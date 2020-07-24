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Газета.Ru
Газета.Ru

ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%

ЦБ снова изменил ключевую ставку на фоне обвала деловой активности. Но на этот раз обошелся без революционных мер. Ставка полегчала всего на четверть процента - до 4,25%.В источнике
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Итоги дня: ЦБ вновь снизил ставку, прокуратура заинтересовалась потопами в Казани

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РИА Новости

ЦБ опустил ставку до минимума. Что будет с вкладами, ипотекой и рублем

РИА Новостивчера в 01:00
ТК Звезда

Банк России снизил ключевую ставку до рекордного уровня

ТК Звездавчера в 17:33
РБК

ЦБ понизил ставку до рекордных 4,25%. Что это значит для инвестора

РБКвчера в 07:39
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ЦБ снизил ключевую ставку до нового исторического минимума

Ведомости24 июля в 07:36
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Банк России оставил себе пространство для манёвра — о ключевой ставке

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Высокие ставки по банковским вкладам остались в прошлом

Finam.Ru24 июля в 09:25

Кедми уверен, что Китай никогда не сможет стать угрозой для России

Китай никогда не превратится в угрозу для России, даже если США полностью утратят статус мировой державы, считает эксперт из Израиля, бывший глава спецслужбы Натив Яков Кедми.
Кедми уверен, что Китай никогда не сможет стать угрозой для России
Политическая Экспертиза24 июля в 03:45
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Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.рувчера в 04:05
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У доллара проблемы: миллиардеры нашли ему альтернативу

В пятницу цена золота с немедленной поставкой в Нью-Йорке поднялась до 1901,3 доллара за тройскую унцию — это многолетний рекорд, и многие эксперты полагают, что штурм уровня 1920 долларов, то есть самой высокой цены на золото, зафиксированной когда-либо, — просто вопрос времени.
РИА Новости01:00
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Два российских фильма вошли в программу Венецианского кинофестиваля

Российские фильмы «Конференция» и «Китобой» вошли в программу Венецианского кинофестиваля Giornate degli Autori (Дни Венеции — независимая секция кинофестиваля, проводимая параллельно и совместно с ним), сообщает пресс-служба Роскино.
Коммерсантъ24 июля в 12:47
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