Финансы
КоммерсантъЦБ снизил ключевую ставку до 5,5%
При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. На новость о снижении ставки рубль отреагировал ростом.
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Центробанк снизил ставку. Что теперь будет с рублем, кредитами и вкладами?
Аргументы и Фактывчера в 08:14
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Комментарии
Общество
Звезда фильма «Запретная зона» Дмитрий Дьяченко умер в США
Известия вчера в 21:53
Происшествия
В Находке подтвержден коронавирус у сотрудников станции скорой помощи
Российская газета вчера в 22:55
Происшествия
У 51 работника рудника в Алтайском крае подтвердился коронавирус
Более чем у 50 работников Корбалихинского рудника в Алтайском крае подтвердился коронавирус. Об этом сообщается на сайте региона 25 апреля.
Известия 01:43
Единоборства
Глава UFC рассказал о причинах отмены боя Хабиба
Газета.Ru вчера в 16:37
Общество
Глава Роспотребнадзора предложила продлить изоляцию на две недели
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что для борьбы c распространением коронавируса необходимы еще две недели самоизоляции.
Известия вчера в 23:40
Интернет
«Яндекс» запустил платформу для смарт-телевизоров
Как пишет «Астера», «Яндекс» запустил свою платформу для смарт-телевизоров DEXP, а последние представлены только в магазинах сети DNS.
Газета DAILY 23 апреля в 14:09
Экономика
Названа средняя зарплата в Москве на начало года
Средняя зарплата в Москве в январе 2020 года составила 88,9 тысячи рублей, следует из данных Мосгорстата.
РИА Новости 01:46
Технологии
Обновление Windows 10 удалило файлы пользователей
Windows 10 совсем недавно выпустила обновление KB4549951, после установки которого у большинства пользователей были удалены все личные файлы.
Live24 вчера в 07:12
Футбол
Вудворд: слухи о трансферах за сотни миллионов игнорируют реалии
Информация о возможных трансферах игроков за сотни миллионов фунтов игнорирует современные реалии пандемии коронавируса, заявил вице-президент "Манчестер Юнайтед" Эд Вудворд.
РИА Новости 01:12
Футбол
В «Аяксе» отреагировали на решение не определять чемпиона Нидерландов
В «Аяксе» высказались о досрочном завершении текущего сезона Эредивизии без определения чемпиона из-за распространения коронавирусной инфекции.
Vprognoze.ru 03:04
Происшествия
В Уфе завершены поиски пропавшей 11-летней девочки
Волонтеры завершили поиски 11-летней Ники Шемякиной, пропавшей в Уфе накануне. Напомним, девочка вышла из дома 24 апреля и не вернулась.
ГТРК Башкортостан 03:05
Экономика
Негативные последствия от раздачи денег населению объяснила Набиуллина
Эльвира Набиуллина разъяснила, почему Центральный банк не может выдавать деньги россиянам просто так.
Live24 вчера в 10:20
Общество
В Крыму за сутки выявили десять случаев заражения коронавирусом
Максимум заражений COVID-19 за сутки выявлено в Крыму - 10, общее число достигло 67 - Аксенов Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 03:15
Общество
ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами
Госавтоинспекция сообщила, что россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, в большинстве из них нет никаких ограничений.
Коммерсантъ вчера в 11:51
Авто
В России прекратили продажу самого дешевого автомобиля в мире
RuNews24.ru вчера в 14:45
Политика
Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 24 апреля, прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в стране.
Известия вчера в 18:17
Экономика
Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ
Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости 23 апреля в 14:37
Политика
Небензя обратил внимание на нарушение при выступлении главы МИД Косова
Постпред России при ООН Василий Небензя обратил внимание на нарушение процедуры, которое допустил глава МИД в техническом правительстве непризнанного Косова Глаук Конюфца во время выступления в СБ ООН – представитель края выступал на фоне желто-голубого флага непризнанной республики.
РИА Новости вчера в 16:53
Общество
Трамп заявил о возможности победить коронавирус солнечным светом
Согласно исследованию, в воздухе коронавирус начинает разрушаться через полторы минуты при воздействии прямых солнечных лучей, температуре от 21 до 24 градусов и влажности всего в 20%, на поверхности – при тех же условиях, но влажности в 80% и через две минуты.
Ведомости 23 апреля в 22:48
Политика
Мединский отреагировал на снос памятника маршалу Коневу в Праге
Решение о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге приняли местные политики, которые таким образом «выместили свой комплекс неполноценности».
РБК вчера в 17:38
Общество
Финские СМИ оправдали создание концлагерей в Карелии в годы войны
Финская газета Ilta-Sanomat опубликовала статью, оправдывающую создание концлагерей в Карелии в год войны.
Комсомольская правда 00:19
Технологии
Стартовало крупнейшее обновление Wi-Fi за 20 лет
Предполагается, что в США новые устройства получат возможность использовать Wi-Fi 6 ГГц в конце 2020 года.
RuNews24.ru вчера в 08:18
Здоровье
В Киеве коронавирусом заболели более 1 тыс. человек — Минздрав
Наибольшее число больных зафиксировано в Черновицкой области и Киеве — 1140 и 1059 человек соответственно.
Украина.ру 23 апреля в 02:42
Наука
Cамодельные двухслойные маски задержали от 80 до 99% частиц аэрозолей
Физики из США выяснили, что самодельные маски из двух слоев ткани разного типа, к примеру, хлопчатобумажной и шелковой, задерживают от 80 до 99% частиц аэрозолей.
ТАСС Наука вчера в 10:28
Футбол
Геннадий Орлов: не понимаю, почему собак выгуливать можно, а пенсионерам гулять нельзя
Гуляю с собакой, а хотел бы иметь возможность гулять и без неё. Но мне и моей жене не разрешают выходить из дома.
Чемпионат вчера в 11:53
Общество
Губернатор Нью-Йорка рассказал, откуда в штате появился коронавирус
По мнению губернатора штата Эндрю Куомо, вероятнее всего вирус был завезен из Италии, сообщает «Интерфакс».
ФАН 01:08
Политика
Захарова: МИД вернул Украине две ноты по Крыму
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Россия вернула украинской стороне две ноты по Крыму.
Газета.Ru 23 апреля в 10:12
Наука
Немецкие вирусологи рассказали о людях с иммунитетом к COVID-19
Полученный результат позволил ученым предположить, что у людей, которые раньше уже заражались какими-либо коронавирусами, может вырабатываться иммунитет к COVID-19, а в случае инфицирования болезнь будет протекать мягко или вовсе бессимптомно.
Российская газета вчера в 23:26
Политика
США решили вытеснить Россию с рынка ядерных технологий
США решили вытеснить Россию и Китай с рынка ядерных технологий. Об этом сообщило Министерство энергетики Соединенных Штатов.
Lenta.ru вчера в 02:02