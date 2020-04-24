Финансы
КоммерсантъЦБ снизил ключевую ставку до 5,5%
При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. На новость о снижении ставки рубль отреагировал ростом.
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Комментарии
Космос
Захват планеты начат с Украины. Илон Маск не на шутку перепугал киевлян
Соответсвующие видео появились в YouTube По замыслу Space X, орбиту Земли в перспективе опутают тысячи мини-спутников, которые покроют всю территорию планеты высокоскоростным интернетом.
Украина.ру вчера в 05:32
Общество
Продление режима самоизоляции на май допустили в Совфеде
Первый заместитель главы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский допустил продление режима общей самоизоляции в России на май.
Live24 06:08
Происшествия
МВД предъявило заочное обвинение молдавскому бизнесмену Ренато Усатому
МВД России предъявило заочное обвинение молдавскому бизнесмену и политику Ренато Усатому в организации преступного сообщества по делу о выводе из РФ через молдавский банк более 500 млрд рублей.
ТАСС 10:18
Кино
В Сети состоялась премьера фантастического триллера «Спутник»
В социальной сети «ВКонтакте» прошла первая в истории российского кино онлайн-премьера фильма – фантастического триллера «Спутник» режиссера Егора Абраменко.
Известия 08:50
Интернет
В Telegram появятся групповые видеозвонки
В мессенджер Telegram добавят групповые видеозвонки. Новая функция появится в 2020 году. Точную дату разработчики объявит позже.
TatCenter 09:49
Общество
Голикова: россияне устали от ограничений из-за коронавируса
Жители России устали от ограничений из-за коронавируса, важно оценить возможность ослабления ограничительных мер.
ТАСС 11:50
Общество
Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан
Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан по республике и на выезд за ее пределы.
Вести.Ru вчера в 23:33
Происшествия
Погиб адвокат Винника Тимофей Мусатов
В Москве погиб известный российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, сообщили РИА Новости в адвокатской конторе.
РИА Новости 08:08
Политика
Саакашвили назвался сторонником мира между Украиной и Россией
Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику: пятый президент Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области.
Вести.Ru 11:16
Общество
В Саратовской области разрешена работа парикмахерских
Руководитель штаба Александр Стрелюхин сообщил, что решение, разрешающее работу парикмахерских салонов, принято после консультации с региональным Роспотребнадзором.
Репортер64 11:18
Происшествия
В Петербурге полиция нашла «украденную невесту»
В Петербурге полиция нашла мужчину, который предположительно украл девушку, чтобы жениться на ней, пишет региональное ГУВД.
Газета.Ru вчера в 10:08
Общество
Уткин ответил на угрозы Соловьева
Блогер Василий Уткин ответил телеведущему Владимиру Соловьеву.
Газета.Ru 11:22
Политика
Подмосковье запросило помощь военных в борьбе с коронавирусом
Губернатор Московской области Андрей Воробьев запросил у Минобороны помощь в борьбе с коронавирусом, заявил глава ведомства Сергей Шойгу.
Lenta.ru 08:55
Политика
Горбачёв назвал виновников срыва перестройки и развала СССР
Что же касается срыва перестройки, то, заявил Горбачёв, в этом виноваты путчисты из Государственного комитета чрезвычайного положения (ГКЧП).
НТВ вчера в 07:32
Политика
Песков прокомментировал возможность продления самоизоляции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в России, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 08:31
Общество
В Калининградской области решили смягчить режим самоизоляции
Ослабить режим тотальной самоизоляции в Калининградской области планируется с 29 апреля, если не будет других решений на федеральном уровне.
Российская газета 07:03
Политика
США хотят вытеснить Россию с рынка ядерных технологий
"В конечном итоге правительство США выйдет на рынки, где сегодня доминируют государственные компании России и Китая, и восстановит нашу позицию в качестве мирового лидера в экспорте лучших технологий в сфере ядерной энергетики, а заодно и жестких стандартов нераспространения", – говорится в документе, который, как сообщается на сайте министерства, уже направлен на рассмотрение Дональду Трампу.
Вести.Ru вчера в 23:57
Общество
В Минобрнауки рассказали, когда начнётся новый учебный год
В Минобрнауки назвали дату начала нового учебного года в России.
Ореанда-Новости 22 апреля в 05:26
Политика
Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге
RT на русском 10:40
Авто
Toyota планирует избавиться от V8 в своих автомобилях
Речь идет о двигателях для императорского седана Toyota Century, дизельном V8 для Land Cruiser 70 и новом бензиновом моторе с двойным турбонаддувом, обещанном для флагманской версии купе Lexus LC F. Таким образом, подтверждается информация издания speedme.ru о том, что следующий Toyota Land Cruiser 300 лишится мощного V8.
SpeedMe 01:22
Футбол
Чемпионат Нидерландов досрочно завершен без объявления чемпиона
Амстердам, 24 апреля 2020, 18:58 — REGNUM Королевский футбольный союз Нидерландов вышел с объявлением, в котором было указано, что нынешний розыгрыш Эредивизии будет досрочно завершен без объявления чемпиона, сообщает на официальном сайте организации.
REGNUM 11:58
Финансы
Россияне резко бросились забирать из банков иностранную валюту
В России граждане на фоне обвала курса рубля из-за падения цен на нефть стали массово забирать из банков иностранную валюту.
МонаВиста 11:25
Футбол
«Барселона» предлагает «Тоттенхэму» Умтити и Семеду за Ндомбеле
Как сообщает Sky Sports, каталонский клуб не готов заплатить большую сумму за 23-летнего футболиста и предлагает в обмен «Тоттенхэму» Самюэля Умтити и Нелсона Семеду.
Sport24.ru 08:28
Здоровье
Режим самоизоляции предлагают ослабить для детей и беременных женщин
Врачи предлагают ослабить ограничительные меры для детей и беременных женщин.
News.ru вчера в 23:19
Общество
Россиянам предоставят рекомендации по поведению на майских праздниках
Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил подготовить рекомендации по поведению граждан на майских праздниках в период самоизоляции на фоне коронавируса.
Газета.Ru 07:36
Политика
Три региона Италии запросили у России помощи в борьбе с коронавирусом
Россия 22 марта направила в Италию 15 военных самолетов, которые доставили почти 100 военных и вирусологов, восемь врачебно-сестринских бригад и медицинское оборудование, а также средства дезинфекции в рамках помощи по борьбе с коронавирусом.
RuNews24.ru 12:04