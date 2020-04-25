Финансы

Липецкое времяЛипецкое времяЦБ снизил ключевую ставку до 5,5%

Банк России сообщил о снижении ключевой ставки на 0,5 процентного пункта — до 5,5% годовых. Таким образом, показатель вернулся к своему историческому минимуму конца 2013-го — начала 2014 года. В 2019 году ЦБ суммарно снизил ключевую ставку на 1,5 процентного пункта, а в начале 2020-го — еще на 0,25.
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 ЦБ.
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