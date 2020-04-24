Финансы
КоммерсантъЦБ снизил ключевую ставку до 5,5%
При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. На новость о снижении ставки рубль отреагировал ростом.
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Центробанк снизил ставку. Что теперь будет с рублем, кредитами и вкладами?
Аргументы и Фактывчера в 08:14
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Комментарии
Политика
Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге
Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский прокомментировал снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
RT на русском вчера в 10:40
Здоровье
Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом
Российские инфекционисты прокомментировали скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в стране.
Lenta.ru вчера в 20:56
Общество
Астраханский губернатор рассказал о сроках завершения изоляции граждан
Накануне в местных СМИ прозвучало заявление представителя регионального Минздрава о сроках продления ограничительных мер в регионе.
Канал 7+ вчера в 13:11
Происшествия
У 11 сотрудников скорой помощи в Находке обнаружили коронавирус
В Находке Приморского края коронавирус обнаружили у 11 сотрудников скорой помощи, сообщила глава регионального минздрава Анастасия Худченко.
Коммерсантъ вчера в 23:02
Армия и оружие
Генерал-майор Попов объяснил схожесть российского Ту-160 и американского B-1B
Китайский портал China.com заметил схожесть российского Ту-160 и американского B-1B.
Политическая Экспертиза вчера в 12:49
Политика
Китай отправил в КНДР группу медиков на фоне слухов о здоровье Ким Чен Ына
Известия вчера в 21:18
Космос
Выяснено, почему атмосфера Венеры вращается быстрее ее поверхности
Индикатор вчера в 03:29
Общество
В СПЧ предложили ввести пропуска для пожилых людей и поездок на дачу
Как пояснила Киркора РИА Новости, речь идет не об отмене режима самоизоляции, а о предоставлении доступа гражданам к их садовым участкам, чтобы они могли "посадить картошку, морковь".
РИА Новости вчера в 20:45
Общество
Звезда фильма «Запретная зона» Дмитрий Дьяченко умер в США
Известия вчера в 21:53
Общество
Россияне готовятся провести майские праздники на даче
Россияне готовятся провести майские праздники на дачах, онлайн-продажи соответствующих товаров выросли в разы.
ФАН вчера в 23:05
Общество
ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами
Госавтоинспекция сообщила, что россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, в большинстве из них нет никаких ограничений.
Коммерсантъ вчера в 11:51
Общество
Глава Роспотребнадзора предлагает продлить изоляцию на две недели
Как пишет РБК, Анна Попова считает, что прошедших двух недель режима самоизоляции мало, чтобы понять, пройдена ли «точка невозврата».
BFM.ru вчера в 18:31
Происшествия
В Хакасии выявили крупный очаг заражения коронавирусом
Абакан, 25 апреля 2020, 07:09 — REGNUM В Хакасии за прошедшие сутки были выявлены 49 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 34 — в травматологическом отделении Абаканской межрайонной клинической больницы.
REGNUM 00:09
Общество
Россиянам подготовят рекомендации по проведению майских праздников
Премьер-министр Михаил Мишустин предложил подготовить к майским праздникам советы, как граждане могут проводить эти дни.
Российская газета вчера в 08:05
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина после комы спросила о параде Победы
Концертный директор певицы Надежды Бабкиной, которая проходит лечение от двусторонней пневмонии, Сергей Горох рассказал, что разговаривал с исполнительницей.
iReactor вчера в 02:31
Экономика
Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ
Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости 23 апреля в 14:37
Энергетика
В Fitch усомнились, что Россия сократит добычу нефти сверх обещанного
Москва, 25 апреля 2020, 05:29 — REGNUM России не придётся сокращать добычу нефти сверх оговоренной квоты по новой сделке ОПЕК+, сообщил старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.
REGNUM вчера в 22:29
Общество
«Умершая» месяц назад жительница Эквадора пришла в сознание
РИА Новости вчера в 22:16
Политика
Грузия пообещала отозвать посла с Украины из-за Саакашвили
Ранее экс-глава Грузии Саакашвили заявил, что президент Украины Владимир Зеленский предложил ему занять пост вице-премьера по реформам.
RuNews24.ru вчера в 08:59
Происшествия
Погиб адвокат Винника Тимофей Мусатов
В Москве погиб известный российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, сообщили РИА Новости в адвокатской конторе.
РИА Новости вчера в 08:08
Здоровье
Итальянские ученые рассчитали смертность от коронавируса
Ученые Жанлука Ринальди и Маттео Парадизи экономического факультета Гарвадского университета выяснили, что уровень смертности от коронавируса составляет 1,29%.
Коммерсантъ вчера в 23:23
Общество
Глава полиции Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку
"Начальник ГУ МВД по Новосибирской области подал рапорт на имя министра внутренних дел России об освобождении от занимаемой должности", - подтвердили "РГ" в пресс-службе ведомства.
Российская газета вчера в 08:09
Культура
Шоу «Маска» перед финалом раскроет свои секреты зрителям
Телеканал планирует перед финалом шоу показать зрителям все, что осталось за кадром во время работы над шоу «Маска».
ИА Красная Весна вчера в 13:36
Политика
Депутаты Верховного Совета Хакасии прокомментировали отмену сессии
Глава Хакасии Валентин Коновалов, в свою очередь, не видит причин для переноса или отмены сессии Верховного совета.
Юг Сибири вчера в 06:04
Политика
Минобороны опубликовало уникальные снимки встречи на Эльбе в 1945 году
Известия вчера в 20:13
Наука
Немецкий вирусолог рассказал о людях с иммунитетом к коронавирусу
Люди, переболевшие ранее какими-либо коронавирусами, могут иметь иммунитет к COVID-19, заявил в пятницу ведущий вирусолог берлинской клиники Charite Кристиан Дростен.
РИА Новости вчера в 15:18
Музыка
Олеся Казаченко победила в седьмом сезоне проекта «Голос. Дети»
ТАСС вчера в 17:55
Футбол
Игрок «Реала» назвал Гвардиолу лучшим тренером в истории футбола
Испанский полузащитник «Арсенала» Дани Себальос, права на которого принадлежат «Реалу», оценивая уровень главного тренера команды Микеля Артеты, похвалил другого испанского специалиста — Хосепа Гвардиолу.
Sport24.ru 00:23
Общество
Самолет с россиянами из Гоа приземлился в Екатеринбурге
Самолет с российскими гражданами, которые решили покинуть индийский штат Гоа из-за ситуации с коронавирусом, приземлился в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге.
ТАСС вчера в 18:20
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации регионам по открытию парикмахерских
Роспотребнадзор дал властям регионов рекомендации по открытию парикмахерских и салонов красоты в условиях пандемии коронавируса.
Известия вчера в 15:37