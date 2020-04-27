Стали известны сроки возвращения в состав СФ АПЛ «Вепрь» проекта 971

Как ранее заявили в пресс-службе Северного флота, возвращение субмарины в состав СФ планировалось в апреле 2020 года, однако эти сроки не окончательные и будут зависеть от итогов испытаний, поскольку по требованию заказчика в процессе модернизации "было задействовано много новых систем".