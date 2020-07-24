ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%
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ЦБ снова изменил ключевую ставку на фоне обвала деловой активности. Но на этот раз обошелся без революционных мер. Ставка полегчала всего на четверть процента - до 4,25%.В источнике
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