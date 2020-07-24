Финансы
Газета.RuЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%
ЦБ снова изменил ключевую ставку на фоне обвала деловой активности. Но на этот раз обошелся без революционных мер. Ставка полегчала всего на четверть процента - до 4,25%.
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Экономист банка «Открытие» Максим Петроневич прокомментировал ключевую ставку ЦБ РФ
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Итоги дня: ЦБ вновь снизил ставку, прокуратура заинтересовалась потопами в Казани
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Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
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Проведение матча «Манчестер Сити» — «Реал» оказалось под вопросом
Проведение ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал» оказалось под вопросом, сообщает AS.
LiveSport.ru 01:20
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Число задержанных в ходе беспорядков в Сиэтле возросло до 45
По меньшей мере 45 человек были задержаны в ходе беспорядков в американском Сиэтле, не менее 21 сотрудника правоохранительных органов пострадали, сообщает местная полиция.
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Компания Disney из-за пандемии отложила премьеры своих фильмов
Премьеру перенесли на 2022 год. Выход продолжения фильма «Звездные войны» также «переехал» на 2023 год.
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Подозреваемый признался в поджоге собора Нанта
Выходец из Руанды, который ранее был задержан по делу о пожаре в соборе Святых Петра и Павла в Нанте, признался в поджоге, сообщает AFP со ссылкой на прокуратуру.
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В США создали прибор мгновенного выявления коронавируса у человека
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Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 24 июля в 03:56
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Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
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Футбол
Кирилл Новиков: Всех поздравляю с возвращением в еврокубки
Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал возвращение московской команды в еврокубки.
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Антироссийская истерия президента Вучича продолжается
Владимир Беба Попович Vladimira Popovic Первые открытые признаки антироссийской кампании в Сербии появились в СМИ в конце ноября 2019 года в так называемом деле "Шпион из российского посольства", в котором предполагаемый сотрудник посольства России в Сербии и российской разведывательной службы ГРУ Георгий Клебан якобы вербует и покупает конфиденциальную информацию у "одного сербского офицера".
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В Берлине автомобиль въехал в толпу людей
Автомобиль въехал в толпу людей в Берлине, в результате пострадали не менее семи человек.
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В Зауралье женщину затравили за прогулки с больным ребенком на поводке
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Из-за пандемии коронавируса значительно уменьшился сейсмический шум
Ученые установили, что во время пандемии уровень людского грохота снизился в 2 раза.
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За прошедшие сутки в России подтвердили 5765 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
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Армия и оружие
Истребитель ВВС США, перехвативший иранский лайнер, попал на видео
ТК Звезда 24 июля в 02:50
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МИД ответил на предложение Климкина сделать Крым проблемой для России
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала призыв экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина сделать из Крыма "внутреннюю и внешнюю проблему для России".
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Сбой сервисов Garmin мог быть вызван атакой хакеров
Масштабный сбой сервисов в компании Garmin мог на самом деле являться атакой хакеров.
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С начала пандемии в Амурской области провели 158 213 исследований на новую коронавирусную инфекцию.
Амурская правда 24 июля в 02:03
Происшествия
В Ростовской области родителям вернули похищенного из роддома ребенка
Следователи вернули матери ребенка, похищенного в субботу из роддома города Сальск в Ростовской области.
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Происшествия
Летевший в Улан-Удэ лайнер сел в Иркутске из-за курильщика
В Иркутске рейс лоукостера «Победа», следовавший из Москвы в Улан-Удэ, совершил вынужденную посадку из-за закурившего на борту пассажира.
РБК 02:38