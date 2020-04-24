Финансы

Газета.RuГазета.RuКлючевая ставка снижена до 5,5% годовых

Центральный Банк России принял решение о снижении ключевой ставки на 50 б. п. Об этом пишет РИА "Новости". Теперь ключевая ставка составляет 5,5 % годовых.
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В Минобороны рассказали, когда заработают призывные комиссии

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В Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа совершил жесткую посадку вертолет Ми-26.
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Минтранс предлагает выделить сотни миллиардов рублей на господдержку всей отрасли

Минтранс предлагает выделить сотни миллиардов рублей на господдержку всей отрасли Минтранс предлагает госпомощь транспортной отрасли — не только уже признанным наиболее пострадавшими авиа- и автотранспорту, но и железным дорогам, морскому и речному транспорту и транспортному строительству.
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