с чего всё началось

Центробанк меняет ставку в зависимости от экономической ситуации в стране, при этом одна из важных задач - сохранить инфляцию в районе 4%. От ключевой ставки зависит процент по кредитам для граждан и бизнеса.

Спорт Умерла трехкратная чемпионка мира по гандболу Марина Базанова Советская гандболистка Марина Базанова скончалась в Бремене на 57-м году жизни.

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Политика Песков: Путин проведет очередное «большое выступление» Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин проведет большое выступление в рамках совещания с руководителями регионов по мерам борьбы с COVID-19, передает корреспондент "Газеты.Ru". 3K

Наука Увеличение числа деревьев в городах сохранит до 400 жизней в год «Хотя каждый город имеет свои собственные характеристики, это исследование дает пример для всех городов мира: многие жизни можно спасти, увеличив количество деревьев и озеленив городскую среду, даже на скромных уровнях», – сказал один из координаторов исследования.

Общество В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года. 3,3K

Технологии Пользователей смартфона предупреждают о вероятной слежке через камеры По словам Тимофеева, в самым надежным способом защиты считается полное шифрование всех входящих и исходящих потоков информации. 68

Энергетика Польша пригрозила арестом зарубежных активов «Газпрома» Польша намерена добиваться от "Газпрома" исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору о ценах на поставляемый газ и готова, к примеру, просить об аресте активов, связанных с проектом "Северный поток-2", заявил изданию Wprost замминистра госактивов Януш Ковальски. 1,3K

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Общество Трубоукладчик «Академик Черский» снова сменил курс Главный претендент на достройку газопровода "Северный поток-2", трубоукладчик "Академик Черский", вновь изменил порт прибытия, теперь им обозначен порт Находка, из которого судно вышло в феврале. 3K

Политика Лавров: Россия не одобряет единоличное правление Хафтара в Ливии Заявление о переходе власти в Ливии к Ливийской национальной армией (ЛНА), сделанное фельдмаршалом Халифом Хафтаром, не находит одобрение в России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров 28 апреля по итогам заседания Совета министров иностранных дел БРИКС.

Общество Главврач больницы в Коммунарке опроверг массовые увольнения медсестер Главный врач московской инфекционной больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко опроверг сообщения СМИ о массовом увольнении своих сотрудников. 623

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