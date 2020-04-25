Финансы

Интермонитор.руИнтермонитор.руЦБ снизил ключевую ставку до 5,5%

24 апреля 2020 Центробанк снизил ключевую ставку до 5,5%, понизив ее на 50 базисных пункта, сообщает регулятор. Это было третье заседание совета директоров Банка России в 2020 году по ключевой ставке.
Читать в источнике
Комментировать1,4K

Подробнее о событии

Центробанк снизил ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов

Волга-Каспий03:05

ЦБ резко снизил ключевую ставку: что будет с рублем, инфляцией, кредитами

РИА Новости25 апреля в 01:00

Центробанк России снизил ключевую ставку до 5,5%

Новый Омск25 апреля в 11:20

Банк России снизил ключевую ставку до 5,5%

Знамя труда (Сланцы)25 апреля в 07:19

Центробанк снизил ключевую ставку до 5,5% годовых

Элитное.РУ25 апреля в 05:40

Ключевая ставка ЦБ РФ понизилась до 5,50% годовых

Интерфаксвчера в 17:31

ЦБ продолжает снижать ключевую ставку и ухудшать прогноз ВВП

Коммерсантъ24 апреля в 18:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 20:24, Ашберн

Комментарии

Общество

В Москве значительно выросло число госпитализаций с пневмонией

Число госпитализированных с пневмонией в Москве за неделю выросло на 70 процентов, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости 14:38
935
Политика

Трамп заявил, что ситуация с коронавирусом в США улучшается

Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с коронавирусом в США улучшается.
РИА Новости 18:30
9
Политика

Фельдмаршал Хафтар объявил себя правителем Ливии

Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил о разрыве так называемого Схиратского соглашения, в результате которого было сформировано Правительство национального согласия страны, и о принятии управления государством на себя.
Вести.Ru 15:58
34
Общество

В Подмосковье продлевают режим самоизоляции на майские праздники

Красногорск, 27 апреля 2020, 21:23 — REGNUM Власти Московской области планируют продлить режим самоизоляции в регионе на период майских праздников.
REGNUM 14:23
336
Игры

Pac-Man Championship Edition 2 дарят для PC, PS4 и Xbox One

Pac-Man Championship Edition 2 реализована в неоновом стиле, с трёхмерной графикой и яркими визуальными эффектами.
Городской портал Новый Нижний 25 апреля в 04:00
1
Наука

Немецкий вирусолог сказал, у кого может быть иммунитет к коронавирусу

Немецкий врач-вирусолог сообщил, у кого может быть иммунитет к коронавирусу, об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 04:05
432
Общество

В Совфеде проверят возможный конфликт интересов в действиях Нарусовой

Подкомитет по этике Совета Федерации принял к рассмотрению жалобу на действия сенатора Людмилы Нарусовой — в них увидели признаки конфликта интересов.
РБК 10:17
146
Общество

Попова спрогнозировала сроки отмены самоизоляции в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала "Россия-1" заявила, что режим самоизоляции в России можно будет отменять после 12 мая.
Газета.Ru 11:32
2K
Авто

Как сильно упадет рынок коммерческого транспорта в 2020 году

Последняя пара лет была весьма успешной для рынка легкого коммерческого транспорта: ежегодные продажи уверенно держались на отметке в 112 000 реализованных авто.
АвтоВзгляд 01:21
Политика

США обвинили Китай в поставках некачественных тестов на коронавирус

Китай наводнил США некачественными тестами на коронавирус, заявил экономический советник Белого дома Питер Наварро, 27 апреля в эфире телеканала Fox News.
ИА Красная Весна 19:14
2
Общество

Умер глава холдинга «Металлоинвест» Андрей Варичев

Умер генеральный директор "Металлоинвеста", депутат Курской областной думы Андрей Варичев.
Вести.Ru 10:59
1K
Общество

Глава Минприроды предупредил об аномально жарком лете 2020 года

Как отметил в беседе с RT научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, ряд исследователей действительно прогнозируют, что текущий год станет самым жарким за период метеорологических наблюдений, но речь идёт о средней температуре в мире.
RT на русском 13:20
1K
Общество

