с чего всё началось

Банк России сообщил о снижении ключевой ставки на 0,5 процентного пункта — до 5,5% годовых. Таким образом, показатель вернулся к своему историческому минимуму конца 2013-го — начала 2014 года. В 2019 году ЦБ суммарно снизил ключевую ставку на 1,5 процентного пункта, а в начале 2020-го — еще на 0,25.

Политика Владимир Путин проведёт совещание с главами регионов Президент России Владимир Путин обсудит с главами регионов ситуацию с коронавирусом в стране. Совещание пройдёт в режиме видеоконференции. 136

Армия и оружие Россия и Турция в шестой раз провели патрулирование трассы М4 в Идлибе "В соответствии с договоренностями между президентами Российской Федерации и Турецкой Республики, достигнутыми 5 марта 2020 года в городе Москве, 28 апреля 2020 года состоялось очередное, шестое по счету, совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М4 в зоне деэскалации Идлиб", - говорится в сообщении.

Экономика Россия приостановила экспорт зерна Россия приостановила до 1 июля экспорт зерна за пределы Евразийского экономического союза, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минсельхоз. 671

Общество Попова предупредила о «новой нормальности» после пандемии По информации главы Роспотребнадзора, за время самоизоляции темпы прироста числа заражений снизились с 30% менее чем до 10%. 385

Общество Мишустин поручил подготовить план снятия ограничений в России Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору и вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить план снятия ограничений, введенных в стране из-за распространения коронавируса. 136

Политика В Кремле не располагают официальной информацией о здоровье Ким Чен Ына Кремль не имеет официальных данных о состоянии здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына, заявил во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Общество Первая смерть от коронавируса подтвердилась в Ленобласти Причиной смерти медсестры Гатчинской больницы Натальи Хечумовой стала коронавирусная инфекция, подтвердил региональный оперативный штаб в своем официальном сообществе 28 апреля. 8

Общество В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года. 2,3K

Культура Ведущие кинофестивали мира покажут новые фильмы на YouTube По сообщению Indiewire, организаторы обещают охватить каталог 20 мировых кинофорумов, включая Берлинский, Каннский и Венецианский кинофестивали, смотры в Нью-Йорке, Лондоне и Торонто, а также программу фестиваля «Сандэнс».

Политика Правительство одобрило предложение штрафовать чиновников за хамство Правительство России положительно оценило предложение "Единой России" об административной ответственности для чиновников, которые оскорбляют людей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на депутата Александра Хинштейна. 148

Кино Составили список самых прибыльных фильмов 2019 года Кинолента по знаменитым комиксам из вселенной Marvel "Мстители: Финал" была признана экспертами самым кассовым фильмом прошлого года по версии издания популярного Deadline. 19

Энергетика Bloomberg сообщил о переполненных нефтехранилищах в Южной Корее В Южной Корее оказались заполнены все коммерческие нефтехранилища. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.

Здоровье Начались клинические исследования лекарства от COVID-19 Эффективность лекарственного препарата фавипиравир в лечении пациентов, госпитализированных с новой коронавирусной инфекцией, проверят в 17 медучреждениях России, сообщил Минздрав. 4