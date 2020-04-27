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ЦБ снизил ключевую ставку до 5,5%
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Банк России сообщил о снижении ключевой ставки на 0,5 процентного пункта — до 5,5% годовых. Таким образом, показатель вернулся к своему историческому минимуму конца 2013-го — начала 2014 года. В 2019 году ЦБ суммарно снизил ключевую ставку на 1,5 процентного пункта, а в начале 2020-го — еще на 0,25.В источнике
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С чего всё начиналось
Принятые меры для борьбы с пандемией тормозят развитие экономики, а также оказывают «значительное и продолжительное» дезинфляционное влияние, указывает ЦБ.
Свободная Пресса 26 апреля в 02:13
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Центробанк снизил ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов

Волга-Каспий вчера в 03:05
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Ключевая ставка ЦБ РФ понизилась до 5,50% годовых

Интерфакс 26 апреля в 17:31
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ЦБ продолжает снижать ключевую ставку и ухудшать прогноз ВВП

Коммерсантъ 24 апреля в 18:00
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Как ранее заявили в пресс-службе Северного флота, возвращение субмарины в состав СФ планировалось в апреле 2020 года, однако эти сроки не окончательные и будут зависеть от итогов испытаний, поскольку по требованию заказчика в процессе модернизации "было задействовано много новых систем".
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В Волгограде после взрыва машины завели дело о покушении на убийство

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Связанная с Собчак крабовая компания вошла в список системообразующих

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