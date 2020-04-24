Финансы

КоммерсантъКоммерсантъЦБ снизил ключевую ставку до 5,5%

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. На новость о снижении ставки рубль отреагировал ростом.
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Центробанк снизил ключевую ставку до 5,5%

РИА Новости11:55

Эксперты не ждут заметного эффекта от снижения ключевой ставки для рынка недвижимости

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Аналитики считают, что ЦБ может снизить ключевую ставку до 5% летом

ТАСС12:04

Эксперт прокомментировал снижение ЦБ ключевой ставки

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Банк России снизил ключевую ставку до 5,5% годовых

Эхо Москвы09:02

Банк России снизил ключевую ставку

URA.Ru06:51

Экономисты спрогнозировали влияние пониженной ставки ЦБ на экономику

Известия09:08
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МВД России предъявило заочное обвинение молдавскому бизнесмену и политику Ренато Усатому в организации преступного сообщества по делу о выводе из РФ через молдавский банк более 500 млрд рублей.
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В Сети состоялась премьера фантастического триллера «Спутник»

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Жители России устали от ограничений из-за коронавируса, важно оценить возможность ослабления ограничительных мер.
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Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан

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Погиб адвокат Винника Тимофей Мусатов

В Москве погиб известный российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, сообщили РИА Новости в адвокатской конторе.
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Саакашвили назвался сторонником мира между Украиной и Россией

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В Саратовской области разрешена работа парикмахерских

Руководитель штаба Александр Стрелюхин сообщил, что решение, разрешающее работу парикмахерских салонов, принято после консультации с региональным Роспотребнадзором.
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В Петербурге полиция нашла мужчину, который предположительно украл девушку, чтобы жениться на ней, пишет региональное ГУВД.
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Уткин ответил на угрозы Соловьева

Блогер Василий Уткин ответил телеведущему Владимиру Соловьеву.
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В Калининградской области решили смягчить режим самоизоляции

Ослабить режим тотальной самоизоляции в Калининградской области планируется с 29 апреля, если не будет других решений на федеральном уровне.
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США хотят вытеснить Россию с рынка ядерных технологий

"В конечном итоге правительство США выйдет на рынки, где сегодня доминируют государственные компании России и Китая, и восстановит нашу позицию в качестве мирового лидера в экспорте лучших технологий в сфере ядерной энергетики, а заодно и жестких стандартов нераспространения", – говорится в документе, который, как сообщается на сайте министерства, уже направлен на рассмотрение Дональду Трампу.
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