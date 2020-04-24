Финансы
ИнтерфаксЦБ РФ снизил ключевую ставку до 5,5% годовых
В 2022 году ЦБ прогнозирует рост ВВП РФ в интервале 1,5-3,5% (вместо 2-3% по предыдущему прогнозу). На предыдущем заседании 20 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Перед этим, 7 февраля Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов.
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Центробанк снизил ставку. Что теперь будет с рублем, кредитами и вкладами?
Аргументы и Фактывчера в 08:14
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ТАСС вчера в 17:55
Общество
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Известия вчера в 21:53
Общество
Верховный суд разъяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции
Под действие ст. 20.60.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» попадают граждане, которые нарушают запрет на перемещение по городу без уважительной причины и требования дистанцирования.
Кубань 24 22 апреля в 02:55
Недвижимость
Правительство приняло программу льготной ипотеки под 6,5%
Президент России поручил до 1 мая 2020 года утвердить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках.
ТАСС 23 апреля в 13:24
Политика
Мишустин уволил замминистра промышленности и торговли Овсянникова
Премьер Михаил Мишустин уволил Дмитрия Овсянникова с должности заместителя министра промышленности и торговли.
Ведомости 23 апреля в 13:52
Общество
В Москве умер 41 больной коронавирусом
В Москве за прошедший день умер еще 41 человек, у которого был диагностирован коронавирус.
Коммерсантъ вчера в 14:37
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Надежда Бабкина впервые вышла на связь после госпитализации
Слово и Дело вчера в 02:53
Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
Газета.Ru вчера в 11:52
Наука
Немецкий вирусолог рассказал о людях с иммунитетом к коронавирусу
Люди, переболевшие ранее какими-либо коронавирусами, могут иметь иммунитет к COVID-19, заявил в пятницу ведущий вирусолог берлинской клиники Charite Кристиан Дростен.
РИА Новости вчера в 15:18
Футбол
В чемпионате Германии могут обязать футболистов играть в масках
Министерство труда Германии хочет обязать игроков бундеслиги носить маски во время матчей, утверждает The Sun со ссылкой на Spiegel Sports.
Спорт-Экспресс вчера в 13:25
Общество
Роспотребнадзор назвал условие для прекращения передачи коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала условие, при котором прекратится передача коронавируса от человека к человеку.
Газета.Ru вчера в 18:10
Общество
Мэрия Москвы ответила на иск из-за режима самоизоляции
Мэрия Москвы направила официальный ответ на иск, поданный в Московский городской суд, в котором говорится о незаконности указов Сергея Собянина касательно режима самоизоляции в столице и системы цифровых пропусков.
РБК вчера в 16:52
Общество
В Кузбассе выявили одиннадцать новых случаев коронавируса
Как сообщалось, в Кузбассе были выявлены 67 случаев заболевания коронавирусом, 11 пациентов выздоровели и уже выписаны из больниц, 1 жительница поселка Краснобродского скончалась, посмертный анализ обнаружил наличие у нее коронавирусной инфекции.
RuNews24.ru 22 апреля в 05:06
Общество
В ГИБДД рассказали о правилах передвижения между регионами
В ГИБДД рекомендовали перед поездкой внимательно изучить оперативную информацию на официальных сайтах органов власти регионов, через которые планируется поездка.
RT на русском вчера в 19:17
Общество
Россиянам подготовят рекомендации по проведению майских праздников
Премьер-министр Михаил Мишустин предложил подготовить к майским праздникам советы, как граждане могут проводить эти дни.
Российская газета вчера в 08:05
Общество
Онищенко оценил влияние солнечного света на коронавирус
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа о том, что коронавирус быстро погибает от воздействия прямого солнечного света.
РИА Новости вчера в 18:32
Происшествия
Избивший москвичку за нечитаемый QR-код таксист объяснился
Lenta.ru вчера в 20:20
Политика
Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости вчера в 05:51
Общество
Глава полиции Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку
"Начальник ГУ МВД по Новосибирской области подал рапорт на имя министра внутренних дел России об освобождении от занимаемой должности", - подтвердили "РГ" в пресс-службе ведомства.
Российская газета вчера в 08:09
Кино
«Эвакуация» с Крисом Хемсвортом получила противоречивые отзывы
В Сети появились первые отзывы о боевике. На агрегаторе критических статей Rotten Tomatoes фильм получил в основном положительные отзывы.
Культуромания вчера в 02:41
Общество
Роспотребнадзор подготовил поэтапное возобновление работы общепита
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы предприятий общепита при рисках COVID-19, предусматривающие поэтапный выход из режима ограничений.
РИА Новости 23 апреля в 09:19
Общество
«Умершая» месяц назад жительница Эквадора пришла в сознание
РИА Новости вчера в 22:16
Здоровье
В Петербурге умер врач после заражения коронавирусом
Анестезиолог-реаниматолог Елизаветинской больницы Санкт-Петербурга умер после заражения коронавирусом во время работы с инфицированными.
ТАСС вчера в 20:16
Общество
Матвиенко советует не планировать полеты за границу в 2020 году
Спикер Совета Федерации выразила мнение, что в нынешнем году россиянам не нужно планировать заграничные путешествия в связи с пандемией коронавируса.
РЕН ТВ вчера в 07:39
Гаджеты
LG продемонстрировала свой новый дизайнерский смартфон Velvet
Бренд получил название Velvet и имеет особенное дизайнерское решение.
ГлобалМСК.ру 22 апреля в 08:52
Общество
Чехия открыла границы для выезда за рубеж
Напомним, что власти Чехии закрыли границы 16 марта. По последним данным, в стране зарегистрировано 7 188 случаев заражения коронавирусом.
Дни.ру вчера в 03:58
Политика
Финская газета оправдала создание концлагерей в Карелии в годы войны
Газета Ilta-Sanomat опубликовала материал, в котором оправдывается создание финскими оккупантами концлагерей в Карелии во время Великой Отечественной войны.
РИА Новости вчера в 20:14
Общество
Соловьев отреагировал на петицию с требованием выгнать его с ТВ
Более 56 тысяч человек подписали петицию с требованием запретить телеведущему Владимиру Соловьеву вести эфиры на федеральных теле- и радиоканалах.
URA.Ru вчера в 07:19
Армия и оружие
Подмосковье запросило помощь Минобороны в борьбе с коронавирусом
Военные медики помогут в лечении заразившихся коронавирусом в Подмосковье, сообщил на селекторном совещании министр обороны Сергей Шойгу.
РИА Новости вчера в 10:38