ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%
Смотрите также
Вильфанд предупредил об «опасном солнце» в ряде регионов России
Путин поздравил участников Главного парада с Днем ВМФ
Режим ЧС введен в штате Техас из-за урагана «Ханна»
GSC опубликовала первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
Мурашко сообщил, что вакцинация от коронавируса будет добровольной
РБК: «Газпром» купил последнего крупного подрядчика на газовом рынке
Вашингтон усилил давление на подрядчиков «Северного потока-2»
Гузеева опровергла данные о приглашении стать ведущей «Дома-2»
В порту Одессы появились пять кораблей НАТО
Международный терминал D аэропорта Шереметьево возобновил работу
Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе
Патриарх Кирилл призвал игуменью Феофанию продать Mercedes
Банк России отозвал лицензии у банков из Москвы и Санкт-Петербурга
Леонид Якубович опроверг свой уход из шоу «Поле чудес»
Актер Гоша Куценко ответил на обвинения в домогательствах
Внедорожник Aurus Komendant вышел на тесты в Астрахани
Молодые семьи получат выплаты на покупку жилья комфорткласса
Дегтярев встретился с протестующими в поддержку Фургала
Набиуллина: восстановление экономики России займет более полутора лет
Набиуллина надела брошь в виде буквы V на пресс-конференцию ЦБ
Россиянам пообещали снижение ипотечной ставки в этом году
ЦБ сузил прогноз по спаду ВВП России в 2020 году до 4,5-5,5%
Дегтярев впервые встретился с участниками акций в Хабаровске
Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе
Онищенко назвал специфические симптомы коронавируса
В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом
Кадыров ответил на обвинения США в нарушении прав человека в Чечне
Гузеева опровергла данные о приглашении стать ведущей «Дома-2»
Вильфанд предупредил об «опасном солнце» в ряде регионов России
США пригрозили Хафтару санкциями из-за отказа экспортировать нефть
Умерла автор знаменитого антиперестроечного манифеста Нина Андреева
Мясников назвал четыре ключевых показателя здоровья человека
ЦБ снова изменил ключевую ставку на фоне обвала деловой активности. Но на этот раз обошелся без революционных мер. Ставка полегчала всего на четверть процента - до 4,25%.В источнике
Подробнее о событии
Российский Центробанк снизил ключевую ставку до рекордного минимума в 4,25%
Эхо Москвы25 июля в 00:33