24 апреля 2020 Центробанк снизил ключевую ставку до 5,5%, понизив ее на 50 базисных пункта, сообщает регулятор. Это было третье заседание совета директоров Банка России в 2020 году по ключевой ставке.

Общество В Москве значительно выросло число госпитализаций с пневмонией Число госпитализированных с пневмонией в Москве за неделю выросло на 70 процентов, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. 935

Политика Фельдмаршал Хафтар объявил себя правителем Ливии Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил о разрыве так называемого Схиратского соглашения, в результате которого было сформировано Правительство национального согласия страны, и о принятии управления государством на себя. 34

Общество В Подмосковье продлевают режим самоизоляции на майские праздники Красногорск, 27 апреля 2020, 21:23 — REGNUM Власти Московской области планируют продлить режим самоизоляции в регионе на период майских праздников. 336

Общество В Совфеде проверят возможный конфликт интересов в действиях Нарусовой Подкомитет по этике Совета Федерации принял к рассмотрению жалобу на действия сенатора Людмилы Нарусовой — в них увидели признаки конфликта интересов. 146

Общество Попова спрогнозировала сроки отмены самоизоляции в России Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала "Россия-1" заявила, что режим самоизоляции в России можно будет отменять после 12 мая. 2K

Авто Как сильно упадет рынок коммерческого транспорта в 2020 году Последняя пара лет была весьма успешной для рынка легкого коммерческого транспорта: ежегодные продажи уверенно держались на отметке в 112 000 реализованных авто.

Политика США обвинили Китай в поставках некачественных тестов на коронавирус Китай наводнил США некачественными тестами на коронавирус, заявил экономический советник Белого дома Питер Наварро, 27 апреля в эфире телеканала Fox News. 2

Общество Глава Минприроды предупредил об аномально жарком лете 2020 года Как отметил в беседе с RT научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, ряд исследователей действительно прогнозируют, что текущий год станет самым жарким за период метеорологических наблюдений, но речь идёт о средней температуре в мире. 1K

Спорт Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан завершил карьеру Которое опубликовало агентство РИА Новости, Ан сказал, что из-за травм ему становится все сложнее поддерживать спортивную форму и поэтому он решил, что пришло время оставить большой спорт.

Здоровье Эксперт объяснил низкий уровень смертности от коронавируса в России В России смертность от коронавируса значительно ниже, чем в других странах, благодаря оперативно принятым мерам, заявил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Пирогова Иван Коновалов. 56

Кино Названы самые прибыльные фильмы 2019 года Самым прибыльным фильмом 2019 года стала картина «Мстители: Финал», которая принесла своим создателям $890 млн, сообщает издание Deadline. 18

Общество Pampers вслед за PepsiCo отказалась сотрудничать с Региной Тодоренко Pampers отказалась сотрудничать c телеведущей и блогером Региной Тодоренко после ее высказывания о домашнем насилии.

Общество В Новосибирской области вводится масочный режим Сорок два новых случая коронавируса выявили за последние сутки в Новосибирской области, в регионе с понедельника вводится повсеместный масочный режим. 326

Шоу-бизнес Марат Башаров рассказал о своем романе с Татьяной Навкой Отношения Башарова и Навки продлились всего пару лет, и они не очень любят вспоминать о своем романе, тем не менее, актер высказался на этот счет в шоу «Секрет на миллион». 38

Здоровье Врач курской инфекционной больницы записала обращение Медик Курской областной инфекционной больницы имени Семашко опубликовала в соцсетях обращение к курянам, в котором рассказала о своей работе и о том, как тяжело приходится медикам в период пандемии коронавирусной инфекции. 74