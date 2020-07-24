Финансы
Газета.RuЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%
ЦБ снова изменил ключевую ставку на фоне обвала деловой активности. Но на этот раз обошелся без революционных мер. Ставка полегчала всего на четверть процента - до 4,25%.
Читать в источнике
Оценить1K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 10:40, Ашберн
Здоровье
Названо повышающее в 12 раз риск смерти при COVID-19 заболевание
Диабет может увеличивать риск смерти при COVID-19 в 12 раз, сообщается на портале MedicalXpress со ссылкой на Центры по контролю и профилактике заболеваний США.
РИА Новости вчера в 17:50
Общество
На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа
Согласно указу председателя российского правительства, минимальный размер выплат увеличен с 1,5 тыс. до 4,5 тыс. рублей.
Evo-rus.com 07:03
Армия и оружие
В Армии обороны Израиля сообщили об инциденте на границе с Ливаном
ИА Красная Весна 09:36
Политика
Кремль ответил на выступления против участия России в G7
Россия не стремится вернуться в переговоры «Большой семерки» (G7), заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на заявление главы МИД Германии Хайко Мааса.
Lenta.ru 07:18
Экономика
Минфин предложил увеличить минимальную розничную цену на шампанское
Минфин России предложил повысить минимальную цену на игристое вино в стране — с 1 января 2021 года она может вырасти на три процента, до 169 рублей за бутылку объемом 0,75 литра, проект соответствующего приказа ведомства опубликован на портале regulaton.gov.ru.
РИА Новости 09:23
Политика
В Великобритании признали мощь российского флота
Парадом Военно-морского флота Россия показала мощь своего флота, пишет издание Daily Mail.
Газета.Ru 03:16
Общество
Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
Газета.Ru 06:55
Происшествия
ФСБ ликвидировала готовившего теракт в Москве боевика
Сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации совместно с МВД России и Следственным комитетом пресекли деятельность члена террористической организации, планировавшего теракт в одном из мест массового скопления людей в городе Москве.
RT на русском 09:28
Футбол
Луческу покинул пост главного тренера киевского «Динамо»
РИА Новости 09:38
Происшествия
В Москве эвакуировали женское СИЗО после пожара
Ведомости 10:30
Общество
Отдыхающие шведы рассказали о российской подлодке в проливе Эресунн
Компания отдыхающих шведов наткнулась на подлодку во время прогулки под парусом в районе Эресуннского моста.
Слово и Дело 07:58
Общество
Роспотребнадзор оценил эпидемиологическую обстановку в Абхазии
Представители Роспотребнадзора, находившиеся с инспекцией туристических объектов в Абхазии, считают эпидемиологическую обстановку в республике благополучной, сообщает пресс-служба абхазского минздрава.
РИА Новости 09:19
Кино
Официально: Netflix анонсировал еще один приквел «Ведьмака»
Российская газета 10:02
Общество
Суд признал законным арест экс-чиновника Россотрудничества Попова
Мосгорсуд отклонил жалобу защиты на арест экс-начальника управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаила Попова, который проходит по делу экс-замглавы Минобрнауки Марины Лукашевич.
ТАСС 10:17
Общество
В России уволившиеся журналисты Ведомостей создали новое СМИ
Покинувшие должности "Ведомостей" после смены руководства, журналисты создали новое СМИ.
МонаВиста 05:15
Общество
Станцию «Ботанический сад» затопило после ливня в Москве
После сильного ливня потоки воды хлынули в переход на станции МЦК "Ботанический сад".
Вести.Ru 09:24
Армия и оружие
Бессрочное перемирие в Донбассе нарушено в первый же день
Как пишет РИА «Новости» со ссылкой на командующего объединенными силами Украины Владимира Кравченко, сегодня вступили в силу дополнительные меры по обеспечению перемирия.
Цензуры.Нет 07:35
Происшествия
Уралец получил полтора года ограничения свободы за убийство девушки
Суд признал его виновным в убийстве по части 1 статьи 107 УК РФ и ограничил ему свободу на полтора года.
Российская газета 07:12
Общество
В Москве коммунальщики ликвидируют последствия ливня
В Москве коммунальные службы работают в режиме повышенной готовности из-за ливня, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Газета.Ru 10:21
Экономика
Расходы семей на оплату услуг ЖКХ могут снизить
Минстрой совместно с минтрудом проработали вопрос о снижении федерального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи с 22 до 15 процентов.
Российская газета вчера в 20:00
Гаджеты
Кабель Apple Thunderbolt 3 Pro стоит 129 долларов
В интернет-магазине Apple недавно появился кабель Thunderbolt 3 Pro.
iXBT.com 07:26
Происшествия
Полиция задержала координатора «Левого фронта» Удальцова, объяснив это его действиями в поддержку хабаровчан
По словам координатора "Левого фронта", полиция объясняет это проведением акций в поддержку хабаровчан, хотя политик не организовывал подобных мероприятий.
Эхо Москвы 10:36
Футбол
Ловрен прокомментировал свой переход в «Зенит»
Metaratings 08:30
Здоровье
В Петербурге не подтвердили повторное заражение ребенка коронавирусом
Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет (СПбГПМУ) Минздрава России не подтвердил случай повторного заражения COVID-19 ребенка, чей тест на коронавирус оказался положительным, когда он вновь попал в университетскую клинику после лечения этой инфекции и выписки с отрицательным результатом теста, сообщили РИА Новости в медучреждении.
РИА Новости 09:42
Авто
«АвтоВАЗ» представил новый универсал Lada Largus Cross Quest
Автомобили специальной серии Largus Quest дополнили новыми передними креслами с эффективной боковой поддержкой и функцией 3-ступенчатого обогрева.
Новые автомобили 10:23
Общество
Во Вьетнаме зарегистрировали более заразный тип коронавируса
Власти Вьетнама объявили о закрытии города Дананг для туристов в связи со вспышкой там нового типа коронавируса SARS-CoV-2, который обладает более высокой заразностью.
Известия 08:54
Общество
Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавирусной инфекции усиливается в мире: за последние шесть недель число заболевших практически удвоилось.
RT на русском 07:39
Единоборства
Чимаев победил техническим нокаутом Макки на турнире UFC
Рис Макки не смог совершить ни одного точного удара по Чимаеву за 3 минуты боя.
CT news 03:54