Финансы
КоммерсантъЦБ снизил ключевую ставку до 5,5%
При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. На новость о снижении ставки рубль отреагировал ростом.
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Банк «НЕЙВА»: Снижение ключевой ставки оказывает положительное влияние на экономический рост
Urbc.Ru24 апреля в 07:32
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Комментарии
Здоровье
В больницах Уханя больше не осталось пациентов с коронавирусом
ФедералПресс 04:42
Общество
Попова призвала оставаться дома в майские праздники
24 апреля глава Роспотребнадзора напомнила, что майские праздники не являются основанием для нарушения режима самоизоляции и в ближайшие дни нельзя нарушать действующие ограничительные требования.
Известия 07:28
Политика
Песков ответил на вопрос о продлении режима самоизоляции в РФ
Режим нерабочих дней, объявленный президентом России Владимиром Путиным, будет действовать еще неделю, поэтому у главы государства есть время для принятия решения о его продлении.
Свободная Пресса 24 апреля в 07:58
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко прокомментировала лишение звания «Женщина года»
Журнал Glamour лишил Тодоренко звания «Женщина года», а пользователи раскритиковали известную ведущую за то, что она должна защищать жертв, а не нападающих и насильников.
Московский Комсомолец вчера в 17:18
Политика
Тайсаев прокомментировал новости о болезни и смерти Кима
Не стоит торопиться с выводами о состоянии здоровья лидера Северной Кореи Ким Чен Ына — об этом предупреждает координатор группы по взаимодействию Госдумы РФ и парламента КНДР Казбек Тайсаев.
Вести.Ru 05:09
Армия и оружие
Российские десантники впервые прыгнули в Арктике с высоты в 10 км
«Российские десантники в составе сводного подразделения впервые в мировой истории совершили высотное десантирование с самолетов Ил-76 с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа»,— говорится в сообщении на сайте Минобороны России.
Коммерсантъ 04:52
Наука
Российские ученые научили искусственный разум распознавать коронавирус
Искусственный разум в автоматическом режиме выделяет легкие, определяет на них здоровые и пораженные области, сегментирует их, строит границы в трехмерном пространстве.
Московский Комсомолец 24 апреля в 08:59
Политика
Путин подписал закон о переносе дня окончания Второй мировой войны
Президент России Владимир Путин подписал закон о переносе даты окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября.
Известия 24 апреля в 10:41
Общество
Италия будет закрыта для иностранных туристов до конца года
Страна закрыла свои границы до конца года, объявил министр культуры и туризма Дарио Франческини.
Вести.Ru 02:07
Экономика
В России банкам хотят запретить блокировать счета без объяснений
Правительство России внесло (.pdf) в Госдуму законопроект о запрете банкам блокировать счета без объяснения причин.
Коммерсантъ вчера в 08:29
Здоровье
За сутки во Владимирской области выявлено 48 случаев коронавируса
Днем 26 апреля федеральный портал стопкоронавирус.рф сообщает о 49 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией во Владимирской области.
Владимирские ведомости 05:40
Общество
Собчак объяснила желание приобрести долю в крабовом бизнесе
Собчак подтвердила РБК, что желает приобрести долю в этом бизнесе на Дальнем Востоке.
RuNews24.ru вчера в 22:14
Технологии
Google выпустила бесплатную версию Stadia
Google запустила бесплатную версию облачного сервиса Stadia.
CyberSport.ru вчера в 10:17
Общество
Скончался итальянский журналист Джульетто Кьеза
Интерфакс 06:26
Общество
В Курганской области запретили продажу алкоголя на майских праздниках
В Курганской области временно запретили продажу алкоголя в период с 30 апреля по 10 мая из-за эпидемии коронавируса.
РБК 07:23
Шоу-бизнес
Врач Бабкиной рассказала, сможет ли певица восстановить голос
Врач-фониатр, заведующая лор-кабинетом поликлиники Большого театра, заслуженный врач России Надежда Гвоздецкая считает, что певица может завершить свою карьеру прямо в стенах больницы.
Pravda.Ru 06:51
Энергетика
Новак дал прогноз по спросу на нефть
Минэнерго России ожидает постепенного восстановления спроса на нефть, в противном случае может произойти коллапс.
Известия 07:32
Политика
Песков оценил работу нового кабмина в условиях кризиса и пандемии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новое правительство страны блестяще справляется в ситуации борьбы с коронавирусом.
Московский Комсомолец 07:15
Политика
Нардеп ВРУ для Atlantic Council заявил о «путинской войне с историей»
Нардеп ВРУ входит во фракцию ПЕС (Партия Европейской солидарности), лидером которой является экс-президент Украины Петр Порошенко.
Военное обозрение 03:41
Авто
Начались продажи Chevrolet дешевле Lada Granta
Обе модели оценили в 3,3 млн тенге или 582 тыс. рублей, то есть даже дешевле, чем LADA Granta стоимостью от 3,39 млн тенге или 600 тыс. рублей.
Автоновости дня 05:47
Здоровье
В Якутске четыре офтальмолога заразились коронавирусом
В Якутске новый коронавирус был диагностирован у четверых врачей городской офтальмологической больницы.
Московский Комсомолец 05:30
Здоровье
В реанимацию попала глава Минздрава Ростовской области
Piter.tv вчера в 14:38
Общество
Судно для завершения «Северного потока-2» снова поменяло курс
Российский трубоукладчик «Академик Черский», единственный из российских судов, способных достроить газопровод «Северный поток-2», снова поменял курс.
Lenta.ru 05:57
Общество
В Белоруссии выявлено 9590 случаев заражения коронавирусом
Минск, 25 апреля 2020, 12:26 — REGNUM По состоянию на 25 апреля в Белоруссии коронавирус выявили у 9590 человек.
REGNUM вчера в 05:26
Армия и оружие
В сети высмеяли поход моряков ВМС Украины
Пользователи сети оставили ироничные и саркастические комментарии по поводу учебного боевого похода ВМС Украины на поисково-спасательном судне "Донбасс", который прошел в акватории Азовского моря.
Газета.Ru 02:43
Общество
Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 13:07
Общество
Попова заявила о необходимости продления режима самоизоляции
Общее количество выявленных в стране случаев инфицирования достигло 68 тыс. Режим самоизоляции в России должен быть продлён ещё как минимум на две недели.
RT на русском 24 апреля в 15:05
Шоу-бизнес
Марат Башаров рассказал о романе с Татьяной Навкой
По признанию Башарова роман с Навкой продлился несколько лет.
Paparazzi.ru 05:38