Названы самые обеспокоенные из-за коронавируса российские регионы

Наибольший страх из-за эпидемии коронавируса испытывают жители Дальнего Востока, Поволжья и Москвы.
РИА Новости вчера в 23:48
441
Спорт

Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан завершил карьеру

Которое опубликовало агентство РИА Новости, Ан сказал, что из-за травм ему становится все сложнее поддерживать спортивную форму и поэтому он решил, что пришло время оставить большой спорт.
Эхо Москвы 14:31
Шоу-бизнес

Лидия Федосеева-Шукшина написала открытое письмо Бари Алибасову

Bimru.ru вчера в 08:58
66
Общество

Минюст предложил штрафовать за ночной лай собак и шум автосигнализации

Предлагается также наказывать тех, кто не может усмирить свою собаку или справиться с автомобильной сигнализацией.
Форпост Северо-Запад 02:19
3,9K
Здоровье

Эксперт объяснил низкий уровень смертности от коронавируса в России

В России смертность от коронавируса значительно ниже, чем в других странах, благодаря оперативно принятым мерам, заявил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Пирогова Иван Коновалов.
РИА Новости 09:43
56
Здоровье

Врач, спасавший людей от коронавируса, сам оказался в реанимации

Комсомольская правда 09:45
8
Экономика

Субсидии в размере 12130 рублей получат предприниматели, пострадавшие из-за пандемии

Предприниматели из отраслей, наиболее пострадавших из-за пандемии, получат субсидии в размере 12130 рублей.
PrimaMedia.ru 19:06
1
Кино

Названы самые прибыльные фильмы 2019 года

Самым прибыльным фильмом 2019 года стала картина «Мстители: Финал», которая принесла своим создателям $890 млн, сообщает издание Deadline.
Известия вчера в 23:38
18
Общество

Pampers вслед за PepsiCo отказалась сотрудничать с Региной Тодоренко

Pampers отказалась сотрудничать c телеведущей и блогером Региной Тодоренко после ее высказывания о домашнем насилии.
Ведомости 13:06
Политика

Трамп заявил, что обладает информацией о самочувствии Ким Чен Ына

Газета.Ru 19:18
3
Здоровье

В Амурской области выявлено пять новых случаев коронавируса

В Амурской области зарегистрировано пять новых лабораторно подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).
Амур.инфо 25 апреля в 02:13
25
Общество

Замглавы воронежского ГИБДД с 22 квартирами перевели на работу в район

Обозреватель Врн 05:52
147
Общество

«Яндекс» выделял в результатах поиска негативные статьи о Навальном; компания назвала это «экспериментом»

Как пишет издание, один из пользователей TJournal в ночь на 27 апреля заметил, что при запросе «Навальный» в сервисах «Яндекс.Видео», «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Кью» отображаются материалы с «негативной окраской политика».
Медиазона 15:53
1
Общество

В Новосибирской области вводится масочный режим

Сорок два новых случая коронавируса выявили за последние сутки в Новосибирской области, в регионе с понедельника вводится повсеместный масочный режим.
РИА Новости 00:00
326
Шоу-бизнес

Марат Башаров рассказал о своем романе с Татьяной Навкой

Отношения Башарова и Навки продлились всего пару лет, и они не очень любят вспоминать о своем романе, тем не менее, актер высказался на этот счет в шоу «Секрет на миллион».
МонаВиста 07:49
38
Здоровье

Врач курской инфекционной больницы записала обращение

Медик Курской областной инфекционной больницы имени Семашко опубликовала в соцсетях обращение к курянам, в котором рассказала о своей работе и о том, как тяжело приходится медикам в период пандемии коронавирусной инфекции.
Kursk.com 08:11
74
Общество

Россия обогнала Китай по числу зараженных коронавирусом

Число заболевших коронавирусной инфекцией в России выросло до 87 147 человек и превысило количество заразившихся коронавирусом в Китае (83 912), где впервые была зафиксирована вспышка COVID-19 в декабре 2019 г. Большинство заболевших (52%) коронавирусной инфекцией — в Москве.
Ведомости 04:09
2K
Экономика

Ректор ВШЭ предупредил о риске обеднения среднего класса в России

В результате экономического кризиса, связанного с пандемией коронавируса SARS-CoV-2, средний класс может скатиться в бедность.
РБК 16:23
204
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное