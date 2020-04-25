Финансы
Интермонитор.руЦБ снизил ключевую ставку до 5,5%
24 апреля 2020 Центробанк снизил ключевую ставку до 5,5%, понизив ее на 50 базисных пункта, сообщает регулятор. Это было третье заседание совета директоров Банка России в 2020 году по ключевой ставке.
Читать в источнике
Оценить1,4K
Подробнее о событии
Показать все источники
ЦБ резко снизил ключевую ставку: что будет с рублем, инфляцией, кредитами
РИА Новости25 апреля в 01:00
Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 20:24, Ашберн
Комментарии
Общество
В Москве значительно выросло число госпитализаций с пневмонией
Число госпитализированных с пневмонией в Москве за неделю выросло на 70 процентов, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости 14:38
Политика
Трамп заявил, что ситуация с коронавирусом в США улучшается
Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с коронавирусом в США улучшается.
РИА Новости 18:30
Политика
Фельдмаршал Хафтар объявил себя правителем Ливии
Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил о разрыве так называемого Схиратского соглашения, в результате которого было сформировано Правительство национального согласия страны, и о принятии управления государством на себя.
Вести.Ru 15:58
Общество
В Подмосковье продлевают режим самоизоляции на майские праздники
Красногорск, 27 апреля 2020, 21:23 — REGNUM Власти Московской области планируют продлить режим самоизоляции в регионе на период майских праздников.
REGNUM 14:23
Игры
Pac-Man Championship Edition 2 дарят для PC, PS4 и Xbox One
Pac-Man Championship Edition 2 реализована в неоновом стиле, с трёхмерной графикой и яркими визуальными эффектами.
Городской портал Новый Нижний 25 апреля в 04:00
Наука
Немецкий вирусолог сказал, у кого может быть иммунитет к коронавирусу
Немецкий врач-вирусолог сообщил, у кого может быть иммунитет к коронавирусу, об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 04:05
Общество
В Совфеде проверят возможный конфликт интересов в действиях Нарусовой
Подкомитет по этике Совета Федерации принял к рассмотрению жалобу на действия сенатора Людмилы Нарусовой — в них увидели признаки конфликта интересов.
РБК 10:17
Общество
Попова спрогнозировала сроки отмены самоизоляции в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала "Россия-1" заявила, что режим самоизоляции в России можно будет отменять после 12 мая.
Газета.Ru 11:32
Авто
Как сильно упадет рынок коммерческого транспорта в 2020 году
Последняя пара лет была весьма успешной для рынка легкого коммерческого транспорта: ежегодные продажи уверенно держались на отметке в 112 000 реализованных авто.
АвтоВзгляд 01:21
Политика
США обвинили Китай в поставках некачественных тестов на коронавирус
Китай наводнил США некачественными тестами на коронавирус, заявил экономический советник Белого дома Питер Наварро, 27 апреля в эфире телеканала Fox News.
ИА Красная Весна 19:14
Общество
Умер глава холдинга «Металлоинвест» Андрей Варичев
Умер генеральный директор "Металлоинвеста", депутат Курской областной думы Андрей Варичев.
Вести.Ru 10:59
Общество
Глава Минприроды предупредил об аномально жарком лете 2020 года
Как отметил в беседе с RT научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, ряд исследователей действительно прогнозируют, что текущий год станет самым жарким за период метеорологических наблюдений, но речь идёт о средней температуре в мире.
RT на русском 13:20
Общество
Названы самые обеспокоенные из-за коронавируса российские регионы
Наибольший страх из-за эпидемии коронавируса испытывают жители Дальнего Востока, Поволжья и Москвы.
РИА Новости вчера в 23:48
Спорт
Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан завершил карьеру
Которое опубликовало агентство РИА Новости, Ан сказал, что из-за травм ему становится все сложнее поддерживать спортивную форму и поэтому он решил, что пришло время оставить большой спорт.
Эхо Москвы 14:31
Шоу-бизнес
Лидия Федосеева-Шукшина написала открытое письмо Бари Алибасову
Bimru.ru вчера в 08:58
Общество
Минюст предложил штрафовать за ночной лай собак и шум автосигнализации
Предлагается также наказывать тех, кто не может усмирить свою собаку или справиться с автомобильной сигнализацией.
Форпост Северо-Запад 02:19
Здоровье
Эксперт объяснил низкий уровень смертности от коронавируса в России
В России смертность от коронавируса значительно ниже, чем в других странах, благодаря оперативно принятым мерам, заявил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Пирогова Иван Коновалов.
РИА Новости 09:43
Здоровье
Врач, спасавший людей от коронавируса, сам оказался в реанимации
Комсомольская правда 09:45
Экономика
Субсидии в размере 12130 рублей получат предприниматели, пострадавшие из-за пандемии
Предприниматели из отраслей, наиболее пострадавших из-за пандемии, получат субсидии в размере 12130 рублей.
PrimaMedia.ru 19:06
Кино
Названы самые прибыльные фильмы 2019 года
Самым прибыльным фильмом 2019 года стала картина «Мстители: Финал», которая принесла своим создателям $890 млн, сообщает издание Deadline.
Известия вчера в 23:38
Общество
Pampers вслед за PepsiCo отказалась сотрудничать с Региной Тодоренко
Pampers отказалась сотрудничать c телеведущей и блогером Региной Тодоренко после ее высказывания о домашнем насилии.
Ведомости 13:06
Здоровье
В Амурской области выявлено пять новых случаев коронавируса
В Амурской области зарегистрировано пять новых лабораторно подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).
Амур.инфо 25 апреля в 02:13
Общество
Замглавы воронежского ГИБДД с 22 квартирами перевели на работу в район
Обозреватель Врн 05:52
Общество
«Яндекс» выделял в результатах поиска негативные статьи о Навальном; компания назвала это «экспериментом»
Как пишет издание, один из пользователей TJournal в ночь на 27 апреля заметил, что при запросе «Навальный» в сервисах «Яндекс.Видео», «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Кью» отображаются материалы с «негативной окраской политика».
Медиазона 15:53
Общество
В Новосибирской области вводится масочный режим
Сорок два новых случая коронавируса выявили за последние сутки в Новосибирской области, в регионе с понедельника вводится повсеместный масочный режим.
РИА Новости 00:00
Шоу-бизнес
Марат Башаров рассказал о своем романе с Татьяной Навкой
Отношения Башарова и Навки продлились всего пару лет, и они не очень любят вспоминать о своем романе, тем не менее, актер высказался на этот счет в шоу «Секрет на миллион».
МонаВиста 07:49
Здоровье
Врач курской инфекционной больницы записала обращение
Медик Курской областной инфекционной больницы имени Семашко опубликовала в соцсетях обращение к курянам, в котором рассказала о своей работе и о том, как тяжело приходится медикам в период пандемии коронавирусной инфекции.
Kursk.com 08:11
Общество
Россия обогнала Китай по числу зараженных коронавирусом
Число заболевших коронавирусной инфекцией в России выросло до 87 147 человек и превысило количество заразившихся коронавирусом в Китае (83 912), где впервые была зафиксирована вспышка COVID-19 в декабре 2019 г. Большинство заболевших (52%) коронавирусной инфекцией — в Москве.
Ведомости 04:09
Экономика
Ректор ВШЭ предупредил о риске обеднения среднего класса в России
В результате экономического кризиса, связанного с пандемией коронавируса SARS-CoV-2, средний класс может скатиться в бедность.
РБК 16:23