с чего всё началось

Банк России сообщил о снижении ключевой ставки на 0,5 процентного пункта — до 5,5% годовых. Таким образом, показатель вернулся к своему историческому минимуму конца 2013-го — начала 2014 года. В 2019 году ЦБ суммарно снизил ключевую ставку на 1,5 процентного пункта, а в начале 2020-го — еще на 0,25.

Политика Киев отозвал назначение Саакашвили вице-премьером Украины Кабмин Украины отозвал из Верховной рады представление о назначении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером страны по реформам, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ. 24

Общество Депутат Лебедев прокомментировал высказывание вратаря Фролова Депутат Государственной думы федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва Игорь Лебедев прокомментировал высказывание вратаря самарских "Крыльев Советов" Евгения Фролова. 1

Политика Путин выступит с большим обращением Президент России Владимир Путин выступит с большим обращением, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. 2,4K

Здоровье Коронавирус может поражать мозг и центральную нервную систему Коронавирус нового типа при распространении по организму может поражать головной мозг, а изменение обоняния на ранних стадиях течения заболевания - говорить о поражении центральной нервной системы (ЦНС). 333

Наука Ученые смогли повернуть вспять клеточное старение Гарвардские специалисты провели исследование, которое позволило прийти к выводу, что ингибиторы фермента PAPD5 могут обращать вспять сокращение теломер – процесс, который лежит в основе старения клеток. 49

Экономика Bloomberg предупредило о дефиците российской пшеницы в мире Как отмечает агентство, Россия — самый крупный поставщик пшеницы и из-за ограничения ее поставок миру может грозить дефицит продовольствия и повышение цен. 797

Экономика Прибыль «Яндекса» в 1 квартале выросла на 76% Чистая прибыль "Яндекса" по US GAAP в 1 квартале 2020 года составила 5,5 млрд рублей ($70,7 млн) и увеличилась на 76% по сравнению с аналогичным показателем за первый квартал 2019 года. 2

Шоу-бизнес Поклонники Деревянко восхитились фото его избранницы Павел Деревянко выложил новое фото со своей возлюбленной Дарьей Мясищевой. Фанаты актера выразили свое восхищение в комментариях. 2

Кино Крупнейшие кинофестивали мира покажут фильмы на YouTube С 29 мая по 7 июня пройдет международное онлайн-мероприятие We Are One: A Global Film Festival на YouTube, в котором примут участие крупнейшие кинофестивали со всего мира.

Происшествия В Новой Москве локализовали крупный пожар Возгорание деревянных поддонов в Рязановском поселении в новой Москве локализовано, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России. 4

Общество Ректор МГУ сообщил о планах создания научных школ в университете Ликвидировать или реструктурировать факультеты руководство МГУ не планирует, обсуждается только идея объединить их научные исследования в рамках научных школ, заявил телеканалу "Россия-24" ректор университета Виктор Садовничий. 6

Гаджеты Представлен складной дрон DJI Mavic Air 2 Состоялся официальный дебют складного дрона DJI Mavic Air 2. Устройство призвано стать заменой предыдущей модели разработчика Mavic Air, выпущенной еще два года назад. 3

Политика Синдзо Абэ не приедет в Москву на празднование Победы в сентябре Токио, 28 апреля 2020, 08:35 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не приедет в Москву для участия в торжествах, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в случае их переноса на 3 сентября. 62

Политика Путин обсудит с губернаторами борьбу с коронавирусом 28 апреля Во вторник, 28 апреля, российский президент Владимир Путин обсудит с главами регионов ситуацию с коронавирусом и дальнейшие меры по ее стабилизации. 140

Происшествия В Казани задержали ректора технологического университета Напомним, что, по версии следствия, в 2004-2017 годах Сергей Юшко, работая в режиме полной занятости в технопарке "Идея", одновременно числился заведующим кафедры инженерной и компьютерной графики, а также деканом факультета "Инновационных технологий" КНИТУ. 18

Финансы Доллар снизился в цене Курс доллара снизился в цене всего на 22 копейки по сравнению со своим последним значением и стоит 74,49 рубля.