Финансы
Газета.RuЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%
ЦБ снова изменил ключевую ставку на фоне обвала деловой активности. Но на этот раз обошелся без революционных мер. Ставка полегчала всего на четверть процента - до 4,25%.
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Шоу-бизнес
Актеру из «Папиных дочек» провели операцию и вставили в ноги пластины
Территория новостей 04:50
Общество
Правительство РФ вводит особый порядок по оплате отелей и турпоездок
В течение двух месяцев с даты публикации документов туроператоров обяжут вернуть деньги за несостоявшуюся поездку или предложить клиенту новую до конца будущего года.
Русский Запад 08:24
Здоровье
В Волгоградской области продлили ограничения из-за коронавируса
Срок действия существующих ограничений истекает на следующей неделе, но было принято их продлить и усилить.
МТВ онлайн 07:23
Футбол
Азмун и Дзюба стали лучшими бомбардирами чемпионата России по футболу
CT news вчера в 12:19
Армия и оружие
До конца лета ВМФ России испытает новые боевые модули для кораблей
Piter.tv вчера в 01:36
Происшествия
Посол Армении назвал ночные драки в Москве организованной провокацией
РИА Новости 06:20
Шоу-бизнес
Дочь Розы Сябитовой отпраздновала свадьбу во второй раз
28-летняя Ксения Сябитова – дочка самой известной телесвахи страны Розы Сябитовой вышла замуж за 33-летнего инженера Максима Шевченко.
Live24 вчера в 01:30
Политика
Китай объявил о закрытии консульства США в городе Чэнду
Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду (провинция Сычуань).
РБК 00:19
Футбол
Дюков оценил работу Кашшаи на посту главы департамента судейства РФС
По словам Дюкова, судьи в РПЛ допускают ошибки, но в течение полугода невозможно избавиться от этих ошибок.
РИА Новости 09:11
Экономика
Набиуллина выступила против идеи хеджирования цен на нефть
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 июля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции, комментируя идею адаптировать под российские условия мексиканскую практику хеджирования цены на нефть.
REGNUM 09:41
Общество
Торговые центры и рестораны Петербурга возвращаются к работе с 27 июля
С понедельника, 27 июля, возобновляют работу торговые центры, рестораны и кафе Петербурга.
Телеканал Санкт-Петербург 09:51
Армия и оружие
Госиспытания пистолета-пулемета Калашникова успешно завершены
Межведомственная комиссия признала оружие годным для серийного производства и рекомендовала присвоить ему название «9-миллиметровый пистолет-пулемет Калашникова ППК-20».
НТВ 22 июля в 08:36
Политика
Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора Росгвардии
Главе Чечни Рамзану Кадырову присвоено звание генерал-майора, также он переведен из подведомственности МВД в Росгвардию - соответствующий указ подписал и зачитал главе региона по телефону президент России Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 16:13
Происшествия
Еще один подросток утонул в Карелии
В Кеми утонул 14-летний мальчик, сообщили в Следкоме Карелии.
Столица на Онего 09:40
Происшествия
Очередная вспышка коронавируса зарегистрирована в Алтайском крае
Село Залесово, Алтайский край, 24 июля 2020, 14:28 — REGNUM В Алтайском крае, где ежедневно находят более сотни новых носителей коронавируса, зарегистрирована вспышка SARS-CoV-2.
REGNUM 07:28
Общество
Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение
Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа.
Lenta.ru 07:36
Экономика
Путин разрешил заморозить реальные пенсии россиян на 10 лет
Президент России Путин решил заморозить пенсии в реальном выражении на следующие десять лет. Соответствующий указ уже есть на сайте Кремля.
ToDay News Ufa 08:38
Игры
TinyBuild анонсировала Hello Neighbor 2 и выпустила демоверсию игры
В Steam открылась страница с описанием игры. В магазине можно скачать демоверсию хоррора.
CyberSport.ru вчера в 12:02
Политика
Зеленский назвал условие для прекращения огня в Донбассе с 27 июля
Верю, что с 27 числа наступит момент, когда будет устойчивое прекращение огня, — отметил Зеленский.
News.ru вчера в 11:05
Политика
Песков отверг инициативу Помпео об участии РФ в альянсе против Китая
Песков прокомментировал слова Помпео, отметив, что РФ никогда не "дружит" против каких-либо стран независимо от цели объединений.
Экономика сегодня 05:50
Единоборства
Александр Емельяненко оказался на 22,5 кг тяжелее Магомеда Исмаилова
38-летний Емельяненко показал 117,1 кг, а 34-летний Исмаилов — 94,6 кг. 38-летний Емельяненко в ММА провел 36 боев, в которых он одержал 28 побед, в том числе 20 нокаутом.
Спорт-Экспресс вчера в 02:54
Происшествия
СБУ задержала бывшего сотрудника в рамках дела об убийстве Захарченко
В июне 2019 года в МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что Байдала, агент пятого департамента контрразведки СБУ, причастен к гибели главы республики Александра Захарченко.
РИА Новости 22 июля в 18:11
Общество
В Иркутской области продлили режим самоизоляции
РИА Новости 09:35
Политика
Тимошенко назвала неожиданное для страны решение Зеленского
Известия вчера в 22:56
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 03:56
Политика
В Керчи спустили на воду малый ракетный корабль «Циклон»
В Керчи на судостроительном заводе "Залив" состоялся торжественный спуск на воду малого ракетного корабля "Циклон" проекта 22800 "Каракурт", заложенного в 2016 году.
Российская газета 06:23
Общество
Глава Минздрава назвал срок снятия всех ограничений из-за коронавируса
Все ограничения, введенные в России из-за распространения коронавируса, могут полностью снять в феврале.
Lenta.ru 05:51
Игры
В сети появился новый трейлер психологической хоррор-игры The Medium
В рамках презентации Xbox Games Showcase разработчиками Bloober Team был представлен новый ролик проекта The Medium.Релиз игры запланирован на конец 2020 года.
Inc-news.ru вчера в 15:12