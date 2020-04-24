Финансы

ТАССТАССБанк России снизил ключевую ставку до 5,5% годовых

Банк России впервые с октября 2019 года снизил ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов (б. п.) - до 5,5% годовых и не исключил ее дальнейшего снижения на одном из ближайших заседаний. Об этом говорится в сообщении регулятора по итогам заседания совета директоров.
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ЦБ резко снизил ключевую ставку: что будет с рублем, инфляцией, кредитами

РИА Новостивчера в 01:00

Заявление Банка России: Коронавирус убивает ястребов

Интерфакс24 апреля в 16:57

Банк России видит пространство для продолжения смягчения ДКП

Finam.Ru24 апреля в 08:22

Рубль парадоксально отреагировал на снижение ставки ЦБ

Московский Комсомолец24 апреля в 10:47

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ЦБ видит потенциал снижения ключевой ставки на 100 базисных пунктов

ТАСС24 апреля в 08:58

Прививка от коронавируса: ЦБ РФ снизил ставку до исторического минимума

ПРАЙМ24 апреля в 14:41
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Комментарии

Экономика

Минфин выделит дополнительные средства при продлении эпидемии

Минфин готов выделить дополнительные деньги для поддержки граждан и экономики, если затянутся эпидемия коронавируса и связанные с ней ограничения.
Российская газета 15:06
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Общество

В Москве за сутки умер 31 пациент с коронавирусом

"В Москве скончался 31 пациент, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.
ТАСС 14:47
136
Общество

Призывников начнут отправлять на военную службу после 20 мая

«По решению председателей призывных комиссий субъектов Российской Федерации комиссии начнут работу после 6 мая, а отправка граждан, призванных на военную службу, начнётся после 20 мая», — говорится в сообщении.
Парламентская газета 14:16
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Общество

Мишустин поручил согласовать поэтапное снятие ограничений с бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить и представить в правительство согласованные предложения по поэтапной отмене введенных в связи с распространением коронавируса ограничений деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей.
Коммерсантъ вчера в 12:37
1,7K
Политика

РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны

В РПЦ объяснили появление изображения президента России Владимира Путина на стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России.
Газета.Ru 24 апреля в 11:52
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Общество

В Чечне весь состав МЧС побрился налысо вслед за Кадыровым

В Чечне вся мужская часть личного состава МЧС побрилась налысо по примеру главы республики Рамазана Кадырова.
Lenta.ru 02:51
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Политика

Песков анонсировал выступление Путина по поводу коронавируса

Ранее Путин дважды – 25 марта и 2 апреля – обращался к россиянам из-за эпидемии COVID-19 в стране.
РИА Новости 12:07
5K
Шоу-бизнес

Регину Тодоренко лишили звания «Женщина года»

Культуромания вчера в 11:01
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Финансы

К июлю рубль вернет свой докризисный курс

Специально для "Российской газеты" Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", проанализировал ситуацию в мире и дал прогноз о начале восстановления финансовых рынков.
Российская газета вчера в 23:00
42
Общество

Попова заявила, что Россия может избежать пика заражений коронавирусом

Режим ограничений Режим ограничений, введенных в России из-за ситуации с распространением коронавируса, сыграл свою максимально положительную роль, сообщила Попова.
ТАСС 07:15
845
Общество

Премьер Италии анонсировал послабление карантина

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил, что правительство Италии вводит послабление карантина в стране, связанного с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 15:09
10
Игры

Вышла Sci-Fi стратегия XCOM: Chimera Squad, а XCOM 2 стала бесплатной

ЭндлессГеймОвер 24 апреля в 05:58
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Музыка

Победителем седьмого сезона «Голос. Дети» стала Олеся Казаченко

Казаченко была в команде рэпера Басты, который по результатам голосования был признан лучшим наставником сезона.
Национальная служба новостей 24 апреля в 17:58
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Здоровье

