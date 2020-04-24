Финансы
Газета.RuКлючевая ставка снижена до 5,5% годовых
Центральный Банк России принял решение о снижении ключевой ставки на 50 б. п. Об этом пишет РИА "Новости". Теперь ключевая ставка составляет 5,5 % годовых.
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ЦБ резко снизил ключевую ставку: что будет с рублем, инфляцией, кредитами
РИА Новости25 апреля в 01:00
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Комментарии
Общество
Названы наиболее обеспокоенные из-за коронавируса регионы России
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Коммерсантъ 01:45
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Песков анонсировал новое обращение Путина к россиянам
Президент России Владимир Путин на следующей неделе обратится к россиянам по поводу ситуации с распространением коронавирусной инфекцией.
Профиль вчера в 07:24
Общество
В новый КоАП включили ответственность за «поющих» по ночам собак
Москва, 26 апреля 2020, 23:34 — REGNUM Ответственность за нарушение тишины ночью расширят в будущем Кодексе об административных правонарушениях (КоАП).
REGNUM вчера в 16:34
Общество
PepsiCo объявила о приостановке рекламы с Региной Тодоренко
Известия вчера в 19:46
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Академик РАН заявил об особом сценарии с коронавирусом в России
В России особый сценарий развития ситуации с коронавирусом, заявил "Собеседнику" академик РАН, ученый-вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Феликс Ершов.
РИА Новости вчера в 19:17
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«Сказали, что я должен перейти из „Спартака“ в ЦСКА. Тогда меня вызвали к деду Хасану»
В 7 лет и попал в "Спартак" после первого просмотра. А на следующий день сказали, что надо готовить документы и лететь в Англию на турнир.
Чемпионат 02:00
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Пожар произошел в нежилом здании в Ростове-на-Дону
Пожар произошел в трехэтажном неэксплуатируемом здании в районе плотной застройки в Ростове-на-Дону.
Известия вчера в 23:44
Здоровье
Роспотребнадзор открыл горячую линию по питанию во время самоизоляции
Роспотребнадзор в понедельник открыл горячую линию по вопросам организации правильного питания в период самоизоляции.
Известия вчера в 22:03
Общество
В Минобороны рассказали, когда заработают призывные комиссии
В Министерстве обороны России сообщили, что призывные комиссии начнут свою работу после 6 мая.
ГТРК Самара 00:56
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В Новосибирской области вводится масочный режим
Сорок два новых случая коронавируса выявили за последние сутки в Новосибирской области, в регионе с понедельника вводится повсеместный масочный режим.
РИА Новости 00:00
Общество
В России проведено 2,5 миллиона тестов на коронавирус
Коронавирусом в мире заразились более 2,7 миллиона человек, свыше 180 тысяч умерли.
Вести.Ru 24 апреля в 03:14
Общество
Россия отказывается платить Лондону 76 млн рублей по делу Смычковского
Ранее Россия направила запрос в Соединённые Королевство об экстрадиции Смычковского — ключевого фигуранта дела о коррупции в отношении генерала СКР Александра Дрыманова — по делу о взятке в $1 млн за освобождение криминального авторитета Андрея Кочуйкова по прозвищу «Итальянец».
REGNUM 02:47
Культура
Анатолий Цой стал победителем первого сезона шоу «Маска» на НТВ
Анатолий Цой стал победителем шоу "Маска" Однако судьям все же пришлось попрощаться с одним из артистов.
Вокруг ТВ вчера в 15:53
Транспорт
Свободный и Свободненский район закроют на карантин с 29 апреля
Планируется, что карантин в Свободненском районе продлится с 29 апреля по 13 мая включительно.
Амурская правда 01:52
Общество
Академик РАН назвал срок завершения пандемии коронавируса в России
При благоприятном сценарии эпидемия коронавируса может завершиться в России в июне, говорил ранее советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.
РБК вчера в 17:04
Политика
Япония запретила въезд из России, Белоруссии и Украины
Япония из-за пандемии коронавируса расширила список стран, откуда запрещен въезд, включив в него Россию, Белоруссию, Украину и еще 11 стран Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.
ТАСС вчера в 23:15
Общество
Россия приостановила экспорт зерна за пределы ЕАЭС
Российские власти решили приостановить до 1 июня экспорт пшеницы, ржи, ячменя, меслина и кукурузы за пределы Евразийского экономического союза.
Суть событий вчера в 10:24
Происшествия
На Ямале жестко сел вертолет Ми-26, пострадал пилот
В Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа совершил жесткую посадку вертолет Ми-26.
Вести.Ru 25 апреля в 02:46
Здоровье
Новосибирским медикам определили стимулирующие выплаты
Постановление о стимулирующих выплатах с 30 января по 30 июня подписал губернатор Андрей Травников.
Atas.info 01:58
Экономика
Минтранс предлагает выделить сотни миллиардов рублей на господдержку всей отрасли
Минтранс предлагает выделить сотни миллиардов рублей на господдержку всей отрасли Минтранс предлагает госпомощь транспортной отрасли — не только уже признанным наиболее пострадавшими авиа- и автотранспорту, но и железным дорогам, морскому и речному транспорту и транспортному строительству.
Коммерсантъ вчера в 18:35
Экономика
Минфин выделит дополнительные средства при продлении эпидемии
Минфин готов выделить дополнительные деньги для поддержки граждан и экономики, если затянутся эпидемия коронавируса и связанные с ней ограничения.
Российская газета вчера в 15:06
Здоровье
Врач объяснил рост числа молодых людей с тяжелой формой коронавируса
Главврач Московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" Сергей Переходов объяснил, почему растет число молодых пациентов с коронавирусом в тяжелой форме.
Газета.Ru вчера в 15:14
Армия и оружие
В США рассказали о подготовке к Третьей мировой войне
Lenta.ru вчера в 17:05
Происшествия
В Хакасии подтверждено восемь новых случаев заражения коронавирусом
Абакан, 27 апреля 2020, 07:11 — REGNUM Ещё у восьми жителей Хакасии лабораторно подтвердилось заражение коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 27 апреля в региональном правительстве.
REGNUM 00:11
Общество
В ВШЭ допустили, что в Москве наступил пик заражения коронавирусом
В Москве, вероятно, уже наступил пик заражения коронавирусом, заявила директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 23:47
Энергетика
Нефть дешевеет на торгах на фоне опасений по поводу хранилищ
Нефть дешевеет на фоне опасений инвесторов, что сохраняющийся избыток предложения приведет к исчерпанию мощностей для хранения сырья и вызовет новый обвал стоимости на фьючерсы.
Известия 00:50
Религия
Бывший духовник Поклонской проклял верящих в пандемию
Схиигумен Сергий, бывший духовник депутата Госдумы Натальи Поклонской, предал анафеме всех, кто верит в пандемию коронавируса.
Вести.Ru вчера в 12:59
Общество
Судно для завершения «Северного потока-2» снова поменяло курс
Lenta.ru вчера в 05:57
Происшествия
Замглавы киевской администрации задержан после конфликта с полицейским
В Киеве полиция задержала заместителя председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Владимира Слончака, сообщил 27 апреля ресурс "Киев Оперативный".
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