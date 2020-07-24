с чего всё началось

Как полагают аналитики, до конца года показатель способен опуститься до 3,5%. В пятницу, 24 июля, совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,25% годовых.

Политика Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым Глава штаба украинской партии "Европейская солидарность" Александр Турчинов заявил, что в случае штурма Крыма он готов встать в первые ряды штурмового батальона, передает "Страна.ua". 153

Общество Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет. 238

Технологии Microsoft расширило принудительное обновление Windows 10 Обновление Windows 10 May 2020 Update будет принудительно устанавливаться на старые версии операционной системы, сообщается 22 июля на сайте компании. 1

Гаджеты Apple может перенести презентацию iPhone 12 на конец октября Сроки ежегодного мероприятия, на которых американская компания Apple традиционно представляет новые модели своих телефонов линейки iPhone могут быть сдвинуты, 23 июля сообщает портал 9to5mac со ссылкой на отчет Macotakara.

Шоу-бизнес Екатерина Гордон вступилась за скандального отца Сергия Журналистка и юрист Екатерина Гордон заступилась за основателя Среднеуральского женского монастыря, лишенного сана, схимонаха отца Сергия (Романова). 2

Наука Немецкие ученые связали передачу COVID-19 с работой кондиционеров Проанализировав вспышку болезни, произошедшую в мае на крупнейшем в Германии мясокомбинате (заболели более 1,4 тыс. человек), ученые из Центра по исследованию инфекционных заболеваний имени Гельмгольца в Брауншвейге (HZI) пришли к выводу, что при определенных условиях вирус может передаваться от одного человека другому, даже если между ними не 1,5–2 метра, а все восемь. 28

Политика Суд прекратил уголовное дело против президента Украины Зеленского Как отмечается в решении суда, Зеленский имеет неприкосновенность, и на время исполнения им президентских полномочий против него нельзя возбудить уголовное дело.

Хоккей Олимпийский чемпион по хоккею Александр Гусев похоронен в Москве Чемпион Олимпийских игр 1976 года в Инсбруке в составе сборной СССР по хоккею Александр Гусев похоронен на Троекуровском кладбище в Москве, сообщается на сайте московского ЦСКА. 6

Единоборства Исмаилов заявил, что победит Емельяненко нокаутом Российский боец Магомед Исмаилов рассказал, как планирует победить Александра Емельяненко.

Экономика В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака Член Общественной палаты, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев выступил за введение дополнительного сбора с прибыли от продаж алкогольной и табачной продукции на развитие здравоохранения. 199