на сайте московского ЦСКА.
РИА Новости 08:34
Технологии
В WhatsApp появится функция привязанных устройств для одного аккаунта
В WhatsApp появится функция привязанных устройств, позволяющая использовать один аккаунт сразу на нескольких гаджетах.
МонаВиста 12:27
Единоборства
Исмаилов заявил, что победит Емельяненко нокаутом
Российский боец Магомед Исмаилов рассказал, как планирует победить Александра Емельяненко.
РИА Новости 07:14
Музыка
Рок-группа The Rolling Stones выпустила песню 1974 года
Музыканты легендарной группы The Rolling Stones порадовали своих поклонников изданием песни, которая была написана в далеком 1974-ом.
Pravda.Ru 04:13
Политика
Врио главы Хабаровского края сменил трех чиновников из команды Фургала
Дегтярева назначили врио главы региона после того, как занимавшего пост губернатора Сергея Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ.
РИА Новости вчера в 21:36
Экономика
В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака
Член Общественной палаты, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев выступил за введение дополнительного сбора с прибыли от продаж алкогольной и табачной продукции на развитие здравоохранения.
Известия 00:19
Общество
NYT: в Пентагоне убеждены во внеземном происхождении НЛО
По данным издания, часть приглашенных в правительственную программу AATIP (Advanced Aerospace Threat Identification Program) экспертов убеждены, что неопознанные объекты имеют внеземное происхождение.
Газета.Ru 12:01