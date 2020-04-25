с чего всё началось

Банк России сообщил о снижении ключевой ставки на 0,5 процентного пункта — до 5,5% годовых. Таким образом, показатель вернулся к своему историческому минимуму конца 2013-го — начала 2014 года. В 2019 году ЦБ суммарно снизил ключевую ставку на 1,5 процентного пункта, а в начале 2020-го — еще на 0,25.

Политика Лавров: Россия не одобряет единоличное правление Хафтара в Ливии Заявление о переходе власти в Ливии к Ливийской национальной армией (ЛНА), сделанное фельдмаршалом Халифом Хафтаром, не находит одобрение в России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров 28 апреля по итогам заседания Совета министров иностранных дел БРИКС.

Общество В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки окончания самоизоляции Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса, после майских праздников. 2,7K

Политика Путин призвал регионы обеспечить готовность к режиму ЧС Борьба с коронавирусной инфекцией не должна ослаблять внимание властей к другим угрозам для жизни и безопасности людей, передает ОТР заявление Владимира Путина на совещании по ситуации с паводками и пожарами в России. 486

Политика Путин предложил установить 28 апреля День работника скорой помощи Президент России Владимир Путин предложил установить на 28 апреля День работника скорой помощи.

Политика Киев отозвал назначение Саакашвили вице-премьером Украины Кабмин Украины отозвал из Верховной рады представление о назначении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером страны по реформам, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ. 158

Армия и оружие «Королевские» танкисты ВСУ получили модернизированные Т-72 Одной из главных особенностей танка Т-72 является возможность применения высокоточных управляемых ракет «Комбат», выпускаемых Государственным Киевским концерном «Луч».

Общество Попова предупредила о «новой нормальности» после пандемии По информации главы Роспотребнадзора, за время самоизоляции темпы прироста числа заражений снизились с 30% менее чем до 10%. 399

Культура Для московских детских хосписов организуют серию онлайн-концертов Детский музыкальный театр юного актера и Общественная палата РФ организуют серию онлайн-концертов для пациентов, родителей и персонала московских детских хосписов.

Общество Трубоукладчик «Академик Черский» снова сменил курс Главный претендент на достройку газопровода "Северный поток-2", трубоукладчик "Академик Черский", вновь изменил порт прибытия, теперь им обозначен порт Находка, из которого судно вышло в феврале. 3K

Политика Путин поручил разработать план выхода из режима ограничений с 12 мая Правительство и Роспотребнадзор к 5 мая подготовят рекомендации и критерии по поэтапному выходу регионов из выходного режима.

Общество Садовничий объявил о планах реформирования факультетов МГУ Факультеты МГУ имени Ломоносова могут быть объединены в 14–16 научных школ, заявил ректор вуза Виктор Садовничий в интервью ТАСС. 8

Общество В Steam бесплатно раздают Total War: Shogun 2 Sega бесплатно раздает стратегию Total War: Shogun 2 в Steam. Раздача началась 27 апреля и продлится до 1 мая. 33

Экономика Ректор ВШЭ предсказал среднему классу России бедность Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов заявил, что пандемия коронавируса может привести к обеднению среднего класса России. 2,2K