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Газета.Ru
Газета.Ru

ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%

ЦБ снова изменил ключевую ставку на фоне обвала деловой активности. Но на этот раз обошелся без революционных мер. Ставка полегчала всего на четверть процента - до 4,25%.В источнике
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РИА Новости

ЦБ опустил ставку до минимума. Что будет с вкладами, ипотекой и рублем

РИА Новости01:00
Эхо Москвы

Российский Центробанк снизил ключевую ставку до рекордного минимума в 4,25%

Эхо Москвы00:33
Реальное время

Итоги дня: ЦБ вновь снизил ставку, прокуратура заинтересовалась потопами в Казани

Реальное времявчера в 12:00
Комсомольская правда

Банк России снизил ключевую ставку до 4,25% годовых

Комсомольская правда20:16
ТАСС

Главный экономист ВЭБ.РФ допустил еще одно снижение ставки ЦБ в этом году

ТАССвчера в 09:48
REGNUM

Банк России оставил себе пространство для манёвра — о ключевой ставке

REGNUMвчера в 10:33
Finam.Ru

Высокие ставки по банковским вкладам остались в прошлом

Finam.Ruвчера в 09:25

GSC Game World представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2

Широкой публике представлен первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на YouTube-канал, компания GSC провела презентацию Xbox и показала первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Игроки погружаются в один из крупнейших миров с радиацией, аномалией и мутантами.
ToDay News Ufaвчера в 02:15
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Альфа-банк подтвердил утечку данных части клиентов

Газета утверждает, что проведенная с помощью системы быстрых платежей (СБП) выборочная проверка показала, что номера телефонов из фрагмента базы действительно используются людьми, имена, отчества и первые буквы фамилий которых совпадают с указанными в той же базе.
РБКвчера в 12:40
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Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым

Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
Lenta.ruвчера в 11:51
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Лукашенко допустил применение армии для наведения порядка в стране

В качестве примера белорусский президент привел ситуацию в Соединенных Штатах Америки, где президенту Дональду Трампу пришлось в некоторых штатах выводить на улицы армейские подразделения.
Городовойвчера в 08:37
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