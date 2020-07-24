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Газета.Ru
Газета.Ru

ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%

ЦБ снова изменил ключевую ставку на фоне обвала деловой активности. Но на этот раз обошелся без революционных мер. Ставка полегчала всего на четверть процента - до 4,25%.В источнике
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АБН

ЦБ России снизил ключевую ставку до исторического минимума

АБНвчера в 15:33
Российская газета

Мягко не покажется

Российская газетавчера в 11:38
РБК

ЦБ снизил ключевую ставку до минимума: насколько подешевеет ипотека

РБК24 июля в 09:10
ТАСС

Главный экономист ВЭБ.РФ допустил еще одно снижение ставки ЦБ в этом году

ТАСС24 июля в 09:48
Ведомости

ЦБ снизил ключевую ставку до нового исторического минимума

Ведомости24 июля в 07:36
Гарант

Ключевая ставка снижена до 4,25%

Гарант24 июля в 06:45
РИА Новости

ЦБ опустил ставку до минимума. Что будет с вкладами, ипотекой и рублем

РИА Новости25 июля в 01:00
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Расходы семей на оплату услуг ЖКХ могут снизить

Минстрой совместно с минтрудом проработали вопрос о снижении федерального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи с 22 до 15 процентов.
Российская газета20:00
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Вильфанд сообщил об «опасном солнце» в ряде регионов России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в Брянской, Орловской, Курской, Воронежской областях, Краснодарском, Ставропольском, Приморском краях, Забайкалье и республике Адыгея в ближайшие три дня прогнозируется опасное ультрафиолетовое излучение.
Инфорос04:36
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