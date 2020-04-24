При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. На новость о снижении ставки рубль отреагировал ростом.

Происшествия У 51 работника рудника в Алтайском крае подтвердился коронавирус Более чем у 50 работников Корбалихинского рудника в Алтайском крае подтвердился коронавирус. Об этом сообщается на сайте региона 25 апреля. 6

Интернет «Яндекс» запустил платформу для смарт-телевизоров Как пишет «Астера», «Яндекс» запустил свою платформу для смарт-телевизоров DEXP, а последние представлены только в магазинах сети DNS. 72

Технологии Обновление Windows 10 удалило файлы пользователей Windows 10 совсем недавно выпустила обновление KB4549951, после установки которого у большинства пользователей были удалены все личные файлы. 66

Футбол Вудворд: слухи о трансферах за сотни миллионов игнорируют реалии Информация о возможных трансферах игроков за сотни миллионов фунтов игнорирует современные реалии пандемии коронавируса, заявил вице-президент "Манчестер Юнайтед" Эд Вудворд.

Футбол В «Аяксе» отреагировали на решение не определять чемпиона Нидерландов В «Аяксе» высказались о досрочном завершении текущего сезона Эредивизии без определения чемпиона из-за распространения коронавирусной инфекции.

Происшествия В Уфе завершены поиски пропавшей 11-летней девочки Волонтеры завершили поиски 11-летней Ники Шемякиной, пропавшей в Уфе накануне. Напомним, девочка вышла из дома 24 апреля и не вернулась. 3

Общество В Крыму за сутки выявили десять случаев заражения коронавирусом Максимум заражений COVID-19 за сутки выявлено в Крыму - 10, общее число достигло 67 - Аксенов Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Общество ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами Госавтоинспекция сообщила, что россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, в большинстве из них нет никаких ограничений. 416

Политика Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 24 апреля, прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в стране. 1,7K

Политика Небензя обратил внимание на нарушение при выступлении главы МИД Косова Постпред России при ООН Василий Небензя обратил внимание на нарушение процедуры, которое допустил глава МИД в техническом правительстве непризнанного Косова Глаук Конюфца во время выступления в СБ ООН – представитель края выступал на фоне желто-голубого флага непризнанной республики. 26

Общество Трамп заявил о возможности победить коронавирус солнечным светом Согласно исследованию, в воздухе коронавирус начинает разрушаться через полторы минуты при воздействии прямых солнечных лучей, температуре от 21 до 24 градусов и влажности всего в 20%, на поверхности – при тех же условиях, но влажности в 80% и через две минуты. 82

Политика Мединский отреагировал на снос памятника маршалу Коневу в Праге Решение о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге приняли местные политики, которые таким образом «выместили свой комплекс неполноценности». 23

Политика Захарова: МИД вернул Украине две ноты по Крыму Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Россия вернула украинской стороне две ноты по Крыму. 852