Финансы

Газета.RuГазета.RuЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%

ЦБ снова изменил ключевую ставку на фоне обвала деловой активности. Но на этот раз обошелся без революционных мер. Ставка полегчала всего на четверть процента - до 4,25%.
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ЦБ России снизил ключевую ставку до исторического минимума

АБНвчера в 15:33

ЦБ опустил ставку до минимума. Что будет с вкладами, ипотекой и рублем

РИА Новости25 июля в 01:00

Ключевая ставка снижена до 4,25%

Гарант24 июля в 06:45

В АКРА заявили, что снижение ключевой ставки на 25 б.п. может быть последним в 2020 году

ТАСС24 июля в 08:13

ЦБ снизил ключевую ставку до нового исторического минимума

Ведомости24 июля в 07:36

Заявление Банка России. Сдвигая границы нейтрального

Интерфакс24 июля в 16:15

ЦБ снизил ключевую ставку до минимума: насколько подешевеет ипотека

РБК24 июля в 09:10
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Здоровье

Названо повышающее в 12 раз риск смерти при COVID-19 заболевание

Диабет может увеличивать риск смерти при COVID-19 в 12 раз, сообщается на портале MedicalXpress со ссылкой на Центры по контролю и профилактике заболеваний США.
РИА Новости вчера в 17:50
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Общество

На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа

Согласно указу председателя российского правительства, минимальный размер выплат увеличен с 1,5 тыс. до 4,5 тыс. рублей.
Evo-rus.com 07:03
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Армия и оружие

В Армии обороны Израиля сообщили об инциденте на границе с Ливаном

ИА Красная Весна 09:36
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Политика

Кремль ответил на выступления против участия России в G7

Россия не стремится вернуться в переговоры «Большой семерки» (G7), заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на заявление главы МИД Германии Хайко Мааса.
Lenta.ru 07:18
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Происшествия

В Забайкалье проверят видео с закурившим от свечи в храме подростком

РБК 06:29
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Экономика

Минфин предложил увеличить минимальную розничную цену на шампанское

Минфин России предложил повысить минимальную цену на игристое вино в стране — с 1 января 2021 года она может вырасти на три процента, до 169 рублей за бутылку объемом 0,75 литра, проект соответствующего приказа ведомства опубликован на портале regulaton.gov.ru.
РИА Новости 09:23
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Политика

В Великобритании признали мощь российского флота

Парадом Военно-морского флота Россия показала мощь своего флота, пишет издание Daily Mail.
Газета.Ru 03:16
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Общество

Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске

Газета.Ru 06:55
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Происшествия

ФСБ ликвидировала готовившего теракт в Москве боевика

Сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации совместно с МВД России и Следственным комитетом пресекли деятельность члена террористической организации, планировавшего теракт в одном из мест массового скопления людей в городе Москве.
RT на русском 09:28
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Футбол

Луческу покинул пост главного тренера киевского «Динамо»

РИА Новости 09:38
Происшествия

В Москве эвакуировали женское СИЗО после пожара

Ведомости 10:30
19
Общество

Отдыхающие шведы рассказали о российской подлодке в проливе Эресунн

Компания отдыхающих шведов наткнулась на подлодку во время прогулки под парусом в районе Эресуннского моста.
Слово и Дело 07:58
19
Общество

Роспотребнадзор оценил эпидемиологическую обстановку в Абхазии

Представители Роспотребнадзора, находившиеся с инспекцией туристических объектов в Абхазии, считают эпидемиологическую обстановку в республике благополучной, сообщает пресс-служба абхазского минздрава.
РИА Новости 09:19
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Кино

Официально: Netflix анонсировал еще один приквел «Ведьмака»

Российская газета 10:02
3
Общество

Суд признал законным арест экс-чиновника Россотрудничества Попова

Мосгорсуд отклонил жалобу защиты на арест экс-начальника управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаила Попова, который проходит по делу экс-замглавы Минобрнауки Марины Лукашевич.
ТАСС 10:17
3
Общество

В России уволившиеся журналисты Ведомостей создали новое СМИ

Покинувшие должности "Ведомостей" после смены руководства, журналисты создали новое СМИ.
МонаВиста 05:15
208
Общество

Станцию «Ботанический сад» затопило после ливня в Москве

После сильного ливня потоки воды хлынули в переход на станции МЦК "Ботанический сад".
Вести.Ru 09:24
30
Армия и оружие

Бессрочное перемирие в Донбассе нарушено в первый же день

Как пишет РИА «Новости» со ссылкой на командующего объединенными силами Украины Владимира Кравченко, сегодня вступили в силу дополнительные меры по обеспечению перемирия.
Цензуры.Нет 07:35
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Происшествия

Уралец получил полтора года ограничения свободы за убийство девушки

Суд признал его виновным в убийстве по части 1 статьи 107 УК РФ и ограничил ему свободу на полтора года.
Российская газета 07:12
46
Общество

В Москве коммунальщики ликвидируют последствия ливня

В Москве коммунальные службы работают в режиме повышенной готовности из-за ливня, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Газета.Ru 10:21
Экономика

Расходы семей на оплату услуг ЖКХ могут снизить

Минстрой совместно с минтрудом проработали вопрос о снижении федерального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи с 22 до 15 процентов.
Российская газета вчера в 20:00
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Гаджеты

Кабель Apple Thunderbolt 3 Pro стоит 129 долларов

В интернет-магазине Apple недавно появился кабель Thunderbolt 3 Pro.
iXBT.com 07:26
Происшествия

Полиция задержала координатора «Левого фронта» Удальцова, объяснив это его действиями в поддержку хабаровчан

По словам координатора "Левого фронта", полиция объясняет это проведением акций в поддержку хабаровчан, хотя политик не организовывал подобных мероприятий.
Эхо Москвы 10:36
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Футбол

Ловрен прокомментировал свой переход в «Зенит»

Metaratings 08:30
Здоровье

В Петербурге не подтвердили повторное заражение ребенка коронавирусом

Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет (СПбГПМУ) Минздрава России не подтвердил случай повторного заражения COVID-19 ребенка, чей тест на коронавирус оказался положительным, когда он вновь попал в университетскую клинику после лечения этой инфекции и выписки с отрицательным результатом теста, сообщили РИА Новости в медучреждении.
РИА Новости 09:42
10
Происшествия

Подозреваемый в расчленении жены топором в Петербурге признал вину

Газета.Ru 10:03
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Авто

«АвтоВАЗ» представил новый универсал Lada Largus Cross Quest

Автомобили специальной серии Largus Quest дополнили новыми передними креслами с эффективной боковой поддержкой и функцией 3-ступенчатого обогрева.
Новые автомобили 10:23
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Общество

Во Вьетнаме зарегистрировали более заразный тип коронавируса

Власти Вьетнама объявили о закрытии города Дананг для туристов в связи со вспышкой там нового типа коронавируса SARS-CoV-2, который обладает более высокой заразностью.
Известия 08:54
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Общество

Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавирусной инфекции усиливается в мире: за последние шесть недель число заболевших практически удвоилось.
RT на русском 07:39
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Единоборства

Чимаев победил техническим нокаутом Макки на турнире UFC

Рис Макки не смог совершить ни одного точного удара по Чимаеву за 3 минуты боя.
CT news 03:54
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