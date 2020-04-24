Финансы

КоммерсантъКоммерсантъЦБ снизил ключевую ставку до 5,5%

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. На новость о снижении ставки рубль отреагировал ростом.
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К концу года ставка ЦБ РФ может быть понижена до 5-5,25% годовых

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В Находке подтвержден коронавирус у сотрудников станции скорой помощи

Российская газета вчера в 22:55
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У 51 работника рудника в Алтайском крае подтвердился коронавирус

Более чем у 50 работников Корбалихинского рудника в Алтайском крае подтвердился коронавирус. Об этом сообщается на сайте региона 25 апреля.
Известия 01:43
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Единоборства

Глава UFC рассказал о причинах отмены боя Хабиба

Газета.Ru вчера в 16:37
Происшествия

На Ямале совершил жесткую посадку вертолет Ми-26

REGNUM 02:21
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Общество

Глава Роспотребнадзора предложила продлить изоляцию на две недели

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что для борьбы c распространением коронавируса необходимы еще две недели самоизоляции.
Известия вчера в 23:40
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Интернет

«Яндекс» запустил платформу для смарт-телевизоров

Как пишет «Астера», «Яндекс» запустил свою платформу для смарт-телевизоров DEXP, а последние представлены только в магазинах сети DNS.
Газета DAILY 23 апреля в 14:09
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Экономика

Названа средняя зарплата в Москве на начало года

Средняя зарплата в Москве в январе 2020 года составила 88,9 тысячи рублей, следует из данных Мосгорстата.
РИА Новости 01:46
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Технологии

Обновление Windows 10 удалило файлы пользователей

Windows 10 совсем недавно выпустила обновление KB4549951, после установки которого у большинства пользователей были удалены все личные файлы.
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Вудворд: слухи о трансферах за сотни миллионов игнорируют реалии

Информация о возможных трансферах игроков за сотни миллионов фунтов игнорирует современные реалии пандемии коронавируса, заявил вице-президент "Манчестер Юнайтед" Эд Вудворд.
РИА Новости 01:12
Футбол

В «Аяксе» отреагировали на решение не определять чемпиона Нидерландов

В «Аяксе» высказались о досрочном завершении текущего сезона Эредивизии без определения чемпиона из-за распространения коронавирусной инфекции.
Vprognoze.ru 03:04
Происшествия

В Уфе завершены поиски пропавшей 11-летней девочки

Волонтеры завершили поиски 11-летней Ники Шемякиной, пропавшей в Уфе накануне. Напомним, девочка вышла из дома 24 апреля и не вернулась.
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Экономика

Негативные последствия от раздачи денег населению объяснила Набиуллина

Эльвира Набиуллина разъяснила, почему Центральный банк не может выдавать деньги россиянам просто так.
Live24 вчера в 10:20
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Общество

В Крыму за сутки выявили десять случаев заражения коронавирусом

Максимум заражений COVID-19 за сутки выявлено в Крыму - 10, общее число достигло 67 - Аксенов Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 03:15
Общество

ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами

Госавтоинспекция сообщила, что россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, в большинстве из них нет никаких ограничений.
Коммерсантъ вчера в 11:51
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Авто

В России прекратили продажу самого дешевого автомобиля в мире

RuNews24.ru вчера в 14:45
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Политика

Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 24 апреля, прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в стране.
Известия вчера в 18:17
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Экономика

Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ

Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости 23 апреля в 14:37
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Политика

Небензя обратил внимание на нарушение при выступлении главы МИД Косова

Постпред России при ООН Василий Небензя обратил внимание на нарушение процедуры, которое допустил глава МИД в техническом правительстве непризнанного Косова Глаук Конюфца во время выступления в СБ ООН – представитель края выступал на фоне желто-голубого флага непризнанной республики.
РИА Новости вчера в 16:53
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Общество

Трамп заявил о возможности победить коронавирус солнечным светом

Согласно исследованию, в воздухе коронавирус начинает разрушаться через полторы минуты при воздействии прямых солнечных лучей, температуре от 21 до 24 градусов и влажности всего в 20%, на поверхности – при тех же условиях, но влажности в 80% и через две минуты.
Ведомости 23 апреля в 22:48
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Политика

Мединский отреагировал на снос памятника маршалу Коневу в Праге

Решение о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге приняли местные политики, которые таким образом «выместили свой комплекс неполноценности».
РБК вчера в 17:38
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Общество

Финские СМИ оправдали создание концлагерей в Карелии в годы войны

Финская газета Ilta-Sanomat опубликовала статью, оправдывающую создание концлагерей в Карелии в год войны.
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Технологии

Стартовало крупнейшее обновление Wi-Fi за 20 лет

Предполагается, что в США новые устройства получат возможность использовать Wi-Fi 6 ГГц в конце 2020 года.
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Здоровье

В Киеве коронавирусом заболели более 1 тыс. человек — Минздрав

Наибольшее число больных зафиксировано в Черновицкой области и Киеве — 1140 и 1059 человек соответственно.
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Cамодельные двухслойные маски задержали от 80 до 99% частиц аэрозолей

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Футбол

Геннадий Орлов: не понимаю, почему собак выгуливать можно, а пенсионерам гулять нельзя

Гуляю с собакой, а хотел бы иметь возможность гулять и без неё. Но мне и моей жене не разрешают выходить из дома.
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Общество

Губернатор Нью-Йорка рассказал, откуда в штате появился коронавирус

По мнению губернатора штата Эндрю Куомо, вероятнее всего вирус был завезен из Италии, сообщает «Интерфакс».
ФАН 01:08
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Захарова: МИД вернул Украине две ноты по Крыму

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Россия вернула украинской стороне две ноты по Крыму.
Газета.Ru 23 апреля в 10:12
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Наука

Немецкие вирусологи рассказали о людях с иммунитетом к COVID-19

Полученный результат позволил ученым предположить, что у людей, которые раньше уже заражались какими-либо коронавирусами, может вырабатываться иммунитет к COVID-19, а в случае инфицирования болезнь будет протекать мягко или вовсе бессимптомно.
Российская газета вчера в 23:26
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Политика

США решили вытеснить Россию с рынка ядерных технологий

США решили вытеснить Россию и Китай с рынка ядерных технологий. Об этом сообщило Министерство энергетики Соединенных Штатов.
Lenta.ru вчера в 02:02
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