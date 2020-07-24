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Газета.Ru
Газета.Ru

ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%

ЦБ снова изменил ключевую ставку на фоне обвала деловой активности. Но на этот раз обошелся без революционных мер. Ставка полегчала всего на четверть процента - до 4,25%.В источнике
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АБН

ЦБ России снизил ключевую ставку до исторического минимума

АБНвчера в 15:33
Ведомости

ЦБ снизил ключевую ставку до нового исторического минимума

Ведомости24 июля в 07:36
РИА Новости

ЦБ опустил ставку до минимума. Что будет с вкладами, ипотекой и рублем

РИА Новости25 июля в 01:00
Эхо Москвы

Российский Центробанк снизил ключевую ставку до рекордного минимума в 4,25%

Эхо Москвы25 июля в 00:33
Интерфакс

Заявление Банка России. Сдвигая границы нейтрального

Интерфакс24 июля в 16:15
РБК

ЦБ понизил ставку до рекордных 4,25%. Что это значит для инвестора

РБК25 июля в 07:39
Гарант

Ключевая ставка снижена до 4,25%

Гарант24 июля в 06:45
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Роскомнадзор отстает от графика создания «суверенного Рунета»

Почти 600 млн рублей из бюджета на создание в рамках "суверенного Рунета" информационной системы Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования не привели к запланированному результату в установленные сроки, сообщили в Счетной палате (СП).
Интерфакс17:56
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За проверку автомобилей без аккредитации теперь могут арестовать

27 июля вступила в силу новая редакция УК РФ: к незаконному предпринимательству (ст. 171 УК РФ) теперь отнесена работа операторов ТО без аккредитации, если «это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству» (к примеру, при ДТП) или «сопряжено с извлечением крупного дохода».
Коммерсантъ17:01
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В Dota 2 вышла Immortal Treasure II

Компания Valve выпустила очередное обновление для игры Dota 2. На этот раз в игре вышла долгожданная Immortal Treasure II для владельцев Боевого пропуска.
Bookmaker-ratings.ru25 июля в 02:12
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