Финансы
Липецкое времяЦБ снизил ключевую ставку до 5,5%
Банк России сообщил о снижении ключевой ставки на 0,5 процентного пункта — до 5,5% годовых. Таким образом, показатель вернулся к своему историческому минимуму конца 2013-го — начала 2014 года. В 2019 году ЦБ суммарно снизил ключевую ставку на 1,5 процентного пункта, а в начале 2020-го — еще на 0,25.
Читать в источнике
Оценить1,4K
с чего всё началось
Принятые меры для борьбы с пандемией тормозят развитие экономики, а также оказывают «значительное и продолжительное» дезинфляционное влияние, указывает ЦБ.Свободная Пресса26 апреля в 02:13
Подробнее о событии
Показать все источники
ЦБ резко снизил ключевую ставку: что будет с рублем, инфляцией, кредитами
РИА Новости25 апреля в 01:00
Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 05:31, Ашберн
Комментарии
Политика
Владимир Путин проведёт совещание с главами регионов
Президент России Владимир Путин обсудит с главами регионов ситуацию с коронавирусом в стране. Совещание пройдёт в режиме видеоконференции.
Независимое телевидение Севастополя вчера в 09:15
Авто
Выручка КамАЗа в 1 квартале выросла на 21%
Ladaonline 03:30
Футбол
Бывший игрок «Ман Сити» и «Ливерпуля» Робинсон скончался
Бывший ирландский футболист Майкл Робинсон скончался на 62-м году жизни.
Soccer.ru 04:23
Армия и оружие
Россия и Турция в шестой раз провели патрулирование трассы М4 в Идлибе
"В соответствии с договоренностями между президентами Российской Федерации и Турецкой Республики, достигнутыми 5 марта 2020 года в городе Москве, 28 апреля 2020 года состоялось очередное, шестое по счету, совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М4 в зоне деэскалации Идлиб", - говорится в сообщении.
ТАСС 05:19
Экономика
Россия приостановила экспорт зерна
Россия приостановила до 1 июля экспорт зерна за пределы Евразийского экономического союза, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минсельхоз.
Город N (Ростов) вчера в 07:51
Общество
Путин лично руководит оснащением, но медсестры массово уходят даже из Коммунарки
Бывшая сотрудница Коммунарки рассказала об увольнении из главной инфекционной больницы Москвы нескольких десятков медсестер и младшего медперсонала.
Собеседник вчера в 06:11
Общество
Попова предупредила о «новой нормальности» после пандемии
По информации главы Роспотребнадзора, за время самоизоляции темпы прироста числа заражений снизились с 30% менее чем до 10%.
РБК вчера в 08:52
Общество
Мишустин поручил подготовить план снятия ограничений в России
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору и вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить план снятия ограничений, введенных в стране из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 04:18
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
BFM.ru 26 апреля в 02:53
Общество
Россия вышла на восьмое место по количеству зараженных коронавирусом
Россия вышла на восьмое место в первой десятке стран с наибольшим количеством зараженных.
BFM.ru 03:53
Общество
В Тульской области подтвердили 70 новых случаев коронавируса
За последние сутки в Тульской области зафиксировали еще 70 подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции.
Тульская пресса 03:54
Здоровье
За сутки 64 человека в Ростовской области заболели коронавирусом
На 28 апреля в Ростовской области подтвержден коронавирус у 778 человек, из них 49 — выздоровели, 2 — скончались.
Kursk.com 04:52
Футбол
«Крылья Советов» накажут своего вратаря за высказывания о власти
Самарский клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов» опубликовал у себя на официальном сайте заявление по поводу интервью вратаря команды Евгения Фролова YouTube-каналу «Футбольный Биги».
РБК вчера в 11:11
Политика
В Кремле не располагают официальной информацией о здоровье Ким Чен Ына
Кремль не имеет официальных данных о состоянии здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына, заявил во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:23
Общество
Первая смерть от коронавируса подтвердилась в Ленобласти
Причиной смерти медсестры Гатчинской больницы Натальи Хечумовой стала коронавирусная инфекция, подтвердил региональный оперативный штаб в своем официальном сообществе 28 апреля.
ЗакC.Ру 04:17
Общество
В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов
Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ 01:30
Религия
Костромские православные отмечают Радоницу
Приводят в порядок могилы, чтят память умерших родственников.
ГТРК Кострома 01:55
Общество
Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко
РИА Новости вчера в 22:42
Культура
Ведущие кинофестивали мира покажут новые фильмы на YouTube
По сообщению Indiewire, организаторы обещают охватить каталог 20 мировых кинофорумов, включая Берлинский, Каннский и Венецианский кинофестивали, смотры в Нью-Йорке, Лондоне и Торонто, а также программу фестиваля «Сандэнс».
РБК 04:19
Общество
Замглавы воронежского ГИБДД с 22 квартирами перевели на работу в район
Обозреватель Врн вчера в 05:52
Здоровье
У 16 новых заболевших в Калининграде коронавирус протекал бессимптомно
У 16 новых заболевших в Калининграде коронавирус протекал бессимптомно. Ещё у нескольких человек диагностировали пневмонию и ОРВИ.
Калининград.Ru 26 апреля в 05:53
Политика
Правительство одобрило предложение штрафовать чиновников за хамство
Правительство России положительно оценило предложение "Единой России" об административной ответственности для чиновников, которые оскорбляют людей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на депутата Александра Хинштейна.
Газета.Ru 03:32
Армия и оружие
Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном
Пентагон официально опубликовал видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
Вести.Ru вчера в 17:52
Общество
Власти Москвы планируют снять ограничения на работу предприятий
План, предписывающий поэтапную отмену ограничений на работу предприятий в Москве, дорабатывается и до конца недели будет согласован.
Российская газета 05:19
Общество
Опрос: 60% россиян поддерживают жёсткие меры по борьбе с коронавирусом
Большинство россиян поддерживают введение жёстких ограничительных мер в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
RT на русском 05:18
Кино
Составили список самых прибыльных фильмов 2019 года
Кинолента по знаменитым комиксам из вселенной Marvel "Мстители: Финал" была признана экспертами самым кассовым фильмом прошлого года по версии издания популярного Deadline.
Evo-rus.com вчера в 01:27
Энергетика
Bloomberg сообщил о переполненных нефтехранилищах в Южной Корее
В Южной Корее оказались заполнены все коммерческие нефтехранилища. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.
РБК 05:24
Здоровье
Начались клинические исследования лекарства от COVID-19
Эффективность лекарственного препарата фавипиравир в лечении пациентов, госпитализированных с новой коронавирусной инфекцией, проверят в 17 медучреждениях России, сообщил Минздрав.
Российская газета 04:21
Шоу-бизнес
Джиган появился на дне рождения Оксаны Самойловой
На протяжении всего дня в сторис модели не был замечен ее супруг – Джиган.
Uznayvse.ru 03:56
Общество
Часть застрявших в США российских школьников вернутся на родину
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов уведомил, что 28 апреля рейсом Нью-Йорк - Москва домой вернутся часть российских школьников, которые участвовали в учебных программах в США и не смогли покинуть эту страну из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 20:57