с чего всё началось

Банк России сообщил о снижении ключевой ставки на 0,5 процентного пункта — до 5,5% годовых. Таким образом, показатель вернулся к своему историческому минимуму конца 2013-го — начала 2014 года. В 2019 году ЦБ суммарно снизил ключевую ставку на 1,5 процентного пункта, а в начале 2020-го — еще на 0,25.

Экономика Топ-менеджеры «Яндекса» отказались от денежных премий Топ-менеджеры «Яндекса» отказались от денежных премий, а также приняли добровольное решение сократить свои зарплаты до конца года, заявил в ходе телефонной конференции для инвесторов компании финансовый директор «Яндекса» Грег Абовский. 5

Футбол Чемпионат Франции по футболу может быть завершен досрочно В ближайшее время Федерация футбола Франции может объявить о досрочном завершении сезона из-за пандемии коронавируса.

Здоровье Третий пациент с коронавирусом скончался в Ивановской области По состоянию на 28 апреля на территории Ивановской области официально зарегистрированы 296 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, за сутки диагноз поставлен 14-ти пациентам. 4

Происшествия В Пермском крае выявили 20 новых случаев заражения коронавирусом Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Пермском крае достигло 454, за предыдущие сутки выявлено 20 новых случаев заражения, двое пациентов приехали из Москвы и Турции, остальные заразились на территории региона, указано в официальном Telegram-канале властей, посвященном борьбе с распространением коронавируса. 11

Общество Новый настоятель Елоховского собора епископ Фома попал в больницу Глава Административного секретариата Московской патриархии, настоятель Елоховского собора епископ Павлово-Посадский Фома госпитализирован, при этом "ситуация под контролем", сообщил во вторник глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. 2

Энергетика Польша пригрозила арестом зарубежных активов «Газпрома» Польша намерена добиваться от "Газпрома" исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору о ценах на поставляемый газ и готова, к примеру, просить об аресте активов, связанных с проектом "Северный поток-2", заявил изданию Wprost замминистра госактивов Януш Ковальски. 1,3K

Здоровье Начались клинические исследования лекарства от COVID-19 Эффективность лекарственного препарата фавипиравир в лечении пациентов, госпитализированных с новой коронавирусной инфекцией, проверят в 17 медучреждениях России, сообщил Минздрав. 19

Авто 15 брендов сохранили цены на автомобили с середины марта Напомним, из-за резкого падения курса рубля по отношению к мировым валютам цены на свои автомобили в России с середины марта начали массово «переписывать» почти все автопроизводители, в том числе отечественные «УАЗ» и «АвтоВАЗ». 5

Политика Песков: Путин проведет очередное «большое выступление» Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин проведет большое выступление в рамках совещания с руководителями регионов по мерам борьбы с COVID-19, передает корреспондент "Газеты.Ru". 3,2K

Общество В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года. 3,3K

Политика Киев отозвал назначение Саакашвили вице-премьером Украины Кабмин Украины отозвал из Верховной рады представление о назначении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером страны по реформам, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ. 134

Экономика ЦБ предложил освободить россиян от страхования рисков по ипотеке Банк России сообщил о разработке концепции ипотечного страхования, благодаря которой россияне будут освобождены от необходимости за свой счёт страховать риски по ипотеке. 99

Общество Франция разрешит передвигаться без пропусков 17 марта Франция ограничила передвижение граждан и закрыла общественные места кроме продуктовых магазинов и больниц. 1

Общество В ЛНР ввели режим строгой самоизоляции до 13 мая Режим строгой самоизоляции ввели на всей территории самопровозглашенной Луганской народной республики до 13 мая, чтобы прервать цепь распространения коронавируса, говорится в официальном заявлении главы ЛНР Леонида Пасечника.

Общество Ученые назвали дату окончания вспышки коронавируса в России Как следует из отчета, опубликованного лабораторией инноваций SUTD, по мнению исследователей, в России ситуация с распространением вируса завершится на 97% к 20 мая. 2K