Доктор Комаровский сообщил об «инфицирующей дозе» коронавируса

Москва, 26 апреля 2020, 07:11 — REGNUM Заражение коронавирусом, как правило, происходит при попадании на слизистые оболочки дыхательных путей реципиента определённой минимальной «дозы» вируса, сообщил 25 апреля врач и телеведущий Евгений Комаровский на своей странице в Instagram.
REGNUM 00:11
131
Общество

Умер итальянский журналист Джульетто Кьеза

ТАСС 05:17
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Здоровье

В больнице в Улан-Удэ заменили персонал из-за выявленного коронавируса

За сутки в Бурятии зафиксированы 23 новых случая коронавируса, 10 из которых – от очага в больнице.
Взгляд.ру 15:43
10
Здоровье

Дивеевский монастырь закрыли на карантин из-за коронавируса

Российская газета вчера в 12:55
107
Общество

Информацию о панике в Пхеньяне опровергли

Сообщения американских СМИ о панике в столице Корейской Народной Демократической Республики (КНДР) Пхеньяне не имеют ничего общего с реальностью.
Известия 12:42
69
Здоровье

В США обновили список симптомов коронавируса

Центры по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control) обновили список симптомов коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 24 апреля в 09:14
17
Политика

Эстония объяснила российский Крым в учебнике английского

Ранее конгресс украинцев Эстонии обнаружил в учебнике английского языка карту Европы, на которой полуостров Крым обозначен как российская территория.
Вести.Ru 09:35
7
Общество

В Московской духовной академии 52 человека заразились коронавирусом

В Московской духовной академии (МДА) в подмосковном Сергиевом Посаде 52 человека заразились коронавирусом.
Газета.Ru 13:06
61
Общество

Способное достроить «Северный поток — 2» судно сменило курс на Находку

Судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое рассматривали как один из вариантов завершения строительства газопровода «Северный поток — 2», указало курс на Находку.
RT на русском 06:54
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Происшествия

В Твери на путях загорелись пассажирские вагоны

РБК 16:04
1
Общество

Советник Трампа ожидает в США безработицу уровня Великой депрессии

Вашингтон, 26 апреля 2020, 18:58 — REGNUM Кризис, развивающийся на фоне пандемии коронавирусной инфекции, может вызвать в США уровень безработицы, который, возможно, будет сопоставим с уровнем безработицы во времена Великой депрессии.
REGNUM 11:58
42
Политика

Южный переходный совет Йемена объявил о самоуправлении на юге страны

Сепаратисты из йеменского Южного переходного совета (ЮПС) объявили о создании самоуправления в южных регионах, находящихся под их контролем, в том числе и в Адене, сообщает Reuters.
Коммерсантъ вчера в 23:40
Происшествия

В Петербурге 50 сотрудников больницы заразились коронавирусом

В Санкт-Петербурге около 50 сотрудников Мариинской больницы заразились коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 11:17
661
Общество

Мишустин утвердил правила субсидирования туроператоров

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое регламентирует выделение туроператорам в 2020 году субсидий на возмещение затрат, вызванных пандемией коронавируса.
РБК 12:42
52
Политика

Лукашенко посчитал карантин неэффективной мерой борьбы с коронавирусом

Карантинные меры, введенные в мире в связи с пандемией коронавируса, не дадут положительного результата.
Lenta.ru 15:32
Технологии

Объяснена дешевизна многоразовых ракет Илона Маска

Дешевизна многоразовых ракет американской фирмы SpaceX Илона Маска объясняется тем, что их реальную полную стоимость изначально оплачивает NASA или ВВС США, считают в российской компании "Главкосмос пусковые услуги".
Вести.Ru 09:47
30
Происшествия

Бывший работник Чернобыльской АЭС рассказал о еще двух авариях

Петр Шаврей участвовал и в ликвидации последствий взрыва реактора номер 4, который произошел ровно 34 года назад 26 апреля 1986 года.
Lenta.ru 12:48